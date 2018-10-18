美考虑修改汇率操纵国认定标准

(德国之声中文网) 美国财政部长姆努钦星期天接受彭博新闻社采访表示，对美国修改汇率操纵国的认定标准抱持开放态度。美国修改认定标准之后，有机会把中国列为汇率操纵国，因此进行制裁措施。

彭博新闻社写道，虽然美国上週三的报告未将中国列为汇率操纵国，却表达了对中国财政不透明的失望。「在用语中更是如此，而且这是刻意塑造的。」

美国未将中国列为汇率操纵国

一个国家要被美国国会认定为「汇率操纵国」，有三个条件，都不容易达成: 至少要对美国有每年200亿美金的贸易顺差、经常项目盈余占到GDP的3%；和通过汇率干预买入的外汇超过GDP的2%。

长期以来，华盛顿一直认为北京为压低人民币汇率，使其出口更具竞争力。然而近年来，人民币不断升值。经济学家认为，这更符合中国的经济基本面需求。

然而，随着美国利率上升，美元进一步走强，中国对外出口变得更加昂贵。

上週三的报告指出:「最近中国货币的走势，并没有朝着有助于减少中国巨额贸易顺差的方向发展。」不过美国财政部估计，今年中国对外汇市场的直接干预有限，表示中国人民银行实际上是中立的。

不担心波及美国经济

同一天，姆努钦也接受了路透社的采访，表示自己并不担心中国的经济状况会对美国形成冲击。

「我不担心动摇到我们的经济。」他说:「大致上，到现在为止，我没看到风险有扩大的迹象。」

贸易战开打至今，中国股市一片绿、和人民币汇率大跌，上周公布第三季度的GDP增长率同比，又跌至九年半以来最低点6.5%。

当被问到中国经济下滑这件事情是否提高双方会谈的需要，姆努钦说: 「不，重要的是我们专心在与他们的经济关系当中，获取更多谈判空间。」

罗法/杨威廉(综合报道)