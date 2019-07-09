美终结泄密案 前国务院员工判刑40个月

(德国之声中文网) 美国法院周二 (7月9日) 针对前美国国务院员工克莱本 (Candace Marie Claiborne) 涉嫌向中国情报人员泄密的案件作出判决。 克莱本被判处40个月的有期徒刑及4万美元的罚金。

现年63岁的克莱本1999年开始在美国国务院担任办公室管理专员，而她拥有绝密许可。 她因曾在五年间以提供中国情报人员讯息换取价值好几万美元的礼物跟利益，而遭美国司法部以泄漏国家机密给中国政府官员的罪名起诉。 此外，她的罪名还包括在接受调查期间，欺骗了美国的联邦调查人员。

美国司法部今年4月表示，克莱本收到的礼物包含了中国新年礼、国际旅游与假期、中国时尚学校的学费补助、每个月的固定月薪及其他现金支付。 而为了换取这些礼物，克莱本提供中国情报人员与美国经济策略与中美两国高层互访相关的内部文件复印件。

克莱本也曾在日记中表示，她每年能透过与中国情报人员合作赚取约2万美元的酬劳。 她还指导与她合作的中国情报人员删除两人间的联络纪录，并在调查人员询问她与情报人员的联系历史时，误导了调查人员。

她2017年遭美国司法部以妨碍司法调查以及向联邦情报局（FBI）提供伪证起诉，而她今年4月在华盛顿州的法庭内认罪时，坦承她在接受调查的期间，欺骗了调查人员。 美国联邦检察官杰西.刘当时透过声明表示: 「当克莱本接受了中国官方赠与的礼物跟金钱时，她已破坏了美国社会对她的信任。 美国将持续将那些试图破坏公共信任的人绳之以法。 」

杨威廉/罗法(德新社、法新社)