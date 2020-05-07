美续攻病毒起源 中国要求拿出证据

新冠病毒究竟源自哪里? 现在这个问题已经超越科学，升高为政治问题。美国坚称中国有责任，中国反批美国「甩锅」，也说目前「妖魔化」中国的气氛，对调查病毒起源没有帮助。
(德国之声中文网) 针对美国国务卿蓬佩奥将病毒来源指向武汉实验室，中国外交部发言人华春莹在周三(5月6日)例行记者会上说: 「蓬佩奥先生说有『大量证据』，那就拿出来！」
她强调，病毒溯源问题十分复杂、众说纷纭，但国际社会的广泛共识是，这是一个非常严肃、科学的问题，必须要以事实和科学为依据，由科学家和医学专家去研究。
她举例说，自己甚至看到报导，指出新冠病例的出现可能比原本以为的更早: 「比如说美国出现最早感染病例时间可能在去年10月，法国在去年12月可能就已出现了感染病例。世卫组织发言人林德迈尔表示可能会有更早的病例出现，敦促各国调查2019年底来源不明的肺炎病例。」
她说，此前美国『政治家』网站曝光了共和党参议院全国委员会向竞选机构发送的长达57页备忘录，鼓动通过“积极攻击中国”应对疫情危机，还给出了『中国掩盖真相导致病毒蔓延』等三大攻击路线，核心意思就是只要提到疫情，就攻击中国。「美国内这出甩锅大戏已经被严重剧透了，再演下去没有意义。奉劝美国内那些人千万不要入戏太深、太沉迷。」
周三晚间，蓬佩奥接受福斯电视台采访时说，美方虽然好几个月以来都坚持「大量证据显示病毒源自武汉实验室」，但事实上美国对于病毒起源为何并不肯定。
中国倾全力反击
蓬佩奥周三在国务院记者会上说: 「中国原本有办法防止世界各地上万人的死亡，也有办法避免全球陷入经济衰退。」他也说中国至今仍然拒绝合作，不愿意将病毒样本提供给国际做研究。
周三，中国驻美大使崔天凯投书到华盛顿邮报，说「是时后停止指责中国...指责中国对结束疫情没有帮助」。
中国驻联合国大使陈旭也在周三表示，中国的第一优先是对抗疫情，直到「最终的胜利」来临以前，中国都不会邀请国际专家前往中国进行研究。
世界卫生组织表示，正等待中国邀请参与其关于新冠病毒从动物传出的相关研究，但是对于世卫是否有可能如愿，陈旭在线上记者会上表示，中国的第一优先任务是打击疫情，第二才是对抗美国「诡异且荒谬」将病毒政治化的论述。
「不是我们对于任何形式的调查、访问或评估太敏感，而是要不要邀请、如何邀请，我们需要遵循正确的优先顺序，另一方面我们也需要正确的气氛。」他说，现在国际间对中国的批评大多是「有政治意图的」针对中国，「污蔑」与「妖魔化」中国在疫情爆发初期所做的努力。
世卫专家范科霍夫(Maria Van Kerkhove)则表示，调查动物起源十分重要: 「不知道病毒的动物起源为何，我们就很难侦测并且预防类似疫情再度发生。」她在线上记者会中说，他们现在正在和北京谈论专家前往调查的事宜，而他们也打算「真正专注研究一开始究竟发生什么事」。
张慈/邹宗翰 (法新社、路透社)
特朗普本来决定要让白宫应对疫情的专家小组在完成阶段性任务后解散，但不到一天他又改口说不解散，只是改变目标。而在多次抨击世卫后，美国共和党议员也提案要全面检视美国参与国际组织的状况。 (07.05.2020)