 美考慮降低對華徵稅 關稅戰有望稍緩？  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美考慮降低對華徵稅 關稅戰有望稍緩？ 

自美國前總統川普執政期間開打的中美關稅戰持續多年，白宮顧問週四（4月21日）透露風聲，可望在部分非戰略性的中國商品上降低徵稅。

Symbolbild Währung Yuan Dollar Wirtschaft USA China

辛格指出，向中國加徵關稅可能創造了談判籌碼，但部分類別的徵稅實際上沒有戰略目的。

（德國之聲中文網）美國白宮副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）週四（4月21日）表示，美國可以考慮降低中國進口的非戰略商品關稅，例如腳踏車或服裝等，以應對美國國內的通貨膨脹問題。

辛格指出，雖然川普政府向中國加徵關稅可能創造了一些談判籌碼，但這類徵稅實際上沒有戰略目的，何況中國亦可以向同類的美國商品徵稅作為報復。

他在布 雷頓森林體系委員會（Bretton Woods Committee）一個活動上說：「現在正值通貨膨脹，中國也面對嚴重的供應鏈問題，這是一個契機…也許我們可以做些什麼。」

辛格認為，美國可以利用關稅加強某些更優先的戰略目的，例如強化供應鏈、維持美國在基礎科技上的優勢等。「至於不是涉及這些目標的產品，並沒有充份理由維持徵稅。」辛格反問：「為什麼我們要向腳踏車、服裝或內衣褲徵稅？」

通膨是拜登政府當前面對的嚴峻問題，導致美國總統近期民望節節下跌。能源、食物等價格上漲，也危及民主黨在今年11月的期中選舉選情，可能令其喪失在眾議院的多數黨地位。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）去年12月表示，透過重啟排除程序來降低川普時代的中國貨品進口關稅，有助紓緩通膨壓力，但她亦強調不會改變「遊戲規則」。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）目前已重啟排除程序，可能降低部分中國進口商品的關稅，但至今尚未取消對價值數以千億美元的中國貨物徵稅。

辛格發表這番言論之際，正值歐美與盟友向入侵烏克蘭的俄羅斯實施大規模制裁，華府敦促北京不要削弱有關制裁措施。他指拜登政府相信中國銀行和企業大多都很謹慎及清楚，若幫助俄羅斯逃避西方制裁，會影響中國與西方進行貿易的利益。

辛格又稱，中國國家主席習近平希望透過經濟和科技來取得霸主地位，預期他會繼續倚賴國有企業和國內大企，並向其發放大額政府補貼。

（路透社）

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

美國重新豁免352項中國進口商品關稅

這些豁免措施在2020年底失效，現在將延長至2022年底。美國政府原本研議549項豁免，但最終只有352項獲批，有哪些商品取得豁免？  

疫情下中国经济趋冷 或将拖累全球

中国零售业营业额3月衰退3.5%，房地产销售量暴跌1/4，失业率达到5.8%这一两年来最高值；在东海上，货轮平均要排队等待约一星期才能进入上海港装卸。国际货币基金组织警告，中国经济长期趋冷将对全球造成严重影响。  

IMF下修中國經濟增長至4.4% 全球通膨恐再惡化

國際貨幣基金組織（IMF）週二（4月19日）發布最新報告，再度下調中國全年經濟增長至4.4%，遠低於年初中國設下的目標。與此同時，該組織警告全球通貨膨脹情況恐比預期更糟。  

相关内容

16.03.2022 U.S. Defence Secretary Lloyd Austin speaks as he meets with NATO Secretary-General Jens Stoltenberg (not seen) on the day of a NATO Defence Ministers meeting in Brussels, Belgium, March 16, 2022. REUTERS/Johanna Geron/Pool

美中防長罕見通話 北京再稱台灣不可分割 21.04.2022

美中關係陷入歷史新低點之際，兩國國防部長週三（4月20日）罕見地進行了通話。這是美國國防部長奧斯丁上任後，首度與中國國防部長魏鳳和通話。雙方就多個議題進行交流，試圖緩解美中僵局。

FILE PHOTO: (L-R) Solomon Islands Prime Minister Manasseh Sogavare, Solomon Islands Foreign Minister Jeremiah Manele, Chinese Premier Li Keqiang and Chinese State Councillor and Foreign Minister Wang Yi attend a signing ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, China October 9, 2019. REUTERS/Thomas Peter/File Photo

美澳錯愕？中國稱已與索羅門簽訂安全協議 20.04.2022

美國代表團即將出訪索羅門群島、聚焦討論中國議題的前夕，中國外交部週二（4月19日）閃電宣布，中方已與索羅門群島簽署一項安全協議。美國及其盟友欲防堵中國在南太平洋擴張勢力，已先被北京再下一城？

A man walks near a residential building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 17, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

德语媒体:欧俄两败俱伤 中美渔翁得利? 19.04.2022

《南德意志报》担心，随着乌克兰战争的延续，全世界都告别了和平发展的时代，包括中美俄欧在内，不同阵营之间不再互相信任。《维也纳报》则认为，这场冲突的输家是俄罗斯和欧洲，渔翁得利的则是中国和美国。

广告

媒体看中国

Symbolbild Handelsbeziehungen EU - China

德语媒体:脱钩中国 欧洲经济需加强内循环

《商报》认为，中国当局正通过出台一系列不可能得到完全遵守的法规，来制造拿捏企业的法律把柄，这将导致外企谨慎赴华投资。《南德意志报》则指出，中国和西方矛盾迟早会激化，欧洲应当加强“内循环”，为将来不可避免的脱钩做好准备。  