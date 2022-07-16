美联储对中国收集情报准备不足？赵立坚称“病得不轻”

（德国之声中文网）美国参议院国土安全委员会周二（7月26日）发布的这份报告，不仅受到美联储现任主席鲍威尔的严词反驳，次日，中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上嘲讽撰写这份报告的共和党议员得了“中国恐惧症”，而且“病得不轻”。

赵立坚说，“这份所谓报告是由少数共和党议员恶意炮制的政治谎言，毫无事实依据。美方一些政客恐怕是得了“中国恐惧症”“被迫害妄想症”，而且看来病得还不轻。我们注意到美联储方面已经就此致信有关议员，对该报告内容表达质疑和不满，这充分说明了这份所谓报告的素质。”

据路透社报道，这份报告很大程度上依赖于美国央行自己提供的信息，时间可以追溯到2015年被称为"P网络"的内部调查。当时，分布在8家美联储成员银行的13人的国外旅行、电子邮件、简历细节和学术背景"模式"引起了关注。

美联储设在华盛顿的理事会和12个准独立区域银行雇用了数千名经济学家，包括许多来自其他国家的经济学家，比如中国。美国参议院国土安全委员会的报告承认这一合作方式提高了美联储了解经济及制定政策的能力，但也提到一些事件，指出"中国十多年来持续努力，以获得对美联储的影响。"

中国外交部发言人赵立坚

报告提供了五个人的详细案例研究，其中四人仍是美联储雇员。报告说，尽管他们与中国官员和大学有联系，但美联储没有发现他们违反政策分享信息的行为。

在写给即将离任的国土安全委员会中排名第一的共和党参议员罗布·波特曼（Rob Portman）的信中，美联储主席、本人共和党籍的鲍威尔（Jerome Powell）说，他 "强烈关注报告中的断言和影响"，并详细介绍了美联储工作人员所接受的背景调查及所使用的防止安全漏洞的技术。

他写道，"我们将关注任何有根据的对错误行为的指控，无论其来源是什么。相反，我们对报告中对某些工作人员的不公平、无事实根据和未经核实的指责深感不安。"

美联储：我们的监控和技术是强大的

据该报告，至少在几年前，美联储内部经常谈论自身及所有金融机构面临的网络安全风险，但没有谈及自身会成为情报收集的目标。

例如，一些工作人员与一位被称为 "Z "的前美联储地区雇员保持联系，该雇员和中国的人才招聘计划有关。而包括"千人计划"在内的的"人才招聘计划"是中国利用研究研究基金、学术讲座等了解并引进美国知识产权的重要手段。

这一案例令美联储官员担心，"外国政府采取有组织的行动，收集美联储研究人员的意见。"

报告说，其中一名涉案员工试图将大量数据转移到一台外部电脑上。但国土安全委员会的一名助理表示，不清楚此人是否成功，也不清楚涉及哪些数据。

报道还称，一名和中国央行有关的美联储工作人员"向一所中国大学提供了建模代码"，但报告没有详细说明该代码的性质以及其分发是否受到限制。鲍威尔在信中指出，美联储 "最重要的经济模型"在公共领域，可以从美联储网页下载，"这样人们就可以与我们及这些模型打交道"

最严重的一起事件当属2019年"一位美联储高级官员"在访问中国期间被中国官员"强行扣留"，并被威胁"必须合作......分享敏感的非公开经济数据"，否则就会被关起来。该雇员向美联储报告了这一事件，后者又向国务院和联邦调查局报告了这一事件。

报告认为，美联储应加强其反情报工作，并与联邦调查局等机构进行更密切的合作。

鲍威尔在信中写道，"我们知道，一些行为方旨在利用任何漏洞。但我们的程序、监控和技术是强大的，并定期更新。我们充满敬意地拒绝任何与此相反的建议。"

（综合报道）

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