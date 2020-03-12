美联储降息抗疫 欧洲疫情加速失控

(德国之声中文网) 全球新冠疫情持续对经济造成巨大冲击，美联储周日 (3月15日) 宣布调降基准利率至0%至0.25％的区间。 此外，美联储也将推出7千亿美元的量化宽松措施，以此来降低新冠疫情对经济带来的冲击。

此前，美国总统特朗普曾多次催促美联储透过降息来促进经济，而他周日在白宫的记者会上也说：「这是个好消息，对美国来说很好。 」

同一天，特朗普也透过推特呼吁美国各州的州长与地方首领强化新冠防疫措施，扩大病毒检测与增设病毒检测的场域。 他写道：「各州应该密切的与疾管局与联邦政府合作。 」

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此外，美国疾管局也于周日推出了新版的疫情防治准则，建议美国境内未来8周不要举办任何人数超过50人的集会，但是疾管局也强调学校、企业与高等教育不在这个限制的范围内。

声明写道：「为了避免让新冠病毒进入新的社群，并防止病毒在已受影响的小区持续扩散，我们作出了这些建议。 此外，所有活动都必须在严格遵守疾管局准则的前提下，才能进行。 这包含了保护高风险族群，确切执行首部清洁并保持人与人之间的距离。 」

欧洲疫情失控

与此同时，欧洲的新冠疫情持续延烧，意大利周日新增了3590确诊病例与368病亡案例，创下疫情爆发以来的单日新高，也将累计的确诊与病亡数字提升至24747与1809。

此外，西班牙同一日也通报新增约2千起新冠确诊病例与超过100起的病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至7753与288，成为欧洲疫情第二严重的国家。 而正在举办市长选举的法国也因疫情持续加剧，使选举投票率创新低。 法国周日新增了924起确诊案例与36起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至5423与127。

德国媒体周日也报导，德国政府决定于周一上午8点起，关闭与法国、瑞士与奥地利的边境，但因工作原因往返边境的人员及货运不受影响。 截至周日为止，德国已累计了5813起确诊案例与12起病亡案例。

多国传首出案例

除了欧洲的疫情持续暴增外，全球多个国家也传出首起新冠确诊案例。 非洲的刚果共和国、中非共和国、赤道几内亚与中亚的乌兹别克跟加勒比海的巴哈马都通报了首起新冠确诊病例，30多日未通报新案例的澳门也于周一上午传出新增一起确诊案例。

与此同时，哈萨克周日也宣布，为了防范新冠疫情蔓延，该国将于周一 (3月16日) 上午8点起，进入紧急状况直至4月15日上午7点。 这段期间，除了外交人员与哈国邀请的国际组织代表团外，任何人都严禁以任何方式入境哈萨克。

根据中国国家卫健委周一上午公布的最新数字，中国周日新增16起确诊病例与14起病亡案例，这也将累计的确诊与病亡数字提升至80860与3213。 湖北省则是新增了4起确诊案例与14起病亡案例，这表示中国其余的地区周日新增了12起确诊案例与0起病亡案例。

随着近期中国的境外输入病例数字升高，北京市周日下午在一场记者会表示，该市从周一凌晨开始，要求所有境外进京人员被转往集中观察点进行14天的隔离观察，这些地点也会有医护人员在场定期进行健康监测。 然而，隔离人员必须自行负担隔离期间的费用，任何虚报讯息或隐瞒病情而造成疫情扩散的人，则会被依法追究责任。

杨威廉/邹宗翰 (综合报导)