美维持撤军截止日 G7对塔利班诚信存疑

(德国之声中文网) 美国总统拜登24日表示，美国正按计划在8月31日前完成从阿富汗撤离的工作，但他仍保留了一丝延长最后期限的机会，强调实现这一目标取决于塔利班是否愿意持续配合。

同日，塔利班说，所有外国人员从阿富汗撤离的工作必须在8月31日前完成。拜登在白宫谈话中表示，由于对武装分子袭击威胁的担忧增加，美国正在尝试尽快在8月31日前完成撤离阿富汗的行动。拜登说：「我们越早完成，就越好。每一天的行动都为我们的部队带来更多风险。」

他说，继续与塔利班针对撤离行动的最後期限进行协调仍然至关重要，但他认为整个谈判目前呈现一个「脆弱的局面」，而随着时间不断往前推，整个谈判有可能出现严重崩溃的现象。

拜登说，他要求国防部和国务院制定应急计划，以便在有必要的情况下延长疏散行动的最后期限。他表示，自8月14日以来，美军已帮助70700人撤离，他的政府因处理阿富汗撤军问题而受到批评。

拜登说，他的政府正在努力重建一个处理难民的系统，他说这个系统被美国前总统特朗普「故意破坏」。拜登重申：「我们必须共同努力，重新安置成千上万有资格获得难民地位的阿富汗人。美国将尽我们的责任。」

两位不愿透露姓名的美国官员告诉路透社，人们越来越担心伊斯兰国在机场进行自杀式炸弹攻击，喀布尔机场已经被匆忙离开的阿富汗人和外国公民所淹没，他们担心塔利班的报复行为。

一位美国官员说，武装分子是否会发动袭击已不再是问题，目前的问题是这样的攻击何时会发生，所以当务之急是在袭击发生之前让想离开的人离开。塔利班则是持续告诉希望离开阿富汗的数千名阿富汗人，他们没有什么可担心的，所以他们应该回家。塔利班发言人穆贾希德 (Zabihullah Mujahid) 在喀布尔的一次新闻发布会上说：「我们保证他们的安全。」

美国国防部则说，几百名美军已经按照先前的计划离开了喀布尔，但这不会影响美国的疏散工作。塔利班发言人穆贾希德说，塔利班不同意延长疏散行动的最后期限，并呼吁美国不要鼓励阿富汗人民离开他们的家园。他还敦促外国使馆不要关闭或停止工作。

然而，白宫表示，美国预计让一些有资格获得特别签证的阿富汗人能在未来几天内前往喀布尔机场参与撤离行动。美国的一些民主党议员认为，无论目标日期如何，疏散工作都必须完成。

曾在阿富汗指挥步兵的前海军陆战队员奥金克洛斯（Jake Auchincloss）表示：「对我来说，疏散人员的任务比最后期限重要。」他在美国国务卿布林肯 (Antony Blinken) 丶国家情报局局长海因斯 （Avril Haines)丶国防部长奥斯汀 (Lloyd Austin) 和参谋长联席会议主席米利 (Mark Milley) 为众议院议员举行的机密简报会后对记者说。

七国集团对阿富汗的承诺

七国集团（G7）的领导人24日也举行了虚拟会议，讨论如何完成阿富汗混乱的撤离行动，并在塔利班夺取政权后与他们打交道。七国集团领导人表示，他们将继续致力于阿富汗，并支持联合国在该地区协调即时的人道主义帮助，因为该地区面临新的难民潮。

德国总理默克尔 (Angela Merkel) 说，会谈没有产生结束撤离任务的「新日期」，尽管各国元首仍就8月31日之后是否可以使用喀布尔的民用机场来疏散民众进行了深入讨论。

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)说，各国领导人一致认为有必要向塔利班施压，让他们的国民能在8月31日之后离开。一位不愿透露姓名的北约外交官告诉路透社：「每个外国部队成员都在以战争的速度工作，以满足疏散行动的最后期限。」

塔利班的领导人在上周占领喀布尔后，试图展现出更温和的一面，他们已经开始就组建政府进行谈判，并与包含前阿富汗总统卡尔扎伊 (Hamid Karzai) 在内的前阿富汗政府人员进行讨论。

半岛电视台援引一名塔利班消息人士的话说，塔利班任命曾被美军关在关塔那摩(Guantanamo)拘留营的毛拉阿卜杜勒-卡尤姆-扎基尔 (Mullah Abdul Qayyum Zakir) 为代理国防部长。一些前阿富汗政府官员说他们已被命令返回工作岗位。

许多阿富汗人担心该国回到塔利班在1996年至2001年执政时实施的严厉的伊斯兰教法（sharia），特别是对妇女的压制。塔利班发言人穆贾希德说，目前还没有报复对象的名单，该组织正在努力制定一个程序，以便妇女能够恢复工作。

联合国人权高级专员巴切莱特 (Michelle Bachelet) 24日说，联合国将密切关注阿富汗的情势发展。她在日内瓦举行的联合国人权理事会紧急会议上说：「一条基本的红线将是塔利班如何对待妇女和女孩。」

阿富汗人面临饥饿的风险

拜登在评论七国集团会谈时说：「我们同意，任何未来阿富汗政府的合法性都取决于它现在是否维护其国际义务，包括防止阿富汗成为恐怖主义的基地。我们同意，我们都不会相信塔利班的话，将以他们的行动来评断他们。」

英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 在会谈后说，如果用于阿富汗的巨额资金要被解冻，那么这个国家就不能成为恐怖主义的滋生地。世界粮食计划署执行主任比斯利 (David Beasley) 说，各国在政治上需要迅速作出决定，因为冲突丶干旱和新冠疫情的综合影响意味着1400万阿富汗人可能很快面临饥饿的情况。

同日，俄罗斯外交部长拉夫罗夫 (Sergei Lavrov) 说，俄罗斯有兴趣作为中间人与中国丶美国和巴基斯坦一起解决这场危机。

(路透社丶美联社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。