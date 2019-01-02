 美联欧日抗中 北京再开谈判大门 | 经济纵横 | DW | 22.05.2019

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经济纵横

美联欧日抗中 北京再开谈判大门

美国总统特朗普本月将价值2000亿美元中国进口商品关税提高到25％，并可能将其扩大到所有中国进口产品。包括电子产品和服装在內的一系列消费品，如运动鞋和iPhone都将受到重大影响。这也引发了依赖中国商品的零售商和生产商的恐惧。

USA China l Handelsstreit l Aufbau Handelskonferenz in Peking (Reuters/M. Schiefelbein)

根据美国智库学者陈天宗的说法，由于中国诉诸民族主义，中美贸易战恐持续恶化。

(德国之声中文网) 经济合作与发展组织部长级会议5月22和23两日在巴黎举行。期间，美国贸易代表莱特希泽23日将会见欧盟和日本官员，共同商讨处理其他国家的非市场化的政策和做法。这次会议主题将锁定在中国政府给予企业的补贴。

在中国方面，中国驻美大使崔天凯21日表示，北京准备继续与华盛顿进行贸易谈判。他说:「我们的大门仍然敞开着。」自5月10日上一轮谈判结束以来，中美高层间没有进一步的谈判消息。

USA Washington Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/S. Walsh)

特朗普直言，由于他的高关税政策，企业和厂商会撤离中国，转移到亚洲其他国家，像是越南。

DW.COM

中美相争，欧洲得利？现实却是事与愿违。一项调查研究显示，中美贸易冲突被视为经济前景的不确定因素，因此反而影响了欧洲企业的商业信心。大多数欧洲企业虽然赞同特朗普批评中国的经济政策，但反对采取惩罚关税的手段。 (20.05.2019)

中美贸易战可能全面开战，一度传出「台湾最惨」的说法，却又有意见认为有助台企回流，台湾政府更是一直抱持乐观态度。贸易战对台湾到底是福是祸？德国之声专访政治经济学者和第一线接触产业的商界，分析台湾在其中扮演的角色和实际影响。 (20.05.2019)

中美贸易谈判陷入僵局之际，中国采取了更为激进的语态向美国公布了继续谈判的先决条件。虽然举行下一轮谈判的时间、地点、人物、事件都还未确定。但中国官方已经向美国发出“不要走得太远了”的警告。 (19.05.2019)

自去年7月起，中国对美出口受到特朗普关税政策的影响。关税是否对中国经济造成真正的伤害？中国是否挺得住？ (18.05.2019)

制鞋大厂带头陈情

Adidas, Nike and PUMA等170多家美国制鞋商和零售商写信给美国总统特朗普，希望可以在对中国商品3000亿美元的新一轮惩罚性关税中得到豁免，阻止制鞋业成为中美贸易战的牺牲品。

信中写道:「对于我们的消费者，我们的公司以及整个美国经济而言，建议对鞋类征收25％的额外关税将是灾难性的。」信中也提到，在2017年，中国进口美国商品在服装占41％，鞋类占72％，旅行用品则占84％。比例相当高。

这些公司表示，他们目前已经支付了约30亿美元的关税，额外的关税会增加他们的成本和商品价格。他们也强调，支付进口产品的关税是美国消费者，而不是像特朗普说的，用中国支付关税挹注美国财政。

虽然特朗普呼吁美国各行业要撤离中国或在美国生产，但制鞋业表示，这需要长年的规划和新的采购决策，不是简单地转移工厂就行。他们也提到，即便许多公司和行业希望看到中国改变政策，包括解决窃盗美国技术问题，但他们反对将关税作为主要武器。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社)

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