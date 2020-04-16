美联社:中国官员拖延六日警告公众可能爆发疫情

（德国之声中文网）美联社报道称，中国领导层内部确定一种新的冠状病毒可能引发瘟疫之后六天，武汉市举行了一场数万人的万家宴活动。与此同时，数百万人开始加入春运的大潮。



中国国家主席习近平在第七日、也就是1月20日对公众发出警告。但在那时，已有超过3000人感染，这是美联社所获得的内部文件以及专家根据回顾性感染数据估测出来的。



从1月14日-20日的这六天，是病毒爆发初期的关键时刻。中国试图在警告公众与防止恐慌之间寻找平衡。美国加州大学流行病学者张作风（音译）表示："如果他们早六天采取行动，病人数量会少很多，医疗设施会够用。或许武汉医疗体系的崩溃可以避免。"



其他专家认为，中国政府虽然为防止恐慌而没有立即警告公众，但在内部当时是采取了迅速行动的。





尽管如此，1月5日-1月17日的近两周内，国家疾控中心没有从地方官员那里登记到任何病例，这是美联社获得的内部通报所确认的。然而，当时有数百病人出现在武汉和其它地方。



尚不清楚这是由于地方官员没有上报，还是国家官员没有记录。也不清楚当时武汉官员究竟知道了多少。



但专家说，中国对信息的强力控制、官僚主义阻碍以及不愿向上级汇报坏消息，都影响了早期的预警。对八名医生"传播谣言"的惩罚--国家电视台1月2日播出了这一新闻，让武汉市的医院受到警告。

美国芝加哥大学中国政治学教授杨大利（音译）表示："武汉的医生当时很害怕。这真是对一整个行业的威吓。"



直到1月13日，在泰国传出中国以外首例病例，北京的领导层才认识到可能面临世界疫情。他们启动全国性的计划，寻找案例、分发测试剂、放宽确诊病例的条件、下令卫生官员筛查病人。他们也指令湖北官员开始在交通枢纽测体温，并减少大型集会。这一切并未告知公众。



中国政府一再否认早期曾隐瞒信息，称立刻将爆发情况报告给了世卫组织。中国外交部发言人赵立坚周三在例行记者会上表示："那些指责中国不透明、不公开的声音是不公正的。"



1月14日的内部电话会议



文件显示，中国国家卫健委主任马晓伟1月14日在一次内部的电话会议上，向省级卫生官员作出消极的形势评估。一份记录称，电话会议是为了传达国家主席习近平、总理李克强和副总理孙春兰对冠状病毒的指示，但没有写明具体指示内容。

这份记录引述马晓伟称：疫情仍严峻复杂，是2003年萨斯以来最严峻的挑战，可能会发展成重大公共安全事件。



国家卫建委在一份传真声明中称，组织那次电话会议是因为泰国报告的病例以及春运病毒传播的可能性。声明称，中国依照习主席的"重要指示"，以公开、透明、负责和及时的方式公开了爆发的信息。



美联社获得的文件来自医疗领域的匿名消息源，因担心报复而不愿透露姓名。美联社与另外两名了解该电话会议的公共卫生领域消息源确认了相关内容。



在美联社获得的这份记录中，有一部分题为"对形势的清醒认识"，其中写道：一些案例显示，人传人是可能的。其中也提及泰国的病例，称形势发生显著变化，因为病毒可能传播至国外。



记录还写道：随着春运的到来，传播有高风险；各级地方必须做好准备应对疫情。



在记录中，马晓伟要求官员团结在习周围，并确保在两会期间政治考虑和社会稳定是重中之重。



美国耶鲁大学中国政治学者麦廷雷（Daniel Mattingly）表示，在重要会议前对于社会稳定的强调是十分强烈的。"我的猜测是，他们想观望一下。"



北京的疾控中心对电话会议作出反应，于1月15日发出内部一级应急响应，并委任疾控中心领导参与14个工作组，负责筹集资金、培训卫生工作者、收集数据、进行实地调查和指导实验室。这是一份疾控中心的内部通知显示的。



国家卫建委还分发了一份63页的给省级卫生官员的指示，美联社获得了这份文件。文件指示全国卫生官员识别可疑病例、医院设立发热门诊、医护人员穿着防护服。文件表明为"内部"，不得在互联网传播或向公众透露。



不过，在公开场合，官员仍继续低调表态。当时公开有41个病例。1月15日，疾控中心应急中心主任李群向国家电视台表示，持续人传人风险较低。



1月20日，中国国家主席习近平首次公开表态。流行病学家钟南山首次宣布病毒可人传人。



美联社报道说，一份研究报告之后发现，如果公众早一周获得警告，采取行动如保持距离、戴口罩、限制出行，病例数可能会减少三分之二。

封城期间的武汉





其它不同看法



不过，也有卫生专家认为，据他们所了解的信息，中国政府在内部采取了坚决的行动。



美国疾控中心中国办公室的成立者、已退休的负责人易普（Ray Yip）表示："他们可能没有说正确的事情，但是他们当时做正确的事情。20日，他们对全国敲响警钟，这一拖延并非没有道理。"



香港大学流行病学者考令（Benjamin Cowling）表示，如果卫生官员过早敲响警报，可能会有损其信誉度--被认为是"发假警报"--也影响其动员公众的能力。



美联社报道指，这一拖延或许支持了美国总统特朗普对中国的指责。然而，即便1月20日公布消息，仍让美国有近两个月时间为这场世界瘟疫做准备。



苗子/达扬（美联社）