美缩减非洲反恐部队 转移重心对抗中俄

(德国之声中文网) 美国指挥官翠斯 (Candice Tresch) 週四 (11月15日) 接受路透社访问时指出，此次缩编减少的人数不会超过目前部队规模的10%，也不会影响美军在索马利亚、吉布提与利比亚等第的反恐作战。一名匿名美国官员称整个缩编计画预计三年内完成，主要受影响的国家包含肯亚、喀麦隆与马里。

美国计画将西非的军事重心从战略性支援转移到支援、联繫与分享情报。自从去年四名美军在尼日死于一场由伊斯兰武装分子策画的突袭后，美军在非洲的角色就备受关注。相较于美国计画将军事资源转移到别处，中国与俄罗斯却计画增强在非洲的影响力。

俄罗斯自2014年受西方国家制裁以来，已经与埃塞俄比亚、尼日利亚和津巴布韦在内的数个非洲国家签署19项军事合作协议，希望藉此重新与非洲国家建立紧密的军事与外交关係。虽然中国过去在非洲大多专注于强化经济势力，鲜少有军事活动，但去年中国在吉布提设立首个海外军事基地。

外界认为美国国防部的这个决定，与众议院週三 (11月14日) 發布的一个报告有关。那份报告指出，政治失能与国防预算缩水导致美国渐渐失去军力优势。与此同时，中国与俄罗斯却以在军事上与美国抗衡为目标，不断增强军力。

该报告强调，美国目前没有足够资源支撑美军的需求，并达成国防部长马蒂斯 (Jim Mattis) 今年初设定的国防目标。众议院建议美国政府将年度国防预算提高3%到5%，并公开更多有关国防策略的细节，让外界有具体指标衡量国防策略的实际成效。

杨威廉/李芊 (路透社等）