美股大跌创纪录 华府防疫能力受质疑

(德国之声中文网) 韩国疫情仍然呈现失控状态: 2月28日上午，韩国政府宣布该国累计确诊病例已经攀升到2022例，单日新增256例。大部份病例集中在疫情一开始爆发的大邱市。

韩国流行天团BTS 28日宣布取消即将在首尔举办的演唱会。韩国现代汽车位于蔚山的工厂传出一名工人确诊新冠肺炎，该公司宣布该工厂全面停工。

延伸阅读: 新冠病毒登陆五大洲 韩国新增确诊超过中国

日本首相安倍晋三在27日晚上的对策会议当中，宣布中小学及特殊教育学校从3月2日起到接下来春假之前临时停课。东京迪士尼2月29日起闭园到3月15日。

瑞士的新冠确诊病例一日之间从1例增加到9例。其中有一名在托儿所担任保姆的年轻女性从米兰回国后确诊，他每天负责看顾的儿童大约有100名，现在全数进入14天隔离期。

美股大跌创纪录

27日，股市再度下跌，标普指数下跌了4.4%，创下2011年以来最大的单日跌幅。道琼指数下跌1200点。

这显示出特朗普的安抚之词没有起到作用。先前，美国总统特朗普说美国防疫做得很好，民众还不需要担心，他也批评媒体过度渲染报导。但是CDC对警告民众要对疫情进一步扩大做好准备。

华府现在虽然已经在筹措资金，但是支援卫生机关的防疫措施的资金都还没有到位。

美国检测能力有限

现在美国的确诊病例只有60例。专家认为，这个数字只能反映部份真实，因为美国现在的政策是，只专注针对被感染的旅客进行检测。因此，在2月23日以前，只有來自43州的500個人曾經接受檢測。

美国加州政府现在正在针对搭乘民间航班入境的8400人进行追踪，观察他们是否有出现新冠肺炎的症状，但是加州却只有200个试剂。而且，由于检验守则只针对外国旅客进行检测，加州政府正在致力于呼吁政府将对象扩大到可能在社区被感染的美国籍人士。

目前美国的病毒检测主要都由CDC进行。在法律的规定下，现在当局也只开放让公共卫生实验室进行检测，因此全美只有七间卫生机构有办法进行病毒检测。

但是接下来疫情若继续扩大，地方医院便需要拥有检测病毒的能力。虽然之前民间有开发出一些非官方的方法来检测病毒，但是现在都还没有获得食品药物管理局(FDA)的批准。

CDC和食品药物管理局正在努力让另外40家公共卫生实验室在本周之内开始有能力做病毒检测。

美国民众也开始抢购口罩

美国口罩存量不足

现在联邦政府拥有的口罩存量，不到医护人员与民众所需数量的10%。这些都影响到美国的抗疫能力。

美国卫生及公共服务部估计，要保护医护人员与一般民众免于受到新冠病毒带原者的传染，大约需要准备3亿个口罩。但是美国政府为了紧急公共卫生事件所储存的口罩存量只有2000万个。美国预计动用《国防生产法》来加速提升国内制造口罩的产量。

中国数据趋稳

中国国家卫健委宣布，中国截至27日24时，新冠肺炎的单日新增确诊病例为327例，单日新增死亡病例44例，累计确诊病例为78824例，累计死亡病例为2788例。当中，湖北单日新增确诊病例为318例，新增死亡病例为41例。湖北累计确诊病例为65914例，累计死亡病例为2682例。

张慈/邹宗翰(综合报导)