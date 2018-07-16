美网赛事 小威引发性别歧视争议

(德国之声中文网) 小威廉姆斯(Serena Williams)在周六(9月8日)女单决赛上与当值主裁发生争执，并将后者称为"骗子"、"小偷"。她认为，裁判对男女运动员区别对待，涉嫌性别歧视。小威廉姆斯的言论在全世界范围内都引发了争论。

在比赛中，志在夺得个人第24个大满贯赛事单打冠军的小威廉姆斯先是被指控违规接受场外指导而被警告，随后还因怒摔球拍被罚去一分。于是，小威廉姆斯与当值主裁拉莫斯(Carlos Ramos)发生了激烈争吵，后者更是直接罚去她一局。

小威廉姆斯曾经6次夺得了美网公开赛冠军，这次因与裁判的争执，被美国网协罚款1.7万美元。而冠军最终也被日本选手大坂直美夺得。

男女双重标准？

赛后，小威廉姆斯与裁判的争执引发了广泛讨论。曾经赢得12个大满贯单打赛事冠军的女子网坛名宿比利·简·金(Billie Jean King)通过推特表示，如果一个女性有情绪化的表现，她就是"歇斯底里"，会受到惩罚；"而一个男性做相同的事，他就是'直言不讳'，不会引发任何争端。"她对小威廉姆斯揭示了网球界这一"双重标准"表示感谢，"需要有更多的人发声，做相同的事。"

不过，澳大利亚网坛名宿、大满贯女单冠军记录保持者考特(Smith Court)则对小威廉姆斯的言论不以为然，她在接受澳大利亚当地媒体采访时说，在她参赛的六七十年代，"总是必须要遵守规则"。她不认同"一个运动员试图超越规则的做法"，还指出"更年轻的运动员(大坂直美)在第一局就压制了她"，小威廉姆斯是在巨大的压力之下作出了特殊的举动。

小威廉姆斯怒摔球拍

裁判处罚不断加码

周六比赛中，局势激化出现在第二局裁判就违规接受场外指导而警告小威廉姆斯之后。裁判认为，她的教练在场外打手势，后者赛后也承认了这一点。尽管这一举动确实违反大满贯赛事的规则，但是通常却不会被裁判追究。

裁判发出警告后，小威廉姆斯对主裁拉莫斯表示，她从来没有违规接受场外指导，宁愿输球也不愿"作弊赢球"。

在这之后，小威廉姆斯一度追回了一些比分，球场的气氛也似乎恢复了正常。但是在一次双发失误后，懊恼的她怒摔球拍，而裁判也因此进行了罚分。此时，愤怒的威廉姆斯再次走向主裁并高声责问，要求他就之前的"场外指导"警告进行道歉。现场观众也对裁判发出了嘘声。

而在双方换边之后，她再次与裁判发生争端，指责拉莫斯在针对她个人，并认为他是一名罚分的"小偷"。而主裁此时则直接罚去小威廉姆斯一局，让大坂直美获得了总比分5:3的巨大领先优势。

随后，小威廉姆斯将赛事裁判召唤到球场，并申诉男子运动员在出现类似违规行为时不会受到这样的惩罚。

球员是否需要宣泄情绪？

以脾气暴躁而著称的网球名宿、7座大满贯男单桂冠得主麦肯罗(John McEnroe)在接受ESPN采访时则指出，体育赛事必须要有让运动员宣泄情绪的渠道，并且允许球员在尊重规则的同时将自己的个性注入到比赛中。他认为，主裁判拉莫斯不应该就怒摔球拍作出罚分的处罚，而且应当及早告知小威廉姆斯不平息情绪的后果。"我当年比赛时可是说过比这更恶劣的话。小威廉姆斯指责那些人搞双重标准，她无疑是对的。"

然而，曾经担任ATP巡回赛执行副主席的前职业裁判因斯(Richard Ings)则认为，该道歉的不是拉莫斯，而是小威廉姆斯。"我们不能让小威廉姆斯的光辉头衔掩盖了她在本场比赛中行为不当的事实。拉莫斯的裁决与性别歧视或种族歧视无关，而是因为注意到了明显违反大满贯赛事规则的行为，并且拉莫斯具备勇气，能够不带个人好恶地指出这种违规。"值得注意的是，因斯曾经在1987年的美网公开赛中，先后对麦肯罗作出警告、罚分、罚局的处罚，原因则是麦肯罗直接辱骂主裁判。

规则本身充满歧视？

根据大满贯赛事的规则，首次违规的运动员会获得警告，第二次违规会被罚分，第三次则会被罚去一局。这些违规行为包括接受场外指导、怒摔球拍。对赛事官员、对手、赞助商等人发表不敬言词也属于违规行为。

在本届美网赛事上，还有另一次女选手违规事件引发了外界关于网坛性别歧视的争论。在8月28日的一场比赛中，来自法国的女球员科内(Alize Cornet)发现自己上衣穿反了，于是她在球场内的座椅上略微转过身，用了10秒钟时间迅速将球衣换好。而当值主裁立刻就此发出了警告。许多网友认为，这一在男子比赛中司空见惯的行为，却在女子比赛中被判违规，有性别歧视之嫌。

根据国际女子职业网联的规定，女运动员不允许在场上更换服装，必须返回更衣室。而男运动员则不受此制约。许多网友因此也将矛头指向这一规则本身，认为其充满了性别歧视的内容。面临压力的美国网协(USTA)后来也发布声明，表示所有选手都可以在球场内的座椅上更换衣服，不会再被视作违规行为。

文山/李鱼/(美联社、德新社)