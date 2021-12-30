 美联社:新疆教科书案暗示中共企图历史翻案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2022

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美联社:新疆教科书案暗示中共企图历史翻案

曾任新疆教育厅长的中共维族高官去年被判死缓，他被指控通过编撰历史教科书宣扬民族分裂思想。美联社在分析了这起案件以及相应的中国央视“电视认罪”画面后判断，即便以往得到毛泽东赞扬的新疆革命运动，近年来也逐渐被中共当局打上“民族分裂”标签。

China | Textbooks

中国当局近年来大大加强了对维语书刊的管控

（德国之声中文网）去年初，新疆自治区教育厅原厅长沙塔尔·沙吾提（Sattar Sawut）被判死刑缓期两年执行，原副厅长阿力木江·买买提明（Alimjan Memtimin）、新疆教育出版社先后两任社长阿卜杜热扎克·沙依木（Abdurazaq Sayim）与塔依尔·那斯尔（Tahir Nasir）则被判处无期徒刑，罪名则是编写了一套在新疆地区使用了十余年的教科书，被当局认为宣扬恐怖主义、分裂思想。

中国官方指责这些被判刑的维族高官为"两面人"，官媒CGTN（前身为央视外语频道）还就此案制作了一集题为"暗流涌动-中国新疆反恐挑战"的专题纪录片，其中包括沙塔尔·沙吾提的认罪、悔罪画面，自称"我们害了这些孩子"

美联社仔细分析了这部中国官媒纪录片，对其中提到的多起新疆历史事件进行了溯源，并采访了多名曾经参与编辑这套教科书的人员。美联社认为，如今被中国官方认为违法的叙述，以前其实是为中共当局所认可的，其中甚至包括毛泽东亲自赞扬过的左派政治运动；而随着中共当局的立场变化，沙塔尔·沙吾提等个人遭受了噩运，新疆的维族学生也被剥夺了了解本民族历史的机会。

China Präsident Xi Jinping World Economic Forum

习近平似乎将多元化视作威胁

目前，美国等多个西方国家都宣布对即将开幕的北京冬奥会进行外交抵制，主要原因就是抗议中国当局在新疆严重侵犯少数民族人权。中国政府对此类指控予以坚决驳斥，认为所采取都是正当措施，旨在消除分裂主义和极端主义思潮。

在这场争端中，国际舆论主要关注了再教育营拘押行为、当局强力管控清真寺等现象，对中共体制内维族高官的命运、新疆教科书等议题则关注甚少。美联社指出，中国当局发动宣传和司法攻势，打击使用了十多年的新疆历史教科书及其负责官员，这一切都表明，中共政权正试图全面管控维族群体、重塑维族文化。近年来，习近平以民族团结的名义大力推动针对藏族、蒙古族、维族的同化政策，缩减双语教育，在淡化少数民族色彩的同时强化中华民族之认同。不少学者以及维权人士担心，基于传统的英雄及反派叙事的维族文化历史面临着失传的危险。美国马里兰大学研究中国双语教育政策的专家周明朗说，从更早的时候开始，官员就一直在增加新疆的汉语教学，特别是在2009年该地区首府乌鲁木齐发生民族冲突之后。周明朗指出，习近平摆脱了以往中国领导人所倡导的"一个统一的多元化国家"的说法，"习近平认为多元化是对统一国家的威胁。"

悉尼大学中国近代史高级讲师戴维·布罗菲（David Brophy）也在接受美联社专访时指出，如今对维族历史叙事的监管力度正在增大，以往被视作"争议"的话题，如今会被认为是"宣扬分裂主义"。他举例说，维族共产主义革命家阿合买提江·哈斯木（Ehmetjan Qasimi）所领导的三区革命运动，曾经得到毛泽东的称赞，并且在1949年8月受毛泽东邀请前往北平参加第一届政协会议，但不幸在转道苏联时遭遇空难去世；但是中国史学界对这段得到毛泽东肯定的历史始终争论不休，并且近年来态度越发敌视。

