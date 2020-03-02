美联储紧急降息 世银释出120亿抗疫

(德国之声中文网) 美国国会正在研议一项紧急法案，准备提拨75亿美金作为政府因应新冠病毒的经费。跨党派的议员都认为，周三就会产生一部两党都同意的法案版本，本周之内法案应该就会通过。

75亿美金这个金额是特朗普当初提议提拨的金额的三倍，但是却很可能还是会得到白宫与国会共和党议员的一致支持。

截至当地时间周二晚间，美国的确诊病例数已经超过100例，全国共有9个死亡病例，光是华府就有27个确诊案例。

美国联准会在周二(3月3日)紧急宣布降息，以缓和新冠疫情对美国经济的影响。

美联储去年三度降息之后，外界普遍预期基准利率将维持不变一段时间。但是新冠疫情严重冲击世界经济，迫使美联储再度出手，降息0.5个百分点，目标利率将落在1.00%到1.25%的区间。

这是2008年金融危机以来，美联储第一次在货币政策会议以外的时间宣布降息。这显示出美联储对变化快速的疫情高度重视。

美联储主席鲍威尔在记者会上表示，他仍然认为美国经济体质强劲，但是也说美联储认知到疫情对经济前景产生了实质影响。他说: 「我们认为这是时后采取行动，支持我们的经济。我们知道美国经济强劲，我们会度过难关。我坚信我们会回归到稳定的经济成长，以及稳定的就业市场。」

世界银行释出紧急资金

世界银行周二(3月3日)宣布，初步释出120亿美金紧急预备金，协助世界各国应对新冠肺炎疫情。世界银行主席马尔帕斯（David Malpass）说，现在这个快速传播的病毒还有很多未知数，之后还可能需要释出更多资金。

马尔帕斯用视讯的方式召开记者会说：「重点是要快速反应；拯救生命需要速度。」他说，在一些情况下可能还需要动用到更多资源，如有必要，组织会随时调整政策与资源。

世界银行华府总部

国际组织视讯开会

国际货币基金组织(IMF)和世界银行在周二决定，考虑到新冠疫情逐渐扩大，其春季会议将放弃邀请专家到华府开会，改采视讯会议的方式进行。

国际货币基金组织表示，该组织将会考量到新冠肺炎疫情对经济的冲击，包含对航空业、制造业、旅游业的冲击，更新今年的世界经济预测。

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周一，经济合作暨发展组织警告，疫情对经济造成的影响已经超过了十年前的全球金融危机。

现在，新冠病毒已经扩散到全球超过80个国家，总共有91000宗确诊病例。世界卫生组织表示，新冠病毒的致死率会因国家而异，但是大约介于2%与4%之间，比季节性流感的1%致死率高出许多。

航空业寒冬

新冠肺炎疫情让人们的出遊意愿降低，已经对航空业造成冲击，许多航空业者取消航班、降低成本，也希望政府可以协助他们度过难关。

欧洲数名航空公司业者在年度产业会议中，讨论了疫情对产业的冲击。爱尔兰瑞安航空、英国航空的拥有者IAG、以及easyJet等公司都派代表与会。他们发现疫情最严重的意大利北部，业绩显著下降，周边地区也连带受到影响。但是他们一致认为在未来几周，需求就会稳定下来，订单又会回复到以往的水准。瑞安航空的总裁Michael O'Leary告诉路透社，如果有必要，他会降低票价以刺激暑期的机票销售量。

由于机场会根据航空业者的航班起降状况，决定之后要提供多少时段给航空公司安排航班，因此如果航空公司取消太多航班，就可能会失去排班的额度。周一，IATA呼吁各国机场暂时放松这个规定，以减轻航空公司的压力。

张慈/杨威廉(法新社、路透社)