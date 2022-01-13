美联储宣布调整利息政策 全球股市面临考验

（德国之声中文网）美联储主席鲍威尔（ Jerome Powell）周三在华盛顿新闻发布会上表示："提高利率将很快成为一件应当做的事情。"其中"很快"这个词也说明了问题的紧迫性。

鲍威尔表示，他认为有可能会在今年三月就首次上调利率。不过，美联储的利率目前仍保持在0至0.25的历史最低水平。

出于对通胀率居高不下的担忧，美联储今后几次会议想必都会讨论提升利率的可能性。不过，鲍威尔并没有明确说出上调利率的具体次数。这也就给投资者们留下了极大的遐想空间。

德国股市今天开盘大幅走低。达克斯加权指数下跌了1.03个百分点，降至15300.43点，损失了昨天涨幅的一半。理财公司QC Partners的阿尔特曼（ Thomas Altmann）表示："鲍威尔已经成了股市的煞星，现在各方达成的共识是，美联储今年会采取五次调息步骤。而昨天的美联储会议之前，人们还认为今年只会调整四次利息。"

日经指数则下滑了3.6个百分点，降至26044点，跌至一年多以来的最低点。本周四，日本股市收盘时也下跌了3.1%。中国股市也出现了明显的滑坡趋势：上海证券交易所综合股价指数损失了1.8%, 反映中国各大企业股市走势的上深指数则下跌了2%。LBBW的分析师表示："看来美联储会议透露出的信号，需要股民们消化很长一段时间。"

周四晚些时候，美联储的决定公布后，华尔街股市也应声大跌，当天的涨幅在收盘时已损失殆尽。在德国，德意志银行昨天出乎意料地传出利好消息，这家德国规模最大的银行经过多年亏损后，去年再度实现数亿盈利。今天晚些时候，苹果公司和Visa信用卡公司将发布年度业绩。一般认为，苹果公司的季度报告将对股市信心产生重大影响。

(美联社，路透社，法新社）

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