 美航母爆新冠疫情 舰长求援遭解职 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.04.2020

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时政风云

美航母爆新冠疫情 舰长求援遭解职

美国航母罗斯福号上出现新冠疫情，该舰舰长日前发出求救邮件请求疏散船员，如今却遭到解职。美国海军表示，罗斯福号舰长忽视军队指挥链并将邮件抄送给太多人，造成不必要的恐慌。

USA San Diego | Captain Brett Crozier auf der USS Theodore Roosevelt (Reuters/US NAVY)

罗斯福号航母舰长Brett Crozier

（德国之声中文网）美国航空母舰"罗斯福号"（USS Theodore Roosevelt）舰长克劳奇（Brett Crozier）因泄漏写给上级的邮件，遭到美国国防部解职。克劳奇此前在一封求助信函中通报罗斯福号上出现新冠疫情，请求疏散船上人员。美国代理海军部长莫德里（Thomas Modly）表示，克劳奇在如今的危机情势中制造了不必要的恐慌，而且表现出"差劲的判断力"。美联社引述莫德里称，克劳奇将信函抄送给太多人，最终被泄漏给一家加州报社并快速在媒体圈中散播。

去年11月出任罗斯福号舰长的克劳奇在一封长达四页的信函中呼吁尽速疏散舰上人员。美国媒体引述克劳奇写道："我们并非身处战时，不需要有海军人员死亡。"他在信中描述事态危急，许多船员开始感到身体不适。克劳奇呼吁上级"果断行动"，疏散舰上约4800名人员并进行隔离。他还指出，若不立即采取行动将无法有效保护其"最珍贵的资产-我们的船员。"。

美国国防部长埃斯柏(Mark Esper)起初拒绝疏散罗斯福号人员。但五角大楼随后改变决定，周三让约1000名船员在设有美军基地的关岛下船隔离。部署在西太平洋的罗斯福号在停靠关岛前曾经前往越南，据推测船上第一名发病的士兵是在当地遭到感染，但目前并无证据。

Coronavirus US-Flugzeugträger USS Theodore Roosevelt (picture-alliance/dpa/AP/B. Marquez)

美国航母罗斯福号上有上百名船员感染新冠病毒

美军马里亚纳地区指挥官梅诺尼（JohnMenoni）周四在关岛对记者表示，罗斯福号目前有114名人员确诊。罗斯福号上疏散下船的海军被分批送往关岛的空酒店，接受14天隔离。美国海军表示，周五前离舰人数将达到3000人。

美国代理海军部长莫德里指出，克劳奇的信函具有误导性；虽然船上有114人确诊，但都没有出现严重症状。莫德里批评克劳奇缺乏"专业精神"称，克劳奇不遵循军队的指挥链，将未加密的邮件寄给指挥链以外的人士，还给船舰工作人员的家属带来不必要的恐慌。

莫德里进一步指出，克劳奇将邮件抄送给20到30名收件人，有违反保密规定之嫌。但他并未直接指控克劳奇将邮件发给媒体。

美国海军开除克劳奇一事立即遭到民主党议员、参议院情报委员会副主席沃纳（Mark Warner）批评。沃纳形容克劳奇只是试图为其船员做出最好选择的爱国者。他表示："我不明白为何要惩罚这样的人，尤其是这么多条人命受到威胁之际。"

 

张筠青/乐然（美联社、德新社等）

 

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