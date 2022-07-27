美联社：佩洛西访台将是其政治生涯的巅峰

（德国之声中文网）佩洛西能否率团访问台湾尚未有定论，但有一点现在就越发清晰地表现出来，佩洛西的决定会在某种程度上左右着美国外交，包括人权运动的发展。

周三，佩洛西没有正面回答访台事宜有没有新的进展，坚称出于安全规定无法讨论行程。

不过，众议院外交委员会共和党成员麦克考尔（Michael McCaul）向美联社证实，他已收到佩洛西邀请，作为超党派访台团员之一，但他却因故无法参加。他的办公室则告诉媒体，麦克考尔认为佩洛西议长应该率团出访台湾。

拜登政府公开场合避谈介入了佩洛西访台计划，不过，美国军方在当地已开始筹备加强安全部署，如果访台计划成行，以确保佩洛西团队座机的安全。拜登说过，军方认为佩洛西访问台湾不是一个好主意。美国官员称，并不担心中国会袭击佩洛西的座机，但可能发生的失误、误解都会危及到她的安全。

佩洛西拟访问台湾的时间点特别令人关注，拜登总统计划周四（7月28日）视频会晤中国国家主席习近平，前一次通话在4个月之前，一般认为，佩洛西计划访台事宜是本次拜习会绕不开的话题。

佩洛西自称率领国会议员的访台计划是一次价值观的体现，她上周在一次记者会上说，"对我们来说显示对台湾的支持很重要"，"没有人，在任何一个场合下，说过我们支持台湾独立。这将由台湾人自己决定。"

佩洛西不会退让

佩洛西一向关注中国的民权运动以及香港这些年来人民的自由权利受到压制。1989年，刚刚当选众议院议员时，中国发生了天安门镇压民主运动的血腥事件。两年后，佩洛西随一个议员代表团访问北京时公开展示写有"献给为中国民主事业牺牲的烈士"的横幅，并因此被警方短暂拘押。当时，她对着镜头说，"他们整整对我们说了两天，说中国有言论自由"。美联社的报道写道，这趟旅行为佩洛西留下了很深的烙印。

在纪念天安门事件20周年时，佩洛西在国会发表讲话，称中国在各个领域同美国的关系都很重要，"但是，经济总量，国家大小，同美国关系的重要性，并不意味着我们可以视而不见。""如果我们对在中国、在西藏发生的侵犯人权保持缄默，那么我们便丧失了同其它国家讨论这一议题的道德权威。"

CNN分析认为，30年来在人权问题上对中国毫不退让的佩洛西，预计本次也不会知难而退，况且，这次计划可能是她在国际舞台上同中国正面交锋的最后一搏，也是可能输掉秋季中期选举的美国民主党急需的动力。

佩洛西访问台湾的计划受到国会议员超党派的广泛支持，此行被看做是一次外交使命，同政府平起平坐，发挥外交影响力。民主党籍的参议院外交委员会主席梅内德斯（Bob Menendez）表示，"我能理解全世界的敏感议题，但重要的事实是：如果我们允许中国告诉我们，谁可以、谁不能访问台湾，那么台湾就被孤立了。我们不能让中国得逞"。他说，"现在，她应该做出判断，目前的时刻，出访台湾是否最有意义。"

(美联社、CNN、路透社等)

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