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近期一份研究报告显示，住在民主国家的维吾尔人，超过90%都曾被威胁过。德国之声访问了两名曾受到不同程度威胁的维吾尔人，了解他们如何从事件中，累积经验对付来自中国政府的威胁与监控。

北京冬奥会开幕在即，来自世界各地的243个非政府组织呼吁对其进行外交抵制，并敦请运动员和赞助商不要让中国政府的人权侵犯行为合法化。

德国学者郑国恩最新公布的新疆“机密”文件，意在显示2016年以来新疆实施的严酷政策，同以习近平为主的中共最高层之前传达的精神、指示有关。其实在几年前中国官媒公开的信息中，也已透露了高层的“治疆信号”。

德国学者郑国恩 (Adrian Zenz) 29日公布一批新的新疆机密文件，内容显示包含习近平在内的共产党高层自2014年起关於新疆的讲话内容，後来都成为新疆政府制定迫害维吾尔人相关政策的依据。

毛泽东赞扬、习近平反对?

三区革命运动的早期，即1944年，曾经成立过一个"东突厥斯坦共和国临时政府"，由泛突厥主义者、泛伊斯兰主义者和共产主义者组成，以反抗当时的中国国民政府。这个政权名义上在伊斯兰教上层人士手中，实质上则由苏联幕后控制。1946年，"东突厥斯坦共和国临时政府"宣告解散。美联社注意到，近期泄露的一份中共当局2017年内部文件显示，中国官方对新疆"三区革命运动"的立场已经出现了明显变化。该文件写道："三区革命是我国人民民主革命的一部分，但在早期阶段出现了严重的错误。"文件在强调"阿合买提江·哈斯木仍应其历史作用而受尊重"的同时，也指责了苏联的干涉、民族分裂分子的渗透，认为后者"建立了分裂政权……犯了民族分裂的严重错误"。

耐人寻味的是，CGTN的纪录片还特别提到一张阿合买提江·哈斯木佩戴勋章的照片，该勋章代表当时的"东突厥斯坦共和国"政权。新疆教育出版社美术编辑夏依达·玉素莆（Shehide Yusup）在纪录片中说，这张照片根本不应该出现在教科书中。

历史翻案风现苗头?

这套所谓的"问题教科书"里还有一张微妙的插图，似乎显示了国民党军士兵用刀指向匍匐在地的维吾尔叛军的画面。维族语言学家阿不都外力·阿尤普（Abduweli Ayup）对美联社表示，2001年在对教科书进行审核时，维族故事几乎没有得到任何关注；当时他还是一名硕士研究生，负责将其中一些故事翻译成汉语以供审查。现居挪威的他说，将国民党军士兵描绘成敌人的叙事方法，在当时被认为并无争议，编辑们更为担心的是引用外国作家的言论，比如托尔斯泰的名言或者匈牙利的诗歌。

化名为库尼都孜的一名新疆大学校报前编辑也对美联社表示，这套教科书本身是在获得高层批准后才出版投入使用的。

CGTN纪录片中，还有另一个试图对历史故事进行翻案的举动令不少维族人感到震惊。纪录片中，新疆教育出版社美术编辑夏依达·玉素莆（Shehide Yusup）说，7名维族少女英雄的传说全系捏造，所谓她们被汉族士兵包围在悬崖边、为保卫家园不惜跳崖的叙事是在"煽动民族仇恨"。而事实上，这些士兵是清朝军队的满族人，CGTN纪录片中也对这段历史有所叙述："满族士兵开始从四面八方攀登莫尔格勒山，维族领袖告诉这些女孩向这些士兵投下滚石。"

在新疆的乌什县，现在依然有一座供奉7名维族少女英雄的寺庙，其部分运营资金来自于当地政府。关于这个故事的史诗以及戏剧长期以来都很受欢迎。

目前旅居瑞典的库尼都孜就此哀叹说："他们想同化我们，他们想把我们抹去。"她对美联社表示，她的儿子在乌鲁木齐长大，学习汉语的时间比学习维吾尔语的时间多，汉语比维吾尔语说得更好。

（美联社）

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媒体：美国企业参与中国转移新疆维族劳工

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