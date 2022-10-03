美联储会将美国经济推向衰退吗？

（德国之声中文网）一般而言，中央银行会在经济过热时收紧货币政策，并在经济开始降温时停止或减缓加息。但今年是自20世纪80年代以来，美国联邦储备委员会（美联储）首次在经济放缓的情况下提高基准利率。

美联储此前对飙升的通货膨胀并未及时反应，坚称新冠疫情后的供应链问题只是「过渡性的」。虽然价格早在2021年3月开始上涨，但美联储在一年后才开始加息。

上次美国通胀率最接近美联储2%的目标，已经是19个月前了。这段时间，特别是食品、汽油和住房成本急剧上升，6月份消费者价格指数（CPI）达到9.1%，是40多年来的最高值。

通货膨胀率降 美联储仍强硬

尽管有迹象表明，通货膨胀现在可能已经达到顶峰 -- 8月份的CPI为8.3%，但美联储表示，它将继续加息，直到通货膨胀这匹野兽被驯服为止。

美联储持续的鹰派立场，以及对其跟不上形势的指责，引发了人们对这些措施可能导致美国经济陷入衰退的担忧。

汇丰银行美洲区研究主管马赫（Daragh Maher）告诉DW：「事实证明，通货膨胀的局势越顽强，经济衰退的风险就越大。」马赫补充说，增长疲软不是「这场通胀斗争中可以接受的副作用」，而是「一个必然的因子」。

事实确实如此，决策者对“滞胀”的前景感到忧心：如同1970年代和80年代初出现的增长停滞和持续高通膨的组合。

美联储的有限选择

一些人质疑美联储目前的做法是否类似于1979年，当时美联储主席沃尔克（Paul Volcker）通过一系列历史性加息平定了通货膨胀，但却引来两年的经济衰退，在此期间，美国失业率达到10%。

一些分析师预测会有更多的加息，金融市场已经预先就11月可能宣布的加息进行了调节。布兰迪全球投资管理公司的投资组合经理Bill Zox向彭博社表示，他认为美联储还没有到停手或转折的时刻。

更多的加息会导致市场不稳定吗？

本周对进一步加息的警示声越来越大，资深市场分析师Ed Yardeni认为紧缩政策是一种钝器，有破坏金融市场稳定的风险。

不稳定的迹象已经开始显现于瑞士信贷等欧洲银行，而英镑的挤兑也迫使英国央行出手干预债券市场，以保护该国的养老基金。

西方国家的加息伤害了发展中国家

联合国也在这个问题上表明立场，该组织周一警告，世界上最富有的国家加息有可能导致全球经济衰退，这对发展中国家伤害尤甚。

联合国贸易和发展会议（贸发会议，UNCTAD）表示，美国、英国和欧盟的货币紧缩政策是一场「鲁莽的赌博」，可能会产生危险的反效果。贸发会议指出，高通胀的起因与其说是对商品和服务的过度需求，不如说是挥之不去的贸易问题，以及食品和能源价格的上涨。

汇丰银行的马赫也指出，美联储的强硬手段使全球投资者趋向美元以寻求避风港。在过去一年里，美元对大多数其他货币走强，这加剧了世界其他地区的通货膨胀，因为包括石油在内的许多商品是以美元定价的。马赫表示：「货币过度疲软反过来会造成其他压力，例如来自进口货物的压力。」

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