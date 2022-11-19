 美與中俄再因朝鮮議題槓上 安理會再現分歧 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美與中俄再因朝鮮議題槓上 安理會再現分歧

美國與其盟國21日在聯合國安理會上，強烈譴責朝鮮近期的洲際導彈試驗，但中國與俄羅斯卻表態反對向朝鮮施加新的制裁。雙方的對峙也使安理會在朝鮮問題上，再度出現分歧。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安理會的一次緊急會議上說，拜登政府將分發一份擬議的主席聲明，該聲明將譴責朝鮮 「所有非法的彈道導彈發射和其他危險和破壞穩定的活動」。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安理會的一次緊急會議上說，拜登政府將分發一份擬議的主席聲明，該聲明將譴責朝鮮 「所有非法的彈道導彈發射和其他危險和破壞穩定的活動」。

（德國之聲中文網）美國及其盟國週一（11月21日）強烈譴責朝鮮最新的洲際彈道導彈試驗，並呼籲聯合國採取行動限制朝鮮核試驗和導彈計劃。然而，俄羅斯和中國反對向平壤施加任何新的壓力和制裁。

美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安理會的一次緊急會議上說，拜登政府將分發一份擬議的主席聲明，該聲明將譴責朝鮮 「所有非法的彈道導彈發射和其他危險和破壞穩定的活動」，並呼籲平壤遵守聯合國禁止所有彈道導彈和核試驗的制裁。

該聲明雖然比具有法律約束力的安理會決議低一等，但仍需要所有15個安理會成員同意才能通過，而俄羅斯和中國21日的評論表明，他們會阻止任何譴責朝鮮行動的行為。

俄羅斯駐聯合國副大使葉夫斯金耶娃（Anna Evstigneeva）說，造成朝鮮半島局勢「越來越具有挑釁性和越來越危險」的原因很清楚，那便是華府希望通過實施制裁和施加武力，來迫使平壤單方面裁軍。

她指出，美國、韓國和日本的軍事演習急劇增加，包括在朝鮮11月17日發射洲際彈道導彈的前夕，美國和韓國海軍進行的導彈防御系統演習，近期兩國使用戰略轟炸機的演習，以及對朝鮮彈道導彈設施進行的練習打擊。

葉夫斯金耶娃說，這種軍事措施和可能的新制裁，有可能在朝鮮半島造成進一步的緊張局勢，而這可能會給整個東北亞地區帶來不可預知的危險後果。她表示，聯合國安理會應該做的是「支持朝韓對話和多邊談判，而不是成為它們的障礙」。

中國促美表現誠意

中國駐聯合國大使張軍則呼籲各方努力「為局勢降溫」，重啟對話，「並使彼此達成共識，防止局勢反復升級甚至失控」。他敦促美國採取主動，「表現出誠意」，提出現實的建議，積極回應朝鮮的合理關切，停止軍事演習並放鬆制裁。

張軍表示，安理會「應該在這個問題上發揮建設性的作用，不應該總是譴責或施加壓力」。他認為安理會應該「促進局勢早日緩和，以便為外交努力留下空間，而不是為此制造障礙」。

中國駐聯合國大使張軍則呼籲各方努力「為局勢降溫」，重啟對話，「並使彼此達成共識，防止局勢反復升級甚至失控」。

中國駐聯合國大使張軍則呼籲各方努力「為局勢降溫」，重啟對話，「並使彼此達成共識，防止局勢反復升級甚至失控」。

在會議期間，有許多國家呼籲譴責朝鮮11月17日發射導彈的行為。根據媒體報道，這是朝鮮首次成功試射華盛-17導彈，而該導彈據傳能夠觸及北美。聯合國政治事務負責人迪卡洛（Rosemary DiCarlo）重申了聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）對這次發射的強烈譴責，認為這是公然違反聯合國制裁。

會後，美國駐聯大使格林菲爾德代表八個安理會成員--阿爾巴尼亞、法國、愛爾蘭、印度、挪威、阿拉伯聯合酋長國、英國和美國--以及韓國、日本和一月加入安理會的四個國家宣讀了一份聲明。這些國家支持譴責朝鮮試射洲際彈道導彈，並呼籲聯合國採取行動，限制朝鮮推進大規模毀滅性武器和彈道導彈的發展。

該聲明說：「我們邀請所有成員國與我們一起譴責朝鮮的非法彈道導彈發射，並呼籲全面執行現有的安全理事會決議。我們仍然致力於外交。為此，我們鼓勵朝鮮停止其違反安全理事會多項決議的威脅行為，並參與有意義的對話，以實現無核化。」

