美续挡华为、中兴 爱沙尼亚立法防中企

(德国之声中文网) 美国总统特朗普周三 (5月13日) 延长在2019年5月签署的行政命令，宣布因为国家紧急状态禁止美国公司使用有国安风险的电信设备。当时此举被认为是针对中国的华为和中兴两家公司。

知情人士表示，美国商务部也预计将延长美国公司继续与华为开展业务的一项临时许可。此前，此许可已延长一次至4月1日。

无线行业协会CTIA敦促商务部 批准长期的许可，并写道：「现在不是阻碍全球运营商维护网络健康的时候。」

协会认为，「与华为持续、有限的互动可以保护市场上的设备和装置安全，这对美国消费者有好处，避免为了使用这些装置妥协。」

该协会也要求商务部恢复和修改之前的标准制定工作授权，以便与华为公司的交流，进一步参与推动全球电信标准制定。

目前美国商务部和华为都拒绝评论。

美国自2019年5月将华为列入经济黑名单候，虽然以国家安全为由做限制，但为了减少对美国制造产品的影响，特别是许多美国农村地区的网络装置，允许华为购买部份美国制造的商品，

爱沙尼亚站队

欧盟和跨大西洋北约联盟成员国爱沙尼亚5月12日在议会上批准了一项新的《电子通信法》，以确保对未来网络发展所需的电信设备进行安全审查。

该法案被立法者戏称为 《华为法》，是针对中国电信公司而制定。该法案将详细的执行工作留给了政府，并将情报部门纳入审查机构。但该法案本身没有提到任何公司的名称。

议会国防委员会负责人梅索亚 (Andres Metsoja)在一份声明中说:「我们必须确保使用安全的技术和可靠的供应商提供通信服务。」

邹宗翰/杨威廉 (路透社)