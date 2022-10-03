美联储会将美国经济推向衰退吗？

美国政策制定者已经表态要继续提高利率，直到能够抑制飙升的通货膨胀为止。但美联储在导致经济下滑或金融不稳定之前喊停的时间可能已经不多了。
（德国之声中文网）一般而言，中央银行会在经济过热时收紧货币政策，并在经济开始降温时停止或减缓加息。但今年是自20世纪80年代以来，美国联邦储备委员会（美联储）首次在经济放缓的情况下提高基准利率。
美联储此前对飙升的通货膨胀并未及时反应，坚称新冠疫情后的供应链问题只是「过渡性的」。虽然价格早在2021年3月开始上涨，但美联储在一年后才开始加息。
上次美国通胀率最接近美联储2%的目标，已经是19个月前了。这段时间，特别是食品、汽油和住房成本急剧上升，6月份消费者价格指数（CPI）达到9.1%，是40多年来的最高值。
尽管有迹象表明，通货膨胀现在可能已经达到顶峰 -- 8月份的CPI为8.3%，但美联储表示，它将继续加息，直到通货膨胀这匹野兽被驯服为止。
美联储持续的鹰派立场，以及对其跟不上形势的指责，引发了人们对这些措施可能导致美国经济陷入衰退的担忧。
汇丰银行美洲区研究主管马赫（Daragh Maher）告诉DW：「事实证明，通货膨胀的局势越顽强，经济衰退的风险就越大。」马赫补充说，增长疲软不是「这场通胀斗争中可以接受的副作用」，而是「一个必然的因子」。
事实确实如此，决策者对“滞胀”的前景感到忧心：如同1970年代和80年代初出现的增长停滞和持续高通膨的组合。
一些人质疑美联储目前的做法是否类似于1979年，当时美联储主席沃尔克（Paul Volcker）通过一系列历史性加息平定了通货膨胀，但却引来两年的经济衰退，在此期间，美国失业率达到10%。
一些分析师预测会有更多的加息，金融市场已经预先就11月可能宣布的加息进行了调节。布兰迪全球投资管理公司的投资组合经理Bill Zox向彭博社表示，他认为美联储还没有到停手或转折的时刻。
本周对进一步加息的警示声越来越大，资深市场分析师Ed Yardeni认为紧缩政策是一种钝器，有破坏金融市场稳定的风险。
不稳定的迹象已经开始显现于瑞士信贷等欧洲银行，而英镑的挤兑也迫使英国央行出手干预债券市场，以保护该国的养老基金。
联合国也在这个问题上表明立场，该组织周一警告，世界上最富有的国家加息有可能导致全球经济衰退，这对发展中国家伤害尤甚。
联合国贸易和发展会议（贸发会议，UNCTAD）表示，美国、英国和欧盟的货币紧缩政策是一场「鲁莽的赌博」，可能会产生危险的反效果。贸发会议指出，高通胀的起因与其说是对商品和服务的过度需求，不如说是挥之不去的贸易问题，以及食品和能源价格的上涨。
汇丰银行的马赫也指出，美联储的强硬手段使全球投资者趋向美元以寻求避风港。在过去一年里，美元对大多数其他货币走强，这加剧了世界其他地区的通货膨胀，因为包括石油在内的许多商品是以美元定价的。马赫表示：「货币过度疲软反过来会造成其他压力，例如来自进口货物的压力。」
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