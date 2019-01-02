美联欧日抗中 北京再开谈判大门

(德国之声中文网) 经济合作与发展组织部长级会议5月22和23两日在巴黎举行。期间，美国贸易代表莱特希泽23日将会见欧盟和日本官员，共同商讨处理其他国家的非市场化的政策和做法。这次会议主题将锁定在中国政府给予企业的补贴。

在中国方面，中国驻美大使崔天凯21日表示，北京准备继续与华盛顿进行贸易谈判。他说:「我们的大门仍然敞开着。」自5月10日上一轮谈判结束以来，中美高层间没有进一步的谈判消息。

制鞋大厂带头陈情

Adidas, Nike and PUMA等170多家美国制鞋商和零售商写信给美国总统特朗普，希望可以在对中国商品3000亿美元的新一轮惩罚性关税中得到豁免，阻止制鞋业成为中美贸易战的牺牲品。

信中写道:「对于我们的消费者，我们的公司以及整个美国经济而言，建议对鞋类征收25％的额外关税将是灾难性的。」信中也提到，在2017年，中国进口美国商品在服装占41％，鞋类占72％，旅行用品则占84％。比例相当高。

这些公司表示，他们目前已经支付了约30亿美元的关税，额外的关税会增加他们的成本和商品价格。他们也强调，支付进口产品的关税是美国消费者，而不是像特朗普说的，用中国支付关税挹注美国财政。

虽然特朗普呼吁美国各行业要撤离中国或在美国生产，但制鞋业表示，这需要长年的规划和新的采购决策，不是简单地转移工厂就行。他们也提到，即便许多公司和行业希望看到中国改变政策，包括解决窃盗美国技术问题，但他们反对将关税作为主要武器。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社)