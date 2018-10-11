美联储本年再度调高利率

(德国之声中文网) 美国联邦银行的决策者在今年最后一次会议上决定调高关键利率。这已经是2018年度第4次上调。这次上调25%之后，利息水凖来到2.25到2.5%。

2015年开始，联邦银行就一步步调高利息，这次已经是第9次。这反映了投资者的共识，也体现联邦银行不愿屈服于任何外界压力。

在金融海啸之后，联邦银行一直把利率维持在趋近于零。3年前开始，联邦银行开始把利率从零开始一点一点往上加。对消费者来说，这意味着贷款的成本变高了，不论是房地产投资或是信用卡都是。

特朗普多次强调，他反对联邦银行调高利率，认为他们操之过急，将会限制住全球的经济發展。这个礼拜，特朗普在推特上引用华尔街日报的一篇社论，劝导联邦银行暂时不要再提高利率。

虽然今年的升息已经来不及阻止，但至少可以预期在2019年，趋势会减缓。联邦银行总裁鲍威尔(Jerome Powell)在11月底时，说关键利率「恰恰低于正常水平」，这也就是说现在升息之后，也正好达到中庸位置，既不会拖垮经济也不会促进發展。

週三，联邦银行的政策声明显示，明年会有更多的逐次上调。但是他们最新的预测显示，明年将会有两次升息，而不是去年9月预期的三次。

投资者预期，考虑到整体金融环境的不确定性，明年联邦银行的货币政策将会更加谨慎。的确现在有许多风险需要被考虑，例如: 波动的金融市场、大规模且看不到终点的中美贸易战、私企的巨额债务、欧亚国家如日本和德国的经济成长放缓。