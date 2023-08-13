美联社独家拍摄到黎智英在押照片

（德国之声中文网）前报业出版商、香港最知名的民主派活动人士之一黎智英，在香港最高度设防的赤柱监狱，每天约23个小时单独监禁，等待判决结果，最高可能的刑期是终身监禁。

美联社近来数周拍摄到独家照片，可见75岁的黎智英手拿一本书，穿短裤和拖鞋，有两名看守在身后。

黎智英每天被允许锻炼50分钟。与其他狱囚可以踢足球或集体锻炼不同，黎智英单独在一个看似长10米宽5米的空间步行，四周都是铁丝网。香港酷热难当，他的囚室也没有空调。

如今已停刊的香港《苹果日报》出版商黎智英于2020年12月被捕后消失在公众视野。在北京推出的香港国安法之下，迄今已有超过250名活动人士被捕。

黎智英为英国国籍，被控串谋勾结外国或境外势力危害国家罪名，指其涉及呼吁外国制裁香港或中国。原定去年12月受审，后推迟到今年9月，因港府请求北京拒绝他聘用英国辩护律师的要求。

香港最高度设防的赤柱监狱

黎智英德儿子黎崇恩5月在致美国国会及行政当局中国委员会的一份声明中写道："我的父亲系狱是因数十年来对强权讲真话。他仍在对强权讲真话，并拒绝被噤声，尽管他已失去一切并可能在狱中离世。"黎崇恩说："作为他的儿子，我很自豪。"

每月，黎智英被允许与亲友会面两次，每次半小时。他们隔着玻璃，使用电话对话。在受到的另一项指控中，去年12月，他因欺诈罪名被判近六年监禁。

5月，香港一家法院拒绝黎智英要求终止聆讯的申请。黎智英律师提出的理由是，法官的任命由政府指定，这背离了基本法传统。

黎智英患有糖尿病，2021年在押期间被诊断有高血压。他被列为A类囚犯，即最严重的刑事罪行，如谋杀。

（美联社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。