 美联储再升息 抑通胀稳增长难两全 | 经济纵横 | DW | 28.07.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美联储再升息 抑通胀稳增长难两全

7月27日，美联储再次大幅升息0.5个百分点，这并不出人意料。该机构正在动用一切货币政策手段，力图遏制住通货膨胀。但是，升息也会重挫本就疲软的经济增长。

美联储主席鲍威尔

美联储主席鲍威尔

(德国之声中文网) 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示，今后还会有多次相似幅度的升息。针对升息导致经济降温之疑虑，鲍威尔则说："我不认为美国经济正在衰退。"他同时也强调，让经济增长放慢步伐"是必要的"。

既要保增长，也要压通胀。对于美联储而言，这无异于走钢丝。本周晚些时候，今年第二季度的美国GDP数据也会发布。今年第一季度，美国经济出人意料地出现了衰退；种种迹象表明，第二季度的GDP也会再次负增长。假如连续两个季度的GDP环比下滑，就意味着陷入了经济学意义上的"技术性衰退"。但是鲍威尔则呼吁各界谨慎看待经济增长数据。在他眼中，经济衰退并非无可避免。

经济增长和通货膨胀构成了矛盾

经济增长和通货膨胀构成了矛盾

白宫方面也在努力淡化GDP数字。白宫发言人让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)就说，还需要观察许多其他指数。她指出，当前就业市场表现强劲，失业率已经回落到了2020年2月疫情爆发前的水平。

拜登总统时常强调失业率降低，但是他的民意支持度也因通胀等因素而一路下滑。白宫发言人强调，"导致通胀的不是总统，而是有许多外部因素。"让-皮埃尔例举了高涨的全球能源价格、中国防疫导致的供应链问题等等。目前，美国的通胀率达到了9.1%，为40年来最高值。而美联储原本的目标是将通胀率控制在2%以内。

DW.COM

根据一份美国参议院国土安全委员会共和党议员编写的报告，美联储没有恰当的机制来对抗中国收集美国经济、货币政策内部信息的 "恶劣 "行径。美联储主席和中国官方都对此予以反驳。

欧洲央行本周四宣布加息0.5%，超过市场预期。这是欧洲央行11年来首次加息。

美國聯邦儲備委員會（Fed）在通貨膨脹激增的情況下，將其關鍵利率提高了0.75個百分點。這是近30年來的最大幅度，接下來還可能會進一步加息。

中国的房地产市场在GDP中的占比达到四分之一。但是今年4月中国全国失业率攀升至6.1%，即便是收益高的互联网和科技公司也在裁员。年轻人的购房决定却变得越来越谨慎。这为北京的决策者们带来了一项巨大挑战。

美联储主席鲍威尔暗示新冠疫情爆发以来的首次加息，很可能在今年三月就会启动。这番表示引起了全球股市的波动。

艰难的平衡

为了抑制通胀，美联储今年内已经四次升息。今年6月美联储刚刚将主导利率上调0.75百分点，为1994年以来最大的单次涨幅。分析人士指出，大幅升息会抬高借贷成本、抑制需求，从而削弱经济增长。

鲍威尔在7月27日宣布升息后表示，假如现在不出手抑制通胀，拖延只会导致更高昂的代价。"我们不想陷入衰退，我们也不认为我们不得不衰退。我们相信有办法同时既抑制通胀又保持就业市场的强劲势头。"

不过，对于许多资金链并不宽裕的中小企业而言，升息意味着贷款成本上升，很可能会遭遇经营困境。而在金融市场上，美联储升息的决定并未引发太大的震荡。分析人士认为，鲍威尔强调将会在每次会议上具体分析形势，这平息了大家的情绪。按照计划，美联储下一次调息会在今年9月进行。

(德新社)

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

An aerial view shows highways and buildings amid a lockdown to contain the spread of the coronavirus disease (COVID-19) in Shanghai, China March 30, 2022. Picture taken with a drone. REUTERS/Aly Song

中国经济前景难测 失业率上升埋下“社会炸药” 16.07.2022

中国严格的防疫政策重创经济并导致失业率上升，最新公布的第二季度经济增长低于预期。德国经济学者及商界人士指出，“放弃清零是最有效的经济刺激计划”，若不改变新冠政策、寻找“动态清零”的退场机制，中国将难以达到经济增长目标。

OAKLAND, CA - JUNE 20: Shipping containers sit on the the Hong Kong based CSCL East China Sea container ship at the Port of Oakland on June 20, 2018 in Oakland, California. U.S. president Donald Trump has threatened to impose 10 percent tariffs on $200 billion of Chinese imports if China retaliated against his previous tariffs on $50 billion of Chinese imports. (Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

“放弃清零是最有效的经济刺激计划” 15.07.2022

中国第二季度经济增长低于预期。经济学者认为，若不寻找“清零政策”的退场机制，中国难以达到5.5%的增长目标。

(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Aerial photo taken on March 3, 2021 shows a view at the Ningbo Zhoushan Port in Ningbo, east China's Zhejiang Province. Both cargo and container throughput of Ningbo Zhoushan Port registered year-on-year growth of 4.7 percent and 4.3 percent respectively in 2020. The port saw its cargo throughput reach 1.172 billion tons while the container throughput achieved 28.72 million twenty-foot equivalent units (TEUs) last year. (Xinhua/Weng Xinyang)

耶倫：特朗普時代部分對中關稅「毫無戰略意義」 20.06.2022

俄烏戰爭和新冠疫情造成全球供應鏈大亂，使美國消費者物價指數（CPI）年增率達8.6％，創40年來新高。繼美聯儲（Fed）在上週宣佈升息，拜登政府也考慮移除部分對中關稅，甚至停止徵收聯邦汽油稅，藉此緩解通膨壓力。

广告
China | Wuhan | Rückblick nach Ausbruch Coronavirus

《科學》最新研究：新冠病毒源自武漢市場

肆虐全球逾兩年半的新冠病毒，究竟是自然傳播還是實驗室洩漏所致？科學界和政界輿論一直爭論不休。但兩項分別採用「地理分析」和「基因分析」的最新研究，都得出了同一個結論。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  