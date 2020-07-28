 美终止中/港学术交流计划 学者称恐倒退几十年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.07.2020

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美终止中/港学术交流计划 学者称恐倒退几十年

多名原定於今年八月启程至中国与香港进行学术研究的美国学者，上周六(7月25日)收到美国国务院的电邮，告知他们美国政府已暂停了所有2020至2021年与香港和中国的「富布赖特交流计划」。受影响的学者忧，华盛顿这一决策将严重打击中美学术交流与互信。

USA Eingang Harvard University (Getty Images/S. Eisen)

"在排外心态不断升高之际，扩大中美之间的歧见"

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美中再次为了香港撕破脸。华盛顿除了取消香港的特殊优惠经济待遇，也通过法律制裁涉事官员。新冠肺炎疫情下，美国总统特朗普表示，没有意愿跟中国谈第二阶段贸易协议。

美国对中国涉疆高官启动制裁措施后，中国也于本周一（７月１３日）宣布了“对等”反制措施。受新冠疫情、贸易逆差、华为以及港版安全法等一系列问题影响，当前中美关系正面临严峻考验。

据媒体报道，美国政府正在考虑对中共党员及其家人实施入境禁令。这无疑将被视为来自华盛顿的严重挑衅，但美国当局尚无从知晓哪些人是共产党员。

(德国之声中文网) 美国总统特朗普7月14日签署了一项行政令，规定美国政府结束香港所享有的特殊待遇，其中一个细项包含暂停与中/港的「富布赖特交流计划」（Fulbright exchange program）。数名原先获得2020至2021年度交流奖学金的学者收到来自美国国务院的电邮，告知他们明年的2020至2021年的交流项目将无法继续，不过参与者将可申请参加其他国家的项目。

多名参与者公开批评美国政府此举，形容这个决定是「愚蠢且适得其反的举动」。也有曾参与富布赖特交流计划的学者在网上发起反对终止该项目的请愿活动，表示终止2020至2021年与中/港的富布赖特交流计划将使美国的科学丶文化与教育等领域的进步都受到阻碍。目前已有超过2000人在网上签名支持。

其中一个受到这项决定影响的学者是正在密歇根大学政治系攻读博士学位的董明旷 (Mike Thompson)。他向德国之声表示，美国政府暂停中国与香港富布赖特交流计划的决定迫使他必须重新调整他的论文主题。虽然他仍试图寻找其他奖学金来让他实现到中国做户外调查的计画，但由於大部分奖学金都已公布获奖学者名单，所以他几乎不可能在短时间内找到替代方案。

董明旷説：「这意味着我很可能必须将论文的主题转移至另一个国家，或是完全改变我的研究方法。由於我的博士学程已进入後段时期，所以这样的结果对我来说是一个很大的打击。再加上新冠疫情所带来的不确定性，我至今仍不清楚自己该如何走出下一步。」

原先也计画在2020年至中国进行研究交流的加州大学尔湾分校历史系副教授包爱梅 (Emily Baum) ，也因美国政府的决策无法至中国进行研究。她告诉德国之声，富布赖特交流计划从创立以来，一直都推广透过到另一个国家学习第一手的知识来增进两国间的互相理解与和平交流。

包爱梅説：「特朗普政权的这个决定不仅剥夺学者一个建立专业关系与做研究的机会，也是在排外心态不断升高之际，扩大中美之间的歧见。美国政府的决策会弱化中美之间的学术交流。」

学术不应受限

董明旷表示，限制学术交流会让中美两国之间的互相理解受到阻碍，而美国政府选在与他国急需互信与交流的时刻宣布这个消息，也替中美关系增加更多挑战。他向德国之声表示：「中美两国之间有许多重要也合理的歧见，但是维系一个能够展现互信的交流计画，也是替两国的歧见找到解决方法的作法。交流计画不该被视为问题的一部分。」

包爱梅认为，美国政府的相关政策可能迫使中美两国之间的学术交流倒退几十年。她以冷战後的经验为例，表示国际社会花了很长一段时间去营运丶交涉与推动人与人之间的交流才在2000年初重建一个学者能进行研究的学术环境。

USA John Harvard-Statue mit Mundschutz (picture-alliance/AP Images/C. Binkley)

学术交流的机会将迅速减少

她告诉德国之声：「每当我想到因为政府行政命令而被暂停的学术交流奖助金，我仍是感到很震惊。在现今的政治氛围下，许多学者都在重新调整他们的研究计画，让他们能继续从远端进行与中国相关的研究。虽然这些远端进行的中国研究仍是很重要，但他们不该被视为中国本地田野调查的替代方案。」

董明旷则表示，他担忧在美国政府渐渐习惯透过与中国对抗来提高国内的政治支持率後，学术交流的机会将迅速减少，而这个现象也有可能成为新的现实。他说：「终止富布赖特交流计划对於延续美国对中国的了解将会有灾难性的影响，因为许多针对中国议题做分析语评论的学术界人士，早年都是因参与富布赖特交流计划而得以增进对中国的了解。」

美国於1946年设立富布赖特交流计划，主旨在促进国际间的教育丶文化和科学等领域的交流，至今已有30多万名参加者。美国政府宣布暂停赴中国与香港的交流计画後，也让富布赖特交流计划成为今年一月美国取消在华的和平项目後，又一个被关闭的中美两国民间交流渠道。

 

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