美日韓表態斥責朝鮮

聯合國安理會在2006年朝鮮首次核試驗後對其實施了制裁，並在過去幾年裡加強了相關制裁，希望藉此控制朝鮮核試驗和彈道導彈計劃並切斷其資金。然而，今年5月，中國和俄羅斯阻止了一項安理會決議，該決議試圖加強對朝鮮發射導彈的制裁，這是安理會在制裁朝鮮問題上出現的第一次嚴重分歧。

美國駐聯大使格林菲爾德在安理會的發言中說，11月17日的試射是朝鮮今年的第八次洲際彈道導彈試驗，也是今年迄今為止發射的63枚彈道導彈中的一部分。這個紀錄比先前一年試射25枚飛彈的記錄多了2.5倍。然而，她說，安理會在召開10次會議後，仍未採取任何行動，她指責擁有否決權的俄羅斯和中國。

格林菲爾德表示：「我們準備在沒有先決條件的情況下進行會晤，我呼吁朝鮮進行認真和持續的外交活動，但朝鮮繼續不回應，反而選擇繼續這種魯莽的行為。安理會反而必須作出回應。」

韓國的聯合國大使黃浚局（Joonkook Hwang）說，主席聲明是「國際社會所期望的最低限度的行動」。他重申，韓國與美國的長期聯合軍事演習是防御性的，「永遠不能成為朝鮮非法發展核和導彈的借口」。

日本駐聯合國大使石根喜美郎則告訴安理會，在過去兩個月中，有一枚朝鮮導彈五年來首次飛越日本上空，而朝鮮11月17日的試射則影響到日本專屬經濟區，距離北海道僅200公里。

石根喜美郎稱這是「不可接受和非法的」升級。他表示，計算結果表明，帶有核彈頭的新導彈可以擊中整個亞洲、歐洲、北美和非洲以及南美洲的一部分。他說：「讓朝鮮挾持整個國際社會是令人憤慨的。」

（美聯社、法新社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

日中首脑会晤：岸田文雄对地区安全“严正关切”

11月17日，中国党和国家领导人习近平和日本首相岸田文雄在曼谷举行了面对面的会谈，这是三年以来，两国举行的第一次首脑会晤。会谈当天，朝鲜又进行了一次短程导弹试验。  

相关内容

This photo provided on Nov. 19, 2022, by the North Korean government shows North Korean leader Kim Jong Un, right, and his daughter inspects a missile at Pyongyang International Airport in Pyongyang, North Korea, Friday, Nov. 18, 2022. North Korea’s state media said its leader Kim oversaw the launch of the Hwasong-17 missile, a day after its neighbors said they had detected the launch of an ICBM potentially capable of reaching the continental U.S. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this image distributed by the North Korean government. The content of this image is as provided and cannot be independently verified. Korean language watermark on image as provided by source reads: KCNA which is the abbreviation for Korean Central News Agency. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

六国齐谴责朝鲜试射导弹 金正恩女儿首度公开亮相 19.11.2022

在泰国曼谷举行的APEC峰会期间，韩美日加澳新6国首脑同声谴责朝鲜周五发射的弹道导弹。这一次，金正恩首度带女儿观看了导弹发射。

++++Archiv+++2014-03-17 +++++N. Korea fires missiles into sea off east coast Shown is a file photo of North Korea's artillery firing exercise. North Korea has fired 25 short-range missiles into waters off its east coast on March 16, 2014. (Yonhap)/2014-03-17 10:17:53/ <Copyright _Ï 1980-2014 YONHAPNEWS AGENCY. All rights reserved.>

俄赠金正恩三十匹骏马 朝鲜否认曾向俄罗斯提供军火 08.11.2022

周二，平壤驳斥了美国有关朝鲜正在向俄罗斯输送武器弹药的说法，并称美国散布谎言，玷污朝鲜国际形象。俄罗斯发动侵乌战争后，朝鲜是国际社会仅有几个支持莫斯科立场的国家之一。

A missile launch is seen at an undisclosed location in North Korea, in this undated photo released on October 10, 2022 by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA). KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA.

朝鲜：导弹试射目的为攻击美韩 08.11.2022

朝鲜军方周一（11月7日）表示，其最近的一连串导弹试验是为了“无情地”攻击韩国和美国的关键目标，如空军基地和作战指挥系统，这些导弹可能包括具有核打击能力的武器。美朝对此做出严厉警告。

广告

媒体看中国

德国车商非常依赖中国市场

德语媒体: 减少对华依赖 企业义不容辞

至迟从俄乌战争爆发以及德国陷入能源危机之后，德国朝野就开始了如何减少对华经济依赖问题的讨论。但毕竟中国是世界第二大经济体，也是德国最大的贸易伙伴，德国政府和企业在如何减少对华依赖的问题上，观点并不一致。  