（德国之声中文网）周三， 中国人民解放军东部战区新闻发言人张春晖大校表示，美国海军在台海地区"滋事搅局"的言行，不符合中美两国根本利益，"损害两岸同胞共同福祉，给本地区和平稳定带来现实威胁，是极其危险的。"

8月18日，美国"马斯廷"号驱逐舰穿航台湾海峡。次日，美国太平洋舰队以及第7舰队分别公布了马斯廷穿越海峡时的照片。美国海军宣布，马斯廷号已部署到第7舰队，将支援印太地区的安全与稳定，这次航行展示美国对自由与和平的承诺。公开的资料显示，这是美国军舰今年内第8次穿越台湾海峡。

虽然美方认为数月来这种航行已成惯例，但仍导致中国的不快。张春晖说，东战区部队将时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权和领土完整，坚定维护台海地区和平稳定。 (ZH): 美舰再过台湾海峡 中方称极其危险

台湾国防部周三证实一艘美军战舰由北向南经过台湾海峡，继续向南航行。台北称这是一次一般航行任务。

一周前，美国卫生部长阿扎访问台湾，成为华盛顿与北京建立外交关系后美方访问台湾的最高阶官员。

8月10日，几乎阿扎与蔡英文总统会晤的同一时刻，中共空军所属的歼11、歼10型机陆续短暂越过海峡中线。台湾国防部随后表示，台湾除了以地面防空飞弹全程监控外，并以第一时间广播告警，运用空中侦巡兵力强势驱离。

台北和美国的高层互动 麦克阿瑟访台（1950） 1950年8月，援韩联合国军统帅道格拉斯·麦克阿瑟访台，与蒋介石两度会谈。蒋发表谈话，表示会谈奠定中美共同保卫台湾与军事合作之基础。

台北和美国的高层互动 副总统尼克松访台（1956） 时任美国副总统的尼克松曾作为总统艾森豪威尔的特使与1953年11月和1956年访台。1954年9月9日，美国国务卿杜勒斯（John Foster Dulles）也赴台与蒋介石会谈。1972年2月21日，时任美国总统的尼克松访问中华人民共和国，中美宣布两国关系走向正常化后，尼克松被台湾人称作“丑陋的美国人”。

台北和美国的高层互动 艾森豪威尔总统访台（1960） 1960年6月18日，美国总统艾森豪威尔访问台北，并在总统府前广场向50万人发表演说。他是唯一于任内访问台湾的美国总统。

台北和美国的高层互动 肯尼迪总统会晤陈诚副总统（1961） 1961年7月，中华民国副总统暨行政院长陈诚访问美国，与美国总统肯尼迪和副总统约翰逊会晤。次年3月，美国国务院主管远东事务助理国务卿哈里曼（William Averell Harriman）访台，劝阻蒋介石反攻大陆。

台北和美国的高层互动 约翰逊总统会晤蒋经国部长（1965） 1965年9月23日，时任台湾国防部长的蒋经国访美，晋见美国总统约翰逊，并与美国国防部长麦克纳马拉发表联合声明，表示将依据共同防御条约密切合作。１９７０年４月，时任中华民国行政院副院长的蒋经国再度访美，其间受到未遂刺杀。

台北和美国的高层互动 宋美龄白宫做客（1965） 蒋介石夫人宋美龄1965年9月访美，美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson)夫人邀请她到白宫做客。

台北和美国的高层互动 美台副总统互访（1966、1967） 美国总统林登·约翰逊（Lyndon Johnson，图)任职期间，1966年1月1日：美国副总统小休伯特·霍拉蒂奥·汉弗莱（Hubert Horatio Humphrey）抵台访问。1967年5月6日到5月26日，中华民国副总统严家淦与夫人访问美国，并和总统约翰逊会晤。图为约翰逊宣誓就任美国总统。

台北和美国的高层互动 副总统洛克菲勒出席蒋中正葬礼（1975） 中华民国总统蒋中正1975年4月5日逝世后，美国总统福特起初只派农业部长抵台吊唁，引起中华民国政府不满，后来福特又派副总统洛克菲勒（Nelson Aldrich Rockefeller）抵台参加葬礼。

台北和美国的高层互动 卡特总统签署《台湾关系法》（1979） 1979年1月1日，美国与中华民国断绝外交关系，末任大使安克志（Leonard S. Unger）离任，驻台美军全部撤出。同年4月10日，美国总统卡特(图）签署《台湾关系法》，台美仍然保持实质上的双边关系。

台北和美国的高层互动 李登辉总统在康奈尔大学演讲（1995） 1995年，时任台湾总统李登辉以"私人身份"前往母校美国康奈尔大学发表演讲。他是史上首位进入美国的中华民国现任元首。这次访问因此被认为是中华民国在外交上的一大突破。

台北和美国的高层互动 陈水扁总统被禁止“过境”美国（2007） 自1979年台美断交后，台湾总统、副总统、外交部长等高层都被禁止访美。台湾前总统陈水扁曾于2000年过境洛杉矶，2001年和2003年过境纽约，但在2007年访问中美洲时被阻止在美国大陆过境，而只能在阿拉斯加机场短暂加油，被指"有失尊严"。

台北和美国的高层互动 马英九蔡英文均“过境”纽约（2013、2019） 前台湾总统马英九曾于2013年过境纽约，现任台湾总统蔡英文去年7月也过境纽约，并会见台“邦交国”驻联合国常任代表。

台北和美国的高层互动 美国卫生部长阿札尔宣布访台（2020） 美国卫生部长阿札尔(Alex Azar) 8月4日宣布他将在近日出访台湾。若成行，他将是自1979年来访问台湾的最高级别美国官员。 作者: 乐然



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