 美联社:中国官员拖延六日警告公众可能爆发疫情 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.04.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美联社:中国官员拖延六日警告公众可能爆发疫情

美联社引述内部文件和专家评估称，1月14日，中国卫生负责官员已召开内部电话会议，警告可能出现重大公共卫生事件。

BG Alltag in der abgeriegelten Stadt Wuhan (Getty Images/AFP/H. Retamal)

有分析人士认为，武汉在初期的隐瞒使得疫情防控关键期被错失

（德国之声中文网）美联社报道称，中国领导层内部确定一种新的冠状病毒可能引发瘟疫之后六天，武汉市举行了一场数万人的万家宴活动。与此同时，数百万人开始加入春运的大潮。

中国国家主席习近平在第七日、也就是1月20日对公众发出警告。但在那时，已有超过3000人感染，这是美联社所获得的内部文件以及专家根据回顾性感染数据估测出来的。

从1月14日-20日的这六天，是病毒爆发初期的关键时刻。中国试图在警告公众与防止恐慌之间寻找平衡。美国加州大学流行病学者张作风（音译）表示："如果他们早六天采取行动，病人数量会少很多，医疗设施会够用。或许武汉医疗体系的崩溃可以避免。"

其他专家认为，中国政府虽然为防止恐慌而没有立即警告公众，但在内部当时是采取了迅速行动的。

China Wuhan | Coronavirus | Hygiene-Maßnahme (Getty Images)

2月初，武汉街头的保洁人员在进行消毒处理

尽管如此，1月5日-1月17日的近两周内，国家疾控中心没有从地方官员那里登记到任何病例，这是美联社获得的内部通报所确认的。然而，当时有数百病人出现在武汉和其它地方。

尚不清楚这是由于地方官员没有上报，还是国家官员没有记录。也不清楚当时武汉官员究竟知道了多少。

但专家说，中国对信息的强力控制、官僚主义阻碍以及不愿向上级汇报坏消息，都影响了早期的预警。对八名医生"传播谣言"的惩罚--国家电视台1月2日播出了这一新闻，让武汉市的医院受到警告。

美国芝加哥大学中国政治学教授杨大利（音译）表示："武汉的医生当时很害怕。这真是对一整个行业的威吓。"

直到1月13日，在泰国传出中国以外首例病例，北京的领导层才认识到可能面临世界疫情。他们启动全国性的计划，寻找案例、分发测试剂、放宽确诊病例的条件、下令卫生官员筛查病人。他们也指令湖北官员开始在交通枢纽测体温，并减少大型集会。这一切并未告知公众。

中国政府一再否认早期曾隐瞒信息，称立刻将爆发情况报告给了世卫组织。中国外交部发言人赵立坚周三在例行记者会上表示："那些指责中国不透明、不公开的声音是不公正的。"
 

114日的内部电话会议

文件显示，中国国家卫健委主任马晓伟1月14日在一次内部的电话会议上，向省级卫生官员作出消极的形势评估。一份记录称，电话会议是为了传达国家主席习近平、总理李克强和副总理孙春兰对冠状病毒的指示，但没有写明具体指示内容。

这份记录引述马晓伟称：疫情仍严峻复杂，是2003年萨斯以来最严峻的挑战，可能会发展成重大公共安全事件。

国家卫建委在一份传真声明中称，组织那次电话会议是因为泰国报告的病例以及春运病毒传播的可能性。声明称，中国依照习主席的"重要指示"，以公开、透明、负责和及时的方式公开了爆发的信息。

美联社获得的文件来自医疗领域的匿名消息源，因担心报复而不愿透露姓名。美联社与另外两名了解该电话会议的公共卫生领域消息源确认了相关内容。

在美联社获得的这份记录中，有一部分题为"对形势的清醒认识"，其中写道：一些案例显示，人传人是可能的。其中也提及泰国的病例，称形势发生显著变化，因为病毒可能传播至国外。

记录还写道：随着春运的到来，传播有高风险；各级地方必须做好准备应对疫情。
 

在记录中，马晓伟要求官员团结在习周围，并确保在两会期间政治考虑和社会稳定是重中之重。

美国耶鲁大学中国政治学者麦廷雷（Daniel Mattingly）表示，在重要会议前对于社会稳定的强调是十分强烈的。"我的猜测是，他们想观望一下。"
 

