 美缩减难民收容数 人权团体强烈抨击 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.09.2018

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时政风云

美缩减难民收容数 人权团体强烈抨击

美国将在2019财政年度将难民上限降至3万人历史新低。这个决定遭到人权组织严厉批评。

Geflüchtete Rohingya in Bangladesch (Reuters/Z. Bensemra)

美国特朗普政府难民政策持续紧缩。面对世界各地的难民危机，人权团体批评美国应该要负起责任。

(德国之声中文网) 特朗普政府拟将新年度美国难民收容上限调整至3万人。这是1980年美国国务院实施难民计划以来最低的数字。新的规定将从10月1日开始的2019财政年度开始适用。实际接受的难民数量可能较低。

美国国务卿蓬佩奥週一(9/17)表示:「改善难民政策符合美国的国家利益，也提升了我们的能力去扶持世界各地需要帮助的人。」他强调，美国仍是世界上最慷慨的国家，也表示美国需要防止犯罪和恐怖威胁。

去年，美国总统特朗普将难民上限削减至4万5千人，但在本财政年度结束前，实际安置的难民人数约为2万1千人。 在奥巴马政府的最后一年，美国接受了8万5千名难民。

蓬佩奥表示，庇护申请主要来自墨西哥和中美洲。 他说，美国目前正在处理28万份庇护申请，另有约80万份庇护申请等待审核。

特朗普政府在全球历史性难民数量大增时削减移民收容数而受到批评。难民权益倡议组织「人权第一」认为，美国在面对历史上最严重的难民危机时这样做是「在人性上可耻的不负责」。

前美国驻联合国大使萨曼莎·鲍尔斯(Samantha Power)指出，在资助难民援助计划和接纳难民方面，美国在过去一直是领导者。她在推特上写道：「我们(美国)能做得比这多的多。」

夏立民/罗法 (路透社、美联社、法新社)

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