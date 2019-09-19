美联储再次降息！特朗普为何还不高兴？

（德国之声中文网）美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）当地时间周三（9月18日）在华盛顿宣布，将基准利率降低0.25个百分点，降至1.75%到2.0%区间。这是今年内，同时也是2008年金融危机爆发后，美联储第二次降息。

央行降息原本都是为了提振经济，走出衰退。低息虽然会让储蓄者蒙受损失，却能促进企业和消费者以更低的利息获得贷款。企业可以进行投资，消费者则更多购物，经济便得以增长。

在今年的两次降息之前，美联储上次降息还要回溯到2008年金融危机爆发之后。、

预防措施

目前的降息决定并不一定意味着可能面临经济危机的风险。如同今年7月的降息一样，美联储这次的动作更像是一次预防措施。美联储希望提前出手加强美国经济，而不是等到陷入衰退或出现危机后。"经济发展应该保持强健"，鲍威尔在新闻发布会上如此表示。目前美国经济正处于历史上最长的上升期，已经连续11年增长。尤其是消费作为美国经济的主要驱动力，始终未显疲态：消费者信心坚挺，家庭收入增长，失业率从2011年便不断降低，从9%下降到不到4%。由此看来，美联储这次降息的宗旨其实是："未雨绸缪好过亡羊补牢。"

目前美联储对于美国经济的发展势头依然很有信心，甚至将经济增长预期从6月份的2.1%上调到2.2%。"这是很不寻常的情况"，鲍威尔表示。"美国经济很健康，但仍有需要解除的严重风险。"中国和欧洲经济表现不振甚至下滑，就是最大隐患之一，再加上一些尚未解决的地缘政治问题和英国脱欧等。

自作自受

不过，有一个风险是美国自己制造的：特朗普所发动的贸易战。这不但削弱外国经济，对美国也造成损害。数据已经对此有所显示。美国企业出口额相比去年同期已经出现下滑趋势：8月一项针对美国制造业的调查显示，出口订单降到十年最低水平。也就是说，英国经济学家谢泼德森（Ian Shepherdson）预言，"今后几个月的出口也许会大幅减少"。

他在发给客户的一份简报中表示，美国国内生产总值在第三季度受到的影响还"比较温和"，但之后前景黯淡。美联储显然也为此担忧：他们针对企业未来信心进行了调查。鲍威尔透露，调查结果是：因为预计业务会有所减少，美国企业不敢大举投资。

美联储

今后如何

至少与昨天的降息决策同样引起投资者重视的是：美国今后的货币政策。美联储对此并没有明确态度。在宣布降息的新闻发布会上，鲍威尔多次强调，一切均取决于经济如何继续发展。"如果经济展现疲态，可能会进一步降息"。

鉴于局势复杂，美联储公开市场委员会的成员之间彼此意见不一并不令人奇怪。仔细阅读美联储的新闻稿便可以看出这一点。只有相对多数成员，也就是17人中的7人，表态赞成今年内再次降息；5人认为，今年不应该再降息；还有5人甚至觉得7月那次降息后美联储就应该收手。美联储绝不希望让市场大吃一惊，更别说陷入恐慌，因此试图在做出决策的时候尽量展现透明度。但是，目前情况看来，似乎美国央行自己也不清楚，如何应对当下局面。这种犹豫不定也让投资者在美联储宣布降息之后的前两个小时没有做出过于强烈的反应：华尔街股市道琼斯指数先是下跌，但收盘还是小幅上涨。

特朗普依然不满

虽然美联储做出降息决定，但美国总统特朗普显然还是不太满意。过去几个月来，特朗普一再要求降息。不少人猜测，他希望以此提振经济，以便在大选前秀出靓丽的成绩单。所以，他认为美联储本周的降息决定过于谨慎，这也毫不出人意料。特朗普发布推特表示："鲍威尔和美联储又一次搞砸了。没有'勇气'，没有精神，没有远见！一个糟糕的沟通者！"

鲍威尔则在新闻发布会上表示，他原则上不对"民选官员"的评论进行表态。他曾经多次强调美联储相对于白宫的独立性。