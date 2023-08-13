 美联社独家拍摄到黎智英在押照片 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.08.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美联社独家拍摄到黎智英在押照片

已停刊的香港《苹果日报》创始人黎智英自2020年12月被捕，被控罪名包括违反香港《国安法》。75岁的黎智英是最知名的民主派活动人士之一。

Hongkong Verleger Jimmy Lai im Stanley-Gefängnis

黎智英于2020年12月被捕。图为美联社拍摄到的8月4日的照片

（德国之声中文网）前报业出版商、香港最知名的民主派活动人士之一黎智英，在香港最高度设防的赤柱监狱，每天约23个小时单独监禁，等待判决结果，最高可能的刑期是终身监禁。

美联社近来数周拍摄到独家照片，可见75岁的黎智英手拿一本书，穿短裤和拖鞋，有两名看守在身后。

黎智英每天被允许锻炼50分钟。与其他狱囚可以踢足球或集体锻炼不同，黎智英单独在一个看似长10米宽5米的空间步行，四周都是铁丝网。香港酷热难当，他的囚室也没有空调。

如今已停刊的香港《苹果日报》出版商黎智英于2020年12月被捕后消失在公众视野。在北京推出的香港国安法之下，迄今已有超过250名活动人士被捕。

黎智英为英国国籍，被控串谋勾结外国或境外势力危害国家罪名，指其涉及呼吁外国制裁香港或中国。原定去年12月受审，后推迟到今年9月，因港府请求北京拒绝他聘用英国辩护律师的要求。

Hongkong Verleger Jimmy Lai im Stanley-Gefängnis

香港最高度设防的赤柱监狱

黎智英德儿子黎崇恩5月在致美国国会及行政当局中国委员会的一份声明中写道："我的父亲系狱是因数十年来对强权讲真话。他仍在对强权讲真话，并拒绝被噤声，尽管他已失去一切并可能在狱中离世。"黎崇恩说："作为他的儿子，我很自豪。"

每月，黎智英被允许与亲友会面两次，每次半小时。他们隔着玻璃，使用电话对话。在受到的另一项指控中，去年12月，他因欺诈罪名被判近六年监禁。

5月，香港一家法院拒绝黎智英要求终止聆讯的申请。黎智英律师提出的理由是，法官的任命由政府指定，这背离了基本法传统。

黎智英患有糖尿病，2021年在押期间被诊断有高血压。他被列为A类囚犯，即最严重的刑事罪行，如谋杀。

Hongkong Verleger Jimmy Lai im Stanley-Gefängnis

美联社拍摄到的照片，四周是铁丝网

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

21.07.2023+++ Police officers stand guard outside the High Court ahead of the hearing for an injunction to ban the 2019 protest song Glory to Hong Kong in Hong Kong, Friday, July 21, 2023. (AP Photo/Louise Delmotte)

众筹援助示威者 10名港人被拘捕 10.08.2023

与已停运的"612人道支援基金"有关的10名港人被捕，警方称其涉嫌违反《香港国安法》。去年，包括前荣休主教陈日君在内的该基金信托人以同样的罪名被捕，后按照未将该基金注册为社团的罪名被判罚。

(FILES) This file photo taken on February 9, 2021 shows Hong Kong pro-democracy media tycoon Jimmy Lai arriving at the Court of Final Appeal to hear a decision on whether he will be granted bail, in Hong Kong. - Hong Kong pro-democracy media tycoon Jimmy Lai received a fresh jail sentence of five years and nine months on December 10, 2022 after being found guilty of fraud in a contractual dispute. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

黎智英之子：英国需为黎智英案发声 24.06.2023

持有英国护照的香港《苹果日报》创办人黎智英仍在狱中等待审判日的到来，他的儿子黎崇恩表示：「我不是要求人们把我的父亲从监狱里救出来或什么的，我要求英国就我父亲的案件发表意见，向香港施加压力。」

17.07.2023 People walk near Victoria Harbour as Typhoon Talim passes near Hong Kong on July 17, 2023. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP) (Photo by ISAAC LAWRENCE/AFP via Getty Images)

早已陌生的"煽动罪"对香港人伤害极大 26.07.2023

一项源于殖民地时期的法律，五十多年后又在香港频繁使用。因为关注度低，被告多选择认罪，虽然不清楚为什么犯罪。

广告

媒体看中国

TSMC Logo

德语媒体：德国对台态度暴露利己主义

台湾芯片制造商台积电将在德国设厂。《世界报》客座评论指出，德国正从台湾技术中受益，但迄今德国政府尚未对台湾的安全利益提供支持，这显示出德国的双标也透露出令人不安的利己主义。