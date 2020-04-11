美考虑五月逐步解除封锁 教宗复活节哀悼亡者

（德国之声中文网） 虽然美国的新冠疫情尚未明显减缓，美国美国卫生总监亚当斯 （Jerome Adams） 4月10日接受电视访问时表示，该国最快下个月初便会从特定区域开始慢慢重启商业活动。

然而，不少美国州长与市长在周日（4月12日）接受电视媒体访问时都强调，政府应该在控制疫情与减少疫情对经济带来的冲击间找到平衡。他们担忧，如果政府太快解除防疫措施，美国的疫情会再次攀升。

疫情严重的新泽西州州长墨菲 （Philip Murphy） 在接受CNN访问时表示：「如果太快减轻防疫措施的话，我们很可能会火上加油。现在最严重的问题是全国疫情肆虐，所以我们必须想办法减轻疫情。」

美国国家传染病弗契（Anthony Fauci）则在CNN的访问中提到，美国政府不会采取一次重启全国各地商业活动的作法，而是各州州长依照检测结果与各州的风险来采取逐渐重启商业活动的策略。他说：「我认为我们或许下个月能开始考虑重启商业活动，但是别将我说的话当作是可施行的政策。」

美联储主席卡斯卡里（Neel Kashkari）周日则表示，国会议员应该把新冠疫情视为一个长达18月的问题。他强调：「我们眼前是一条非常漫长且艰辛的路程。」他警告，如果美国经济持续受新冠疫情影响的话，美国的银行业可能因此受到冲击，而美国政府也可能得为此而介入。

美国周日新增了27367起确诊案例与1524起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至560246与22101。目前全球累计的确诊人数已超过185万人，病亡人数也来到11.4万人。

教宗哀悼新冠病亡者

与此同时，教宗方济各也打破天主教数百年来的传统，将今年的复活节弥撒活动，改以线上直播方式呈现。这项作法也让全球13亿的天主教徒，在因新冠疫情封城而无法出门的情况下，仍能与教宗一同庆祝复活节。

有别于以往在圣伯多禄广场对信众发表文告，教宗在他的私人书房内，对着摄影机宣读祈祷文，并在文中呼吁欧洲各国团结一致的对抗新冠疫情。他说：「今天，我第一个想到的是那些直接受到新冠疫情影响的人，包含新冠患者、因染上新冠病毒而丧命的人，还有哀悼病亡者的家属。对不少人来说，他们或许来不及与病亡的家人道别。」

此外，教宗也呼吁全球各地的武装冲突暂时停火，并希望发达国家能体谅发展中国家因疫情而累积的债务。以往在复活节都人满为患的梵蒂冈，如今已停止对外开放超过一个月，各闸口也都由武装警察镇守。

各地疫情

同一天，英国首相约翰逊 （Boris Johnson） 已办理出院，但他将继续于乡间的住处进行调养。同一天，英国创下欧洲周日最高的单日病亡人数。英国周日通报了5288起确诊案例与737起病亡案例，将英国的累计确诊与病亡数字提升至84279与10612。

欧洲其他国家则渐渐出现疫情减缓的现象，但是不少国家元首仍强调不该民众掉以轻心。西班牙周日通报了3804起确诊案例与603起病亡案例，将西班牙的确诊与病亡人数提升至166831与17209。然而，西班牙总理桑切斯（Petro Sanchez）仍表示，该国离战胜新冠病毒还非常远。他在一场电视演说中表示：「我们都很想重回街上，但我们更想要战胜新冠病毒并防止疫情再次崛起。」

与此同时，意大利周日通报了431起病亡案例，这是该国自3月19日以来，单日最低的病亡数字。此外，意大利的确诊数字也从周六的4694稍微降至周日的4092。意大利官员向媒体表示，该国的医疗系统承担的压力正在逐渐减少。

此外，中国周一通报的确诊数字也创下过去几周来的新高。中国新增了108起确诊案例与2起病亡案例，将累计的确诊与病亡数字提升至82160与3341。所有新增的确诊案例中，有98起境外输入案例与10起本土案例。

中国同日也新增了61个无症状感染者。 其中有12个是境外移入，另外28起案例于当日转为确诊案例。目前中国仍有1064个无症状感染者在接受医学观察。

杨威廉/邹宗翰 （综合报导）