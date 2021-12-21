 美联邦法官：别像香港大学那样限制学术自由 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.01.2022

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新闻广角

美联邦法官：别像香港大学那样限制学术自由

一位美国联邦法官做出初步裁定，禁止佛罗里达大学执行一项限制言论自由和学术自由的政策。该法官以香港大学的学术自由下降作为例子，要求佛罗里达大学管理者以此为鉴。

一位美国法官在裁决中以香港学术自由下降为例，要求佛罗里达大学管理者以此作为镜鉴（资料图片）

一位美国法官在裁决中以香港学术自由下降为例，要求佛罗里达大学管理者以此作为镜鉴（资料图片）

(德国之声中文网）一位美国联邦法官周五（1月21日）做出初步裁定，禁止佛罗里达大学执行一项政策，该政策限制教师在与佛罗里达州的立场相冲突的案件中提供专家证词。在裁定中，这位法官对比了中共对言论自由和学术自由的伤害。

美国地区法院法官沃克(Mark Walker)就佛罗里达大学6位教授状告校方一案做出这项初步禁令，但他没有完全取消学校的这项政策。根据该项政策，教职员工在法庭提供专家证词时需要得到校方批准。这位法官说，他需要听到更多的辩论、看到更多的证据，然后再就是否取消该项政策做出裁决。

沃克法官表示，学校的该项政策使教职员可能进行自我审查。他将其与《皇帝的新衣》进行了比较。在这个童话寓言中，整个国家的官员和臣民都不敢讲出皇帝没穿衣服的真相。这位法官说，“第一修正案保护那些希望对别人假装看不见的问题尖锐地说出真相的人”。

这6位教授起诉佛罗里达大学，认为该大学要求教职员工在校外担任专家证人必须获得批准，侵犯了他们的第一修正案权利。他们声称，当他们的观点与共和党州长德桑蒂斯(Ron DeSantis)发生冲突时，佛罗里达大学拒绝了他们担任专家证人的申请。他们请求法官禁止该大学执行这项政策。

去年秋天，佛罗里达大学禁止3位教授作为专家在一项挑战佛罗里达州新选举法的诉讼中作证。批评人士称，该项法律限制了公民投票权。

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面对如潮而来的批评，佛罗里达大学校长福克斯（Kent Fuchs）要求负责审批的部门为这类请求开绿灯。福克斯和他的管理团队任命了一个特别工作组，该工作组确认学校应保证言论自由和学术自由，要求对教师担任专家证人的申请假定为准许。

佛罗里达大学在提交给法庭的文件中辩称，由于该项政策已经发生改变，而且这些教授们未能证明他们受到了伤害，因此没有必要发布禁令。

佛罗里达大学发言人费尔南德斯（Hessy Fernandez）在一封电子邮件中说，学校正在研究法官的禁令，随后再决定其下一步行动。

沃克在裁决中以香港大学在过去十年中发生的事情作为例子。这位法官说，那里学术自由的下降，原因既来自大学管理者，也来自北京。这位法官在一个脚注中写道：“如果佛罗里达大学管理者为这种比较感到不安，那么解决办法很简单：不要像你们的香港同行们那样行事。”

(美联社）

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