 美航母、军机再度现身南海 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.07.2020

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时政风云

美航母、军机再度现身南海

在中美两国都指责对方加剧区域紧张局势之际，美国海军再次派遣航空母舰前往南海争议海域。此外，中方智库指出，美国一架侦察机本周已三次出现在南海，一度逼近广东海岸。

Flugzeugträger USS Ronald Reagan (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/K.V. Peters)

本月初曾在南海进行演习美国尼米兹号和里根号航空母舰（图）再次回到该海域

（德国之声中文网）美国海军周五表示，美国已派遣两艘航空母舰前往南海水域。根据美国海军发布的声明，本月初曾在南海进行演习美国尼米兹号（USS Nimitz）和里根号航空母舰（USS Ronald Reagan）周五再次回到该海域。
尼米兹号航母指挥官科克少将（Jim Kirk）在声明中表示："尼米兹号和里根号在南海执行任务，在国际法允许的范围内，强化我们对一个自由开放的印太平洋、一个根据国际秩序规则，以及我们对盟友及区域伙伴的承诺。"

声明还补充道，两艘航母的出现不是为了应对任何政治或全球事件。但事实上，华盛顿和北京近期内因为新冠疫情、贸易、香港国安法等问题关系日益紧张。

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与此同时，中国官媒环球网引述北京大学"南海战略态势感知计划"平台发布的消息称，美国空军一架E-8C飞机7月17日被发现出现在南海上空，一度飞至距离广东海岸约134公里处。报道指出，这是美军E-8C飞机本周第三次在南海对中国海岸实施抵近侦查飞行活动。

南海地区的紧张局势不断升温。文莱、马来西亚、菲律宾、台湾和越南皆对南海提出部分主权声索。中国则声称拥有南海绝大部分地区主权。

7月1日至7月5日，中国曾在南海帕拉塞尔群岛（Paracel Islands，中国称西沙群岛）举行军演，遭到越南和菲律宾的强烈抗议。美国则在7月4日国庆日当天派出两艘航母在南海进行为期两日的演习。

美军表示，其航空母舰长期以来在西太平洋执行任务，范围包括延伸出去约1500公里的南海海域。最近一段时间里，美国曾经一度在该地区部署三艘航空母舰。

南中国海海域蕴藏丰富的石油和天然气资源，每年经由该航道运输的货物价值高达3万亿美元。美国指责中国在南海进行军事扩张，意图"恐吓"其他国家。

张筠青/苗子（路透社等）

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