北京的疾控中心对电话会议作出反应，于1月15日发出内部一级应急响应，并委任疾控中心领导参与14个工作组，负责筹集资金、培训卫生工作者、收集数据、进行实地调查和指导实验室。这是一份疾控中心的内部通知显示的。
 

国家卫建委还分发了一份63页的给省级卫生官员的指示，美联社获得了这份文件。文件指示全国卫生官员识别可疑病例、医院设立发热门诊、医护人员穿着防护服。文件表明为"内部"，不得在互联网传播或向公众透露。

不过，在公开场合，官员仍继续低调表态。当时公开有41个病例。1月15日，疾控中心应急中心主任李群向国家电视台表示，持续人传人风险较低。
 

1月20日，中国国家主席习近平首次公开表态。流行病学家钟南山首次宣布病毒可人传人。

美联社报道说，一份研究报告之后发现，如果公众早一周获得警告，采取行动如保持距离、戴口罩、限制出行，病例数可能会减少三分之二。

China leere Straßen in Wuhan wegen Coronavirus (Reuters/cnsphoto)

封城期间的武汉



其它不同看法

不过，也有卫生专家认为，据他们所了解的信息，中国政府在内部采取了坚决的行动。

美国疾控中心中国办公室的成立者、已退休的负责人易普（Ray Yip）表示："他们可能没有说正确的事情，但是他们当时做正确的事情。20日，他们对全国敲响警钟，这一拖延并非没有道理。"
 

香港大学流行病学者考令（Benjamin Cowling）表示，如果卫生官员过早敲响警报，可能会有损其信誉度--被认为是"发假警报"--也影响其动员公众的能力。

美联社报道指，这一拖延或许支持了美国总统特朗普对中国的指责。然而，即便1月20日公布消息，仍让美国有近两个月时间为这场世界瘟疫做准备。

苗子/达扬（美联社）

  • BdTD Kirschblüte Bonn Heerstraße Kinder essen Eis (AFP/I. Fassbender)

    新冠下的新常态

    春花绽放 忘却烦恼

    进入了四月，德国波恩老城区的樱花开始绽放。往年，“波恩樱花街”都会在这个时节吸引全球各地的游客。而在今年，前来赏花的大多为本地人。警方在老城区加强了巡逻警力，随时警告民众不要距离过近，不过，明媚春光下，依然不时有人忘却了肆虐的新冠疫情。

  • BdTD Kenia Corona-Krise erreicht Schnittblumen-Produktion (Getty Images/AFP/P. Meinhardt)

    新冠下的新常态

    愁眉苦脸 生计无着

    荷兰的郁金香、肯尼亚的玫瑰......疫情之下，绽放的鲜花并不一定能像波恩老城区那样给人们带来好心情，世界各地的花农们就苦不堪言。肯尼亚的Bliss Flora花圃，以往每天要向海外市场出口12万朵玫瑰，而如今，这些鲜花很可能直接被当作垃圾销毁。

  • BdTD Oxford Hairdresser auf Vordach eines geschlossenen Friseuren-Salons (REUTERS)

    新冠下的新常态

    自己动手 积极“自救”

    女士们长发飘飘情绪稳定，男士们发如鸟巢心急如焚。3月中旬之后，许多欧洲国家的理发店都纷纷关门。那些没能在最后时刻前去照顾理发店生意的男士们，这些天纷纷开始自己动手。在英国牛津的一间理发店屋顶上，两名年轻人就互相打理起了对方的“鸟窝”。网络电商的数据则显示，连日来，理发工具的销量显著上升。

  • BdTD Coronavirus Wiesbaden Hochzeitspaar ohne Gäste vor VW-Bus Oldtimer (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    新冠下的新常态

    排除万难 情比金坚

    德国威斯巴登的这对新人，倒是手捧鲜花，发型也还不错......但是，婚礼上却不见宾客。德国的社交隔离令，让许多对恋人都全盘推翻了原先的婚礼方案：要么改期、要么冷冷清清。不过，这对新人还算幸运，至少还能在一起。

  • BdTD Deutschland Grenze Konstanz und Kreuzlingen mit Abstandszaun zur Schweiz (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    新冠下的新常态

