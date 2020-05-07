美续攻病毒起源 中国要求拿出证据

(德国之声中文网) 针对美国国务卿蓬佩奥将病毒来源指向武汉实验室，中国外交部发言人华春莹在周三(5月6日)例行记者会上说: 「蓬佩奥先生说有『大量证据』，那就拿出来！」

她强调，病毒溯源问题十分复杂、众说纷纭，但国际社会的广泛共识是，这是一个非常严肃、科学的问题，必须要以事实和科学为依据，由科学家和医学专家去研究。

她举例说，自己甚至看到报导，指出新冠病例的出现可能比原本以为的更早: 「比如说美国出现最早感染病例时间可能在去年10月，法国在去年12月可能就已出现了感染病例。世卫组织发言人林德迈尔表示可能会有更早的病例出现，敦促各国调查2019年底来源不明的肺炎病例。」

她说，此前美国『政治家』网站曝光了共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的长达57页备忘录，鼓动通过“积极攻击中国”应对疫情危机，还给出了『中国掩盖真相导致病毒蔓延』等三大攻击路线，核心意思就是只要提到疫情，就攻击中国。「美国内这出甩锅大戏已经被严重剧透了，再演下去没有意义。奉劝美国内那些人千万不要入戏太深、太沉迷。」

周三晚间，蓬佩奥接受福斯电视台采访时说，美方虽然好几个月以来都坚持「大量证据显示病毒源自武汉实验室」，但事实上美国对于病毒起源为何并不肯定。

中国倾全力反击

蓬佩奥周三在国务院记者会上说: 「中国原本有办法防止世界各地上万人的死亡，也有办法避免全球陷入经济衰退。」他也说中国至今仍然拒绝合作，不愿意将病毒样本提供给国际做研究。

周三，中国驻美大使崔天凯投书到华盛顿邮报，说「是时后停止指责中国...指责中国对结束疫情没有帮助」。

中国驻联合国大使陈旭也在周三表示，中国的第一优先是对抗疫情，直到「最终的胜利」来临以前，中国都不会邀请国际专家前往中国进行研究。

世界卫生组织表示，正等待中国邀请参与其关于新冠病毒从动物传出的相关研究，但是对于世卫是否有可能如愿，陈旭在线上记者会上表示，中国的第一优先任务是打击疫情，第二才是对抗美国「诡异且荒谬」将病毒政治化的论述。

「不是我们对于任何形式的调查、访问或评估太敏感，而是要不要邀请、如何邀请，我们需要遵循正确的优先顺序，另一方面我们也需要正确的气氛。」他说，现在国际间对中国的批评大多是「有政治意图的」针对中国，「污蔑」与「妖魔化」中国在疫情爆发初期所做的努力。

世卫专家范科霍夫(Maria Van Kerkhove)则表示，调查动物起源十分重要: 「不知道病毒的动物起源为何，我们就很难侦测并且预防类似疫情再度发生。」她在线上记者会中说，他们现在正在和北京谈论专家前往调查的事宜，而他们也打算「真正专注研究一开始究竟发生什么事」。

张慈/邹宗翰 (法新社、路透社)