美舰今年首现南海 北京警告

（德国之声中文网）美国海军表示，"本福德" 号进入西沙群岛附近海域，是"宣示国际航行自由权，符合国际法"。

中国解放军南部战区司令部则称，美舰是"非法闯入中国西沙领海，中国人民解放军南部战区组织海空兵力进行跟踪监视并予以警告驱离。"

每年有价值数万亿美元的贸易经由南中国海海域完成。北京声称对之拥有几乎全部主权。文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南等国家和地区也对之提出主权声索。

2016 年，海牙国际常设海事仲裁法院裁定，中方的"九段线"主张缺乏历史依据。北京迄今不承认这一裁决。

以美国为首，多个西方国家海军实施"航行自由行动"（ FONOP ），强调南海是国际航道的理念。

"本福德" 号导弹驱逐舰周四的行动是该计划今年以来的首次实施。

一周前，美方就中方对南海的"非法"主权要求发表了迄今最详细报告，强调北京的要求缺乏地理和历史理由。

美国国务院海洋与国际环境与科学事务局在一份长达 47 页的研究报告中指出，中国的相关主权要求无国际法依据，这一要求导致与菲律宾、越南和其他东南亚国家的冲突。中国拒绝了这份报告。

多年来，北京假手填海造地、建设使诸多邻国震惊的军事设施，日益强化对南海主要岛屿和环礁的控制。

（德新社，法新社）

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