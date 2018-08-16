 美联航以货币区分中港台 中媒: 别抖机灵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.08.2018

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时政风云

美联航以货币区分中港台 中媒: 别抖机灵

上月，美国联合航空在期限上终于把台湾从网页上撤除，却仍然被中国政府指名改不彻底，要求再改。 这回它异想天开，在语言栏的地方用「货币」区分中港台，连中国也不叫中国了。

Taiwan Währung Dollar (picture-alliance/dpa/R.B. Tongo)

台湾境内使用的货币是新台币，由中央银行发行

(德国之声中文网) 上个月，在中国民航局施压之下，共有44家航空公司遵从指示，让「台湾」这个名词在网页上消失。

其中，美国联合航空因为在「国家／地区」列表中依然保留台湾选项，被中国政府要求再改

一个月过去，现在更改的结果是，选单中其他国家都维持原样，唯独中港台三地改用「货币」显示: 中国、香港、台湾变成人民币、港币、新台币。

Screenshot Währungen united.com (united.com)
Screenshot Währungen united.com (united.com)

29日下午，台「外交部」发言人李宪章在受访时响应此事，对美联航「这种弹性作法表示感谢」，「只要任何弹性作法能够彰显台湾主体性有别于中国，不管用什么样的方式，外交部都乐观其成」。

这个消息传到中国官媒环球网，该媒体发表社论批评「美联航，别跟中国抖这机灵!」

该社论也发现到，全美航空虽然没有不至于用货币标注，但是也没有写「中国台湾」，而是直接让用户选繁体中文与简体中文。

社论不但完整附上航空公司网页截图左证，还在文末加上对联似的一段话: 「『一中』大势不可逆，找犄角旮旯玩意淫。美联航，爽吗？」

China Neujahr Rote Umschläge mit Geldscheinen als Geschenk (Getty Images/AFP/M. Clarke)

香港普遍使用港币做交易

北京要求航空公司将台北称为「台北，中国」。 美国政府今年5月曾批评中国此举为「奥威尔式的胡言乱语」，并对航空公司按照要求进行更改表示失望。 包括英国航空公司，加拿大航空公司和汉莎航空公司等等都开始使用「中国台北」的说法以避免被中方处罚。

当时，有4家航空公司虽然把「台湾」从飞航目的地的列表中剔除，仅保留城市名或「台北」，却因为没有按照民航局指示加注「中国」，被指名要再改。

这四家航空公司分别是全美航空(American Airlines)、美国联合航空(United Airlines)、夏威夷航空与达美航空(Delta Airlines)。

其中，联合航空是所有航空公司中，最后一个配合改网页的公司。

罗法/夏立民 (综合报导)

DW.COM

 「去台湾」不彻底 美航空公司得再改

中国民航局表示，截至限定日期，有四家美国航空公司对台湾的表述依然没有达到要求。与此同时，台湾外交部谴责北京，强调台湾不会因中国当局的打压而消失。 (28.07.2018)  

中国施压去除「台湾」 44家航空公司一个不剩

中国要求各国航空公司在更改「台湾」在网站上的航点名称，违者加以惩处。联合航空作为最后一间航空公司，在限期最后一天下午完成更名。 (25.07.2018)  

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