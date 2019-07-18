 美联储10年来首降息 亚股美股应声下跌 | 经济纵横 | DW | 01.08.2019

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经济纵横

美联储10年来首降息 亚股美股应声下跌

一般来说，投资客会因为美国联准会调低利率感到高兴，因为这意味着借款成本更低，投资更加容易。但是这次联准会宣布降息，股市却不升反跌，原因何在?

USA Trump kritisiert Zinssenkung der US-Notenbank als unzureichend (picture-alliance/dpa/R. Drew)

(德国之声中文网)美国联邦储备委员会在7月31日宣布降息25个基点，将联邦基金利率目标区间下调至2.00%-2.25%。这是美联储10年来的第一次降息。

隔天 (8月1日)亚洲股市开盘，亚股跌至六周最低。日经指数下跌0.4%，韩国综合股价指数(KOSPI)下跌0.5%。

这反映了市场的预期落空: 在6月联准会放出降息风声以来，市场期待美国进入降息的循环。然而，美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在记者会上澄清道，美联储并没有分阶段降息的计划。但是他也说，没有说过只会降息一次。

在鲍威尔召开记者会的同时，美股由红翻黑。道琼指数下跌超过300点，标普500指数一天下跌1.1%，纳斯达克指数下跌1.2%。

美国总统特朗普不赞同鲍威尔的说法。他说: 「市场想要听到的是，这次的降息只是个开端，之后还会有一连串的降息，跟上中国、欧盟以及世界的脚步...一如往常，鲍威尔让我们失望了。」

【延伸阅读】 特朗普: 美联储应降息 让美国「火箭式腾飞」

在6月19日美联储的利率决策会议后，美联储对未来景气的预测从乐观转为谨慎。鲍威尔也用「不确定性升高」与「寂静的通膨压力」来形容美国的经济状况。从当时联准会放出降息的消息开始，一直到美联储宣布降息之前，S&P500共涨了3%。

鲍威尔与美联储官员在过去几周达到了一个共识: 全球贸易的不确定性正在升高，通膨率下降，世界经济疲软，但是就美国本身的经济状况来看，美国基本上还是处在比较稳健的状态。例如，美国的就业市场还算强劲，而家庭支出很快就会回升。美联储说，虽然降息会有助于让通膨率回到2%的标准，但是却对消除经济前景的不确定性没有太大帮助。尽管如此，美国的就业市场和经济活动都还是会维持在稳健扩张的状况。

罗法/夏立民 (路透社、法新社)

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特朗普：美联储应降息 让美国“火箭式腾飞”

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