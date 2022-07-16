美联储再升息 抑通胀稳增长难两全

(德国之声中文网) 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，今后还会有多次相似幅度的升息。针对升息导致经济降温之疑虑，鲍威尔则说："我不认为美国经济正在衰退。"他同时也强调，让经济增长放慢步伐"是必要的"。

既要保增长，也要压通胀。对于美联储而言，这无异于走钢丝。本周晚些时候，今年第二季度的美国GDP数据也会发布。今年第一季度，美国经济出人意料地出现了衰退；种种迹象表明，第二季度的GDP也会再次负增长。假如连续两个季度的GDP环比下滑，就意味着陷入了经济学意义上的"技术性衰退"。但是鲍威尔则呼吁各界谨慎看待经济增长数据。在他眼中，经济衰退并非无可避免。

经济增长和通货膨胀构成了矛盾

白宫方面也在努力淡化GDP数字。白宫发言人让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)就说，还需要观察许多其他指数。她指出，当前就业市场表现强劲，失业率已经回落到了2020年2月疫情爆发前的水平。

拜登总统时常强调失业率降低，但是他的民意支持度也因通胀等因素而一路下滑。白宫发言人强调，"导致通胀的不是总统，而是有许多外部因素。"让-皮埃尔例举了高涨的全球能源价格、中国防疫导致的供应链问题等等。目前，美国的通胀率达到了9.1%，为40年来最高值。而美联储原本的目标是将通胀率控制在2%以内。

艰难的平衡

为了抑制通胀，美联储今年内已经四次升息。今年6月美联储刚刚将主导利率上调0.75百分点，为1994年以来最大的单次涨幅。分析人士指出，大幅升息会抬高借贷成本、抑制需求，从而削弱经济增长。

鲍威尔在7月27日宣布升息后表示，假如现在不出手抑制通胀，拖延只会导致更高昂的代价。"我们不想陷入衰退，我们也不认为我们不得不衰退。我们相信有办法同时既抑制通胀又保持就业市场的强劲势头。"

不过，对于许多资金链并不宽裕的中小企业而言，升息意味着贷款成本上升，很可能会遭遇经营困境。而在金融市场上，美联储升息的决定并未引发太大的震荡。分析人士认为，鲍威尔强调将会在每次会议上具体分析形势，这平息了大家的情绪。按照计划，美联储下一次调息会在今年9月进行。

(德新社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。