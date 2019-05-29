 美绷紧神经应战 中国稀土王牌有用吗? | 经济纵横 | DW | 30.05.2019

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经济纵横

美绷紧神经应战 中国稀土王牌有用吗?

中国稀土供应量占全球80％以上。北京威胁禁止稀土出口美国奏效。华盛顿立即提出评估。然而即便稀土禁令一出就能伤害美企，但是专家却对其长期影响抱持怀疑。

China Kohlegrupe in Shanxi (Getty Images/K. Frayer)

(德国之声中文网) 美国五角大厦周三(5月29日)告诉路透社，美国国防部向国会提出有关稀土矿物的报告，希望减少对中国的依赖。

发言人安德鲁斯 (Mike Andrews)中校告诉路透社说：「国防部继续与总统、国会和工业基地密切合作，以降低美国对中国稀土矿物的依赖。

美国防部最近完成了《防御产品法案III》中的稀土矿物报告，并提交国会。虽然中国迄今尚未明确表示将限制稀土销售给美国，但中国媒体连日强烈暗示这一可能性

五角大厦并没有提供报告细节，但表示内容与一项联邦计划相关，希望透过专案经济激励措施提升美国国内稀土生产能力。据美国防部网站，这项报告旨在「创建、维护、保护、扩展或恢复国内工业基础能力」。而联邦计划则赋予总统「广泛的权力」，透过国防和国土安全等因素制定经济激励措施，确保国内工业资源充足。

NATO Übung Saber Strike in Estland (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

美国许多军用设备公司在生产导弹、导弹系统和传感器时都会用到稀土。在特定军用设备上，像是喷气发动机、反导弹防御系统和卫星以及激光器更是不可或缺。例如，制造夜视装置需要镧。

中国占全球稀土储量的37％，很少有替代供应商能够与中国竞争。加州的Mountain Pass矿是美国唯一运营的稀土设施。但Mountain Pass的所有者MP Materials每年也向中国提取约5万吨稀土精矿进行加工。在贸易战中，中国对这些进口征收了25％的关税。

限制稀土出口有用吗?

英国《金融时报》专栏写道，中美贸易冲图若持续，中国的稀土优势不会持久。内容提到，「世界上大约一半的元素矿藏如钐和钇都在中国以外」，目前中国居于主导地位是因为其低廉的加工成本。一旦中国实施出口禁令，稀土价格提高，对中国未必有利。较高的利润率将让需求降低。非中国产地也将加入竞争。再加上新技术可以减少对这些元素的需求，中国稀土市场的主导地位恐会下滑。

卡内基国际和平基金会亚洲项目主任帕尔 (Douglas H. Paal)在《南华早报》早报发表的评论也表示，，稀土市场正在逐渐减少对中国单一来源的依赖，这张王牌也许没有这么可怕。他说，不管是习近平决定这样做，还是接受建议要限制稀土出口美国，最后都有可能会证明这种威胁是没有用的。

夏立民/楊威廉 (综合报导)

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