    牛郎织女 莫钻空子

    博登湖畔的德国城市康斯坦茨与瑞士城市克罗伊茨林根比邻而居，本质上是一个城市。国境线在这里只有象征意义，以往根本不会引人注意。不过，疫情爆发后，德瑞边境被封闭，城市内拉起了铁丝网。被迫分隔的恋人们，起初还能隔着铁丝网十指相扣、唇齿相依。卫生部门显然对此很恼火，于是在刚刚过去的周末拉起了第二道铁丝网。

  • BdTD Spargelkönigin eröffnet hessische Spargelsaison (picture-alliance/dpa/A. Arnold)

    新冠下的新常态

    “女王”加冕 注定孤独

    德国人民挚爱的白芦笋，即将迎来收获季节，按照传统，芦笋产区每年都要评选出“芦笋女王”。不过，今年的芦笋女王Saskia注定是“光杆女王”，她甚至不得不自己戴上桂冠。而更严重的问题是：没有欧洲邻国短工们的帮忙，德国的农场根本没有足够的人力来收割地里的芦笋。

  • BdTD - Belgien Brüssel Enten in der Stadt (Imago Images/ZUMA Wire/D. Le Lardic)

    新冠下的新常态

    此消彼长 万物有恒

    人类并非这颗星球的唯一主人。瘟疫之下人类禁足不出，动物们纷纷登场占据空间。在布鲁塞尔的街头，一队秃雁气宇轩昂地穿越街道，甚至还颇守规矩地走了斑马线。也许，真如2019年热播美剧《血疫》所说，人类本身才是地球上的病毒，所谓瘟疫，不过是大自然启动了免疫系统。


DW.COM

美要求中国抗疫资讯透明 北京正面回应

在疫情爆发以来，中国坚称保持透明，并批评对此表示怀疑的美国官员。而特朗普政府的一名高级官员上周表示，如果中国允许美国直接与武汉的实验室合作，那么全球许多人的生命就可以得到拯救。 (16.04.2020)  

美批中国排外 北京:挑拨中非关系

非洲一些国家驻华大使给中国外交部写信，要求正视一些中国人借防疫而歧视对待非洲人的现象。在北京回应表示会改善后，美国继续批评中国排外。这也引起中美两国新的口水战。 (14.04.2020)  

抗疫与外宣：中国外交官叫板西方媒体

不少西方国家媒体有关中国抗疫政策和国际影响的负面报道，不仅引起中国舆论的不满和反驳，中国外交官也纷纷加入。中国驻德大使馆就与德国发行量最大的《图片报》展开了一场口水战。 (17.04.2020)  

谭德塞亲中遭殃 美上下炮火对准世卫

特朗普宣布美国将暂停资助世卫，调查世卫在疫情间是否失职。不过这个大动作也引起许多人质疑，特朗普是否在转移自己防疫不利的事实。 (15.04.2020)  

相关内容

USA Washington | Präsident Trump während Pressekonferenz

特朗普：新冠病毒来自武汉实验室？美正调查 16.04.2020

美国总统特朗普周三表示，其政府正在试图确定，新型冠状病毒是否是从武汉一个实验室开始传播的。 中国外交部表示，世卫组织多次表态，没有证据证明该病毒是在实验室制造的。

Coronavirus - Südkorea

卫健委：中国至少有1541名无症状感染者 31.03.2020

近期针对中国疫情数字存在着不少质疑，其中，无症状感染者统计数字不公布尤为引人诟病。现在，中国官方宣布，今后将每日发布无症状感染者数字。不少专家担心，如果防控不力，无症状感染者会导致疫情严重反弹。

Großbritannien London | Coronavirus | Boris Johnson, Premierminister

“集体免疫”行不行得通？ 17.03.2020

英国首相约翰逊不走寻常路并不新鲜，但其最近的表态却仍然让公众大吃一惊，引发对是否能用所谓“集体免疫”的招数对付新冠疫情的争论以及公众的强烈质疑。英国政府健康问题顾问提出的“集体免疫”法行不行得通？ 答案其实已经有了。

广告

时事评论

Afrikaner in China Guangzhou (picture-alliance/Wang kai sh/Imaginechina)

泽林视点：非洲人——亦是朋友亦是替罪羊

因害怕发生第二波新冠病毒感染，在中国，黑人总体成为怀疑对象。德国之声专栏作者Frank Sieren指出，虽在政治上极重视非洲，但中国国内有潜在的种族主义问题。  