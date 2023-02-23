美能源部、FBI指疫情源自中国实验室泄漏 白宫称尚无结论

（德國之聲中文網）《華爾街日報》報導，根據美國能源部向白宮及美國國會要員提供的最新機密研究，導致Covid-19疫情的病毒很可能源於實驗室洩漏。

此前對於Covid-19病毒的源頭，美國能源部一直表示「不確定源自何處」。根據《華爾街日報》，該部門此次的改口，與美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）辦公室的一份文件更新有關。該文件首發於2021年，當時即已指出Covid-19並非中國生物武器計劃的一部分。

報導指出，儘管此份文件被標示為僅有「低等把握」，但指導多個高級生物學研究實驗室的美國能源部，仍因此改變了立場，意義非常重大。

美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）2月28日说，他的机构认为新冠疫情“很可能”源自中国武汉实验室泄漏事件。他在接受福克斯新闻采访时称，“联邦调查局已经评估了相当一段时间，这场疫情的起源很可能是武汉的一个潜在实验室事件”。

在采访中，克里斯托弗·雷还指责中国政府试图阻挠美国调查疫情起源。他说：“中国政府......一直在尽最大努力试图阻挠和混淆我们的工作……这对所有人来说都不是好事。”

據《華爾街日報》報導，聯邦調查局（FBI）此前已经發布了一項「中等把握」的調查結果，同樣認為病毒是因中國實驗室洩漏而傳播。《紐約時報》引述一份美國國家情報委員會於2007年發布的文件，該委員會對「中等把握」的定義是，一則資訊可能有多種詮釋方式，或尚未得到充分證實；「低等把握」則表示資訊較為不足、零散或有缺漏，暫時難以做出可靠的分析。

美國官員雖拒絕詳述讓能源部改變立場的新情報內容，但他們也透露，能源部和聯邦調查局雙方，是基於不同的原因、歸結出了同樣的結論。

除美國能源部的最新調查結果外，美國早前另有4所情報機構認定疫情是「動物自然傳播引起」，美國中央情報局（CIA）等其他情報機構則仍未下定論。

白宮國安顧問：美國仍未有定論

對此，白宮國安顧問蘇利文26日受美國有線電視新聞網（CNN）「美國國情」（State of the Union）訪問時透露，美國情報機構內部仍存在「多種觀點」：「美國情報圈有部分單位已經得出結論，有些單位則未下決斷，還有些單位表示，他們真的沒有足夠資訊來下定論。」

蘇利文強調，拜登政府一再指示，美國情報圈的各級部門都要投入人力物力、盡力查明真相，並特別要求將能源部轄下的國家實驗室納入調查團隊，但目前「情報圈尚未針對這個問題，給出明確的答案」。

白宫国家安全发言人科比（John Kirby）在周一（2月27日）晚些时候表示，美国政府对新冠大流行病的起源还没有一个明确的结论和共识。柯比是在被记者问及《华尔街日报》报道时发表上述言论的。

据路透社报道，美国驻中国大使伯恩斯（Nicholas Burns）周一表示，美国必须推动中国政府更加诚实地对待新冠危机的起源。

《華爾街日報》報導，導致美國能源部改變立場的文件更新，新增的五頁內容均是「根據新情報、對學術文獻的進一步研究，以及與獨立於政府之外的專家磋商而完成的」，並且是在美國國會共和黨人要求提供更多信息之際發布的。

Covid-19的起源究竟為何，始終眾說紛紜，但大抵可分為「受感染的動物傳給人類」及「中國武漢病毒實驗室外洩」兩派說法。

2020年5月，美國能源部勞倫斯利弗莫爾國家實驗室就曾在一份報告中表示，「實驗室洩漏」的說法有其合理性。

對於外界的質疑，中國官方始終予以駁斥，中國外交部前發言人趙立堅更曾批評「實驗室泄露理論只不過是反華勢力出於政治目的編造的謊言」，是美國政客無視事實、用以抹黑中國的手段。

在2月27日中国外交部的例行记者会上，发言人毛宁再次驳斥了美国能源部的说法。她说，“新冠病毒溯源是科学问题，不应当被政治化。中方始终积极支持和参与全球科学溯源。”

这位中国外交部发言人也指出，“实验室泄漏极不可能”是中国—世卫组织联合专家在实地走访后“得出的权威科学结论，准确反映在中国—世卫组织溯源联合研究报告中，也得到了国际社会和科学界的广泛认可”，并要求“有关方面应当停止翻炒‘实验室泄漏’论调，停止抹黑中国，停止将溯源问题政治化。”

针对FBI局长克里斯托弗·雷的说法，中国外交部在3月1日的例行记者会上再次回应，“中方坚决反对借溯源问题搞任何形式的政治操弄”。

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