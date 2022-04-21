美考慮降低對華徵稅 關稅戰有望稍緩？ 

（德國之聲中文網）美國白宮副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）週四（4月21日）表示，美國可以考慮降低中國進口的非戰略商品關稅，例如腳踏車或服裝等，以應對美國國內的通貨膨脹問題。

辛格指出，雖然川普政府向中國加徵關稅可能創造了一些談判籌碼，但這類徵稅實際上沒有戰略目的，何況中國亦可以向同類的美國商品徵稅作為報復。

他在布 雷頓森林體系委員會（Bretton Woods Committee）一個活動上說：「現在正值通貨膨脹，中國也面對嚴重的供應鏈問題，這是一個契機…也許我們可以做些什麼。」

辛格認為，美國可以利用關稅加強某些更優先的戰略目的，例如強化供應鏈、維持美國在基礎科技上的優勢等。「至於不是涉及這些目標的產品，並沒有充份理由維持徵稅。」辛格反問：「為什麼我們要向腳踏車、服裝或內衣褲徵稅？」

通膨是拜登政府當前面對的嚴峻問題，導致美國總統近期民望節節下跌。能源、食物等價格上漲，也危及民主黨在今年11月的期中選舉選情，可能令其喪失在眾議院的多數黨地位。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）去年12月表示，透過重啟排除程序來降低川普時代的中國貨品進口關稅，有助紓緩通膨壓力，但她亦強調不會改變「遊戲規則」。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）目前已重啟排除程序，可能降低部分中國進口商品的關稅，但至今尚未取消對價值數以千億美元的中國貨物徵稅。

辛格發表這番言論之際，正值歐美與盟友向入侵烏克蘭的俄羅斯實施大規模制裁，華府敦促北京不要削弱有關制裁措施。他指拜登政府相信中國銀行和企業大多都很謹慎及清楚，若幫助俄羅斯逃避西方制裁，會影響中國與西方進行貿易的利益。

辛格又稱，中國國家主席習近平希望透過經濟和科技來取得霸主地位，預期他會繼續倚賴國有企業和國內大企，並向其發放大額政府補貼。

（路透社）

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