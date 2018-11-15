 美缩减非洲反恐部队 转移重心对抗中俄 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.11.2018

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时政风云

美缩减非洲反恐部队 转移重心对抗中俄

随着来自中国与俄罗斯的威胁不断升高，一位美国国防部官员透露，美国未来几年将缩减非洲反恐部队的规模，把更多资源用在对抗中国与俄罗斯。

US Soldaten in Afghanistan (Getty Images/A. Renneisen)

美国国防部官员週四说美国将在未来几年内缩减在非洲的反恐部队，将更多资源放在对抗中国与俄罗斯上。

(德国之声中文网) 美国指挥官翠斯 (Candice Tresch) 週四 (11月15日) 接受路透社访问时指出，此次缩编减少的人数不会超过目前部队规模的10%，也不会影响美军在索马利亚、吉布提与利比亚等第的反恐作战。一名匿名美国官员称整个缩编计画预计三年内完成，主要受影响的国家包含肯亚、喀麦隆与马里。

美国计画将西非的军事重心从战略性支援转移到支援、联繫与分享情报。自从去年四名美军在尼日死于一场由伊斯兰武装分子策画的突袭后，美军在非洲的角色就备受关注。相较于美国计画将军事资源转移到别处，中国与俄罗斯却计画增强在非洲的影响力。

俄罗斯自2014年受西方国家制裁以来，已经与埃塞俄比亚、尼日利亚和津巴布韦在内的数个非洲国家签署19项军事合作协议，希望藉此重新与非洲国家建立紧密的军事与外交关係。虽然中国过去在非洲大多专注于强化经济势力，鲜少有军事活动，但去年中国在吉布提设立首个海外军事基地。

Vietnam 50 Jahre Tet-Offensive BG | US-Soldaten (picture alliance /CPA Media)

美国众议院週三发佈一份报告，建议美国应将国防预算提高3%到5%，并将国防策略更多的细节公开，让社会大众能更清楚国防策略实行的状况。

外界认为美国国防部的这个决定，与众议院週三 (11月14日) 發布的一个报告有关。那份报告指出，政治失能与国防预算缩水导致美国渐渐失去军力优势。与此同时，中国与俄罗斯却以在军事上与美国抗衡为目标，不断增强军力。

该报告强调，美国目前没有足够资源支撑美军的需求，并达成国防部长马蒂斯 (Jim Mattis) 今年初设定的国防目标。众议院建议美国政府将年度国防预算提高3%到5%，并公开更多有关国防策略的细节，让外界有具体指标衡量国防策略的实际成效。

杨威廉/李芊 (路透社等）

 

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