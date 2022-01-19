 美舰今年首现南海 北京警告 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.01.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美舰今年首现南海 北京警告

中美两大国之间关系继续紧绷之际，本周四（1月20日），美军 “本福德” 号导弹驱逐舰（ USS Benfold ）驶入南中国海，引发中国军方警告。

US-Zerstörer USS Benfold

"本福德" 号2016年8月曾访问青岛

（德国之声中文网）美国海军表示，"本福德" 号进入西沙群岛附近海域，是"宣示国际航行自由权，符合国际法"。 

中国解放军南部战区司令部则称，美舰是"非法闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。"

每年有价值数万亿美元的贸易经由南中国海海域完成。北京声称对之拥有几乎全部主权。文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南等国家和地区也对之提出主权声索。

 2016 年，海牙国际常设海事仲裁法院裁定，中方的"九段线"主张缺乏历史依据。北京迄今不承认这一裁决。 

以美国为首，多个西方国家海军实施"航行自由行动"（ FONOP ），强调南海是国际航道的理念。

 "本福德" 号导弹驱逐舰周四的行动是该计划今年以来的首次实施。 

一周前，美方就中方对南海的"非法"主权要求发表了迄今最详细报告，强调北京的要求缺乏地理和历史理由。 

美国国务院海洋与国际环境与科学事务局在一份长达 47 页的研究报告中指出，中国的相关主权要求无国际法依据，这一要求导致与菲律宾、越南和其他东南亚国家的冲突。中国拒绝了这份报告。 

多年来，北京假手填海造地、建设使诸多邻国震惊的军事设施，日益强化对南海主要岛屿和环礁的控制。 

 

（德新社，法新社）

 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

          

DW.COM

"巴伐利亚号"穿南海 德外交部发声明

德国向亚太海域派出的护卫舰"巴伐利亚号"进入南海海域。德国外交部为此发布声明，再次强调自由航行的意义。  

美国核潜艇南海撞山后续: 指挥官等3人被解职

美国海军11月4日表示，解除事故核潜艇上三位担任领导工作的海军人员职务，该核潜艇上月在南中国海撞山。中国则再次要求美方详细说明事故情况，“停止四处滋事挑衅、炫耀武力”。  

美、日、德、加、澳五国结束南海军演

美国周二结束与日本等四国在亚洲海域为期10天的联合军演。在台海局势紧张的背景下，美国加大了遏制中国追求海上势力范围的力度。  

相关内容

BEIJING, CHINA - DECEMBER 24, 2020 - The Alibaba logo is seen in front of Alibaba's Wangjing office in Chaoyang district, Beijing, China, Dec. 24, 2020. Alibaba's Beijing headquarters is expected to achieve a structural cap in August.

英媒：阿里巴巴美国云端业务恐不保 19.01.2022

根据路透社报导，美国政府正在以国家安全为由，审查阿里巴巴在美国的云端业务。消息指出，美国监管机构可能禁止国人使用阿里巴巴的云端业务。

19.01.2022 January 19, 2022, Washington, District of Columbia, USA: United States President Joe Biden holds a press conference in the East Room of the White House in Washington, DC on Wednesday, January 19, 2022 Washington USA - ZUMAs152 20220119_zaa_s152_127 Copyright: xOliverxContrerasx

上任一周年 拜登功过几何？ 20.01.2022

入主白宫整一年，拜登在记者会上对自己的政绩总体做出积极评价。从内政到外交，在抗击疫情、经济复苏、阿富汗撤军、乌克兰危机等俄领域，这位美国总统究竟取得了哪些成果，又有哪些失误呢？

Die deutsche Fregatte „Bayern“ ist zu Besuch in Japan eingetroffen. Die Bundeswehr will damit gemeinsam mit Japan und anderen Staaten für die Freiheit der Seewege und die Einhaltung des Völkerrechts im Indo-Pazifik eintreten. +++ dpa-Bildfunk +++

"巴伐利亚号"穿南海 德外交部发声明 17.12.2021

德国向亚太海域派出的护卫舰"巴伐利亚号"进入南海海域。德国外交部为此发布声明，再次强调自由航行的意义。

广告

评论分析

China | Containerhafen in Qingdao

客座评论：一切为了二十大 - 2022年中国经济展望

中国经济今年走向如何，这不仅关系到中共的命运，也关系到整个世界经济的局势。一个以经济成果为唯一合法性基础的威权政府，当然不能跟西方的市场经济的经济政策一视同仁。为此，旅德政治学者张俊华认为有必要透视一下今年中共可能在经济方面的一些措施。  