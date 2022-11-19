美與中俄再因朝鮮議題槓上 安理會再現分歧

（德國之聲中文網）美國及其盟國週一（11月21日）強烈譴責朝鮮最新的洲際彈道導彈試驗，並呼籲聯合國採取行動限制朝鮮核試驗和導彈計劃。然而，俄羅斯和中國反對向平壤施加任何新的壓力和制裁。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安理會的一次緊急會議上說，拜登政府將分發一份擬議的主席聲明，該聲明將譴責朝鮮 「所有非法的彈道導彈發射和其他危險和破壞穩定的活動」，並呼籲平壤遵守聯合國禁止所有彈道導彈和核試驗的制裁。

該聲明雖然比具有法律約束力的安理會決議低一等，但仍需要所有15個安理會成員同意才能通過，而俄羅斯和中國21日的評論表明，他們會阻止任何譴責朝鮮行動的行為。

俄羅斯駐聯合國副大使葉夫斯金耶娃（Anna Evstigneeva）說，造成朝鮮半島局勢「越來越具有挑釁性和越來越危險」的原因很清楚，那便是華府希望通過實施制裁和施加武力，來迫使平壤單方面裁軍。

她指出，美國、韓國和日本的軍事演習急劇增加，包括在朝鮮11月17日發射洲際彈道導彈的前夕，美國和韓國海軍進行的導彈防御系統演習，近期兩國使用戰略轟炸機的演習，以及對朝鮮彈道導彈設施進行的練習打擊。

葉夫斯金耶娃說，這種軍事措施和可能的新制裁，有可能在朝鮮半島造成進一步的緊張局勢，而這可能會給整個東北亞地區帶來不可預知的危險後果。她表示，聯合國安理會應該做的是「支持朝韓對話和多邊談判，而不是成為它們的障礙」。

中國促美表現誠意

中國駐聯合國大使張軍則呼籲各方努力「為局勢降溫」，重啟對話，「並使彼此達成共識，防止局勢反復升級甚至失控」。他敦促美國採取主動，「表現出誠意」，提出現實的建議，積極回應朝鮮的合理關切，停止軍事演習並放鬆制裁。

張軍表示，安理會「應該在這個問題上發揮建設性的作用，不應該總是譴責或施加壓力」。他認為安理會應該「促進局勢早日緩和，以便為外交努力留下空間，而不是為此制造障礙」。

在會議期間，有許多國家呼籲譴責朝鮮11月17日發射導彈的行為。根據媒體報道，這是朝鮮首次成功試射華盛-17導彈，而該導彈據傳能夠觸及北美。聯合國政治事務負責人迪卡洛（Rosemary DiCarlo）重申了聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對這次發射的強烈譴責，認為這是公然違反聯合國制裁。

會後，美國駐聯大使格林菲爾德代表八個安理會成員--阿爾巴尼亞、法國、愛爾蘭、印度、挪威、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國--以及韓國、日本和一月加入安理會的四個國家宣讀了一份聲明。這些國家支持譴責朝鮮試射洲際彈道導彈，並呼籲聯合國採取行動，限制朝鮮推進大規模毀滅性武器和彈道導彈的發展。

該聲明說：「我們邀請所有成員國與我們一起譴責朝鮮的非法彈道導彈發射，並呼籲全面執行現有的安全理事會決議。我們仍然致力於外交。為此，我們鼓勵朝鮮停止其違反安全理事會多項決議的威脅行為，並參與有意義的對話，以實現無核化。」

美日韓表態斥責朝鮮

聯合國安理會在2006年朝鮮首次核試驗後對其實施了制裁，並在過去幾年裡加強了相關制裁，希望藉此控制朝鮮核試驗和彈道導彈計劃並切斷其資金。然而，今年5月，中國和俄羅斯阻止了一項安理會決議，該決議試圖加強對朝鮮發射導彈的制裁，這是安理會在制裁朝鮮問題上出現的第一次嚴重分歧。

美國駐聯大使格林菲爾德在安理會的發言中說，11月17日的試射是朝鮮今年的第八次洲際彈道導彈試驗，也是今年迄今為止發射的63枚彈道導彈中的一部分。這個紀錄比先前一年試射25枚飛彈的記錄多了2.5倍。然而，她說，安理會在召開10次會議後，仍未採取任何行動，她指責擁有否決權的俄羅斯和中國。

格林菲爾德表示：「我們準備在沒有先決條件的情況下進行會晤，我呼吁朝鮮進行認真和持續的外交活動，但朝鮮繼續不回應，反而選擇繼續這種魯莽的行為。安理會反而必須作出回應。」

韓國的聯合國大使黃浚局（Joonkook Hwang）說，主席聲明是「國際社會所期望的最低限度的行動」。他重申，韓國與美國的長期聯合軍事演習是防御性的，「永遠不能成為朝鮮非法發展核和導彈的借口」。

日本駐聯合國大使石根喜美郎則告訴安理會，在過去兩個月中，有一枚朝鮮導彈五年來首次飛越日本上空，而朝鮮11月17日的試射則影響到日本專屬經濟區，距離北海道僅200公里。

石根喜美郎稱這是「不可接受和非法的」升級。他表示，計算結果表明，帶有核彈頭的新導彈可以擊中整個亞洲、歐洲、北美和非洲以及南美洲的一部分。他說：「讓朝鮮挾持整個國際社會是令人憤慨的。」

（美聯社、法新社）

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