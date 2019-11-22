 美联储宣布缩减购债规模 | 经济纵横 | DW | 04.11.2021

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经济纵横

美联储宣布缩减购债规模

美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。

美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）表示，就目前而言，美联储在决定何时升息时将保持耐心。

美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）表示，就目前而言，美联储在决定何时升息时将保持"耐心"。

（德国之声中文网）美联储周三（11月3日）宣布，从本月开始将把每月1200亿美元的公债和抵押支持证券(MBS)购买规模缩减150亿美元，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。

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物价明显贵了：美国出现了5%的通货膨胀率，这是2008年以来的第一次。造成通胀的原因是，疫苗推动的经济复苏与人们被压抑许久的需求释放出来。

很多美国人挣一天的钱，吃一天的饭，他们没有存款，没有积蓄。类似于德国式的社会保障体系在美国并不存在。对于越来越多的美国人来说，获取食品救济已经变得至关重要。

欧洲央行和美联储本周都将召开议息会议，新冠疫情给经济带来重击，这两家机构本周会再次出台新的刺激措施吗？专家们这样说。

《华尔街日报》报道指出，自疫情发生以来，美联储每月购买至少800亿美元的美国国债和400亿美元的房产抵押贷款证券，最初是为了稳定金融市场，后来是为了压制长期利率。自2020年3月以来，美联储持有的此类证券已增加超过一倍，达到约8万亿美元。

现在美联储虽然宣布把每月的资产购买规模减少150亿美元，但保留了"根据经济前景变化"加快或放慢这一步伐的可能性。《华尔街日报》指出，因为"官员们不希望在结束债券购买前提高利率"。

美国整体股指周三创出历史新高。标准普尔500指数、纳斯达克指数和道琼斯指数均创下纪录。

去年3月，受疫情影响，美联储将其短期基准利率降至接近零。虽然美联储现在宣布缩减购债规模意味着美国货币宽松政策将出现转变，而且明年中期结束购债被看作是加息的先决条件，但美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）表示，就目前而言，美联储在决定何时升息时将保持"耐心"。他说："我们认为现在还不是升息的时候。要达到充分就业，还需取得一些进展。"

目前，美国政策利率在0至0.25%的范围内。市场猜测，购债结束后，最早在2022年7月美国就会收紧货币政策。

市场猜测英国央行会比美联储更早动手加息。欧洲央行总裁拉加德周三表示，欧洲央行明年升息的可能性非常小，因通胀仍过低。由于通胀处于13年高点，市场越来越相信欧洲央行将退出其超宽松货币政策，并在明年进行10多年来的首次加息。但拉加德的这一表态推翻了市场预期。

欧洲经济研究中心（ZEW）经济学家弗里德里希·海涅曼(Friedrich Heinemann) 在接受路透社采访时说："美联储早于欧洲央行开始收紧货币政策，这并不令人惊讶。美国的经济复苏进一步推进，而且财政政策比欧洲更加扩张。"

周三，美联储也再次强调，目前的高通胀"预计是暂时的"。鲍威尔还解释说，"暂时性"的意思对美联储来说，"实际上是指不会造成长期或非常持久的通胀上升"。不过鲍威尔承认，通胀高得令人不安，他将其归咎于全球供应链的"动荡"，这种动荡可能会持续到明年下半年，同时也给靠固定收入的家庭或收入较低的家庭带来挑战。过去5个月，通胀一直处于美联储目标两倍的水平。

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