 美航空公司呼吁机场周边勿设5G 恐干扰飞机运作 | 科技环境 | DW | 23.01.2022

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科技环境

美航空公司呼吁机场周边勿设5G 恐干扰飞机运作

航空公司担心C波段5G服务可能会对飞行产生严重后果。他们警告，如果在机场附近部署5G，可能会干扰飞机测量飞行高度。

USA, Chicago | O’Hare International Airport

航空公司担心如果在机场附近部署5G，可能会影响到飞机测量高度的能力

（德国之声中文网）美国几个主要航空公司的首席执行官们周一（1月17日）警告，如果电信公司着手推出5G技术却不避开机场周边，将会对飞机运作造成「灾难性的破坏」。这些航空公司希望能推迟定于本周三开始在美国主要机场附近实施的5G服务。

全球最大的电信公司AT&T和美国最大的移动电话服务提供商威瑞森通信（Verizon）已经两度推迟了新的C波段5G服务的上市，原因是航空公司和飞机制造商担心，5G网络C波段讯号的频率可能会使飞机测量高度的能力受到干扰。

ATT, Verizon and 5G Wireless Services

AT&T和威瑞森通信已经两度推迟了新的C波段5G服务的上市

航空公司希望「不在机场周边2英里范围内」实施

各大航空公司的首席执行官在写给美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）以及其他政府官员的连署信中写道：「我们紧急致函要求自2022年1月19日起，在全国各地部署5G时，须避开机场跑道约2英里范围内，就如同美国联邦航空总署（FAA）所规范的。」信中指出，如果威瑞森通信和AT&T在对航空设备进行必要的升级前按计划实施此技术，将面临「经济灾难」的风险，「说白了，全国的商业活动将会因此陷入停滞。」

FAA周日（16日）表示，它已经批准一部分转发器在将部署5G的区域内运行，目前88个最直接受到C波段5G网络干扰的机场中，有48个机场的问题已经排除了。尽管如此，航空公司担心，这些机场仍然存在的限制以及大量未经认证的设备，可能导致成千上万的航班停飞。

联合航空：125万乘客受到影响

美国联合航空公司周一指出，目前的5G无线推广计划将对该公司的125万乘客产生负面影响，每年估计有1.5万个航班遭到中断。美联航呼吁总统拜登（Joe Biden）的政府采取紧急行动，并表示目前的规则「将导致787s、777s、737s和地区航班在休斯顿、洛杉矶、旧金山和芝加哥等主要城市严重受限。」

（法新社、路透社）

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