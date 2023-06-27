 美航母防越之际 中国力推与越南军方合作 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.06.2023

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美航母防越之际 中国力推与越南军方合作

中国国防部长李尚福在北京与越南国防部长潘文江会面时说，“中越双方应继续在社会主义新征程中并肩携手、紧密团结”，加强两军高层沟通与合作。

中国国防部长李尚福

中国国防部长李尚福

（德国之声中文网）中国国务委员兼国防部长李尚福周二（6月27日）在北京与越南国防部长潘文江会面时说，中国愿同越方一道，加强两军高层沟通与合作。

中国国防部发布的新闻稿说，李尚福强调，当前国际局势变乱交织，亚太地区安全仍面临一些挑战，"中越双方应继续在社会主义新征程中并肩携手、紧密团结，维护两国共同战略利益，为地区和平稳定作出积极贡献"。

李尚福对潘文江说，中越两军关系发展良好，中方愿意推动越中两军关系不断迈上新台阶。

最近，中国测量船"向阳红10号"及中国海警船和渔船在南海越南专属经济区活动近一个月，越南罕见多次表示抗议，要求这些船只离开

美越将提升双边关系

今年4月，美国国务卿布林肯对河内进行了一次闪电访问。3月底，美国总统拜登和越南共产党中央总书记阮富仲通电话后，越方首次表明愿意提升双边关系。

上周日，美国海军的核动力航母"里根"号停靠越南岘港。这是越南战争结束以来，美国航空母舰第3次停靠越南港口。

美国海军此次访越，正值中美在南海问题上关系紧张之际。两国在这个能源丰富的海域进行影响力竞争，中国主张拥有南海大部分主权。

过去几周，李尚福出席了在新加坡举行的安全峰会，会见了南非国防军司令和泰国陆军参谋长，但他拒绝了美方提出的与美国国防部长奥斯汀举行会谈的邀请。今年3月被任命为国防部长的李尚福，因在2017年从俄罗斯最大武器出口商购买武器中所扮演的角色，受到美国制裁。中国表示希望美方取消制裁以促进关系。去年8月，美国众议院议长佩洛西访问台湾激怒中国，中国取消了与美国的3个主要军事沟通渠道作为报复。

 

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