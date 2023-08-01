美總統候選人：若當選將取消中國優惠貿易地位

（德國之聲中文網）美國佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）週一（7月31日）在新罕布什爾州一場經濟政策演講中，對中國進行了猛烈抨擊。他聲稱若他當選美國總統，將從中國手中奪回經濟控制權，並阻止北京犯台。

德桑蒂斯指責科技產業讓中國致富，卻損害了美國人的利益。他告訴他的支持者，他若入主白宮將取消中國的優惠貿易地位（preferential trade status）。

中國於2000年加入世界貿易組織（WTO）前，美國參議院投票決定給予中國永久正常貿易關係地位（permanent normal trade relations status）。當時，反對者指責此舉將幫助中國企業，卻會犧牲美國就業機會。

此前，德桑蒂斯7月接受「福克斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時，也曾提出將取消中國在美永久正常貿易關係地位的政見，並表示中國是「美國在地緣政治上的頭號威脅」。

德桑蒂斯說，曾有一派人士主張「只要給予中國特殊貿易地位、讓他們加入世界貿易組織，中國就會變得更加民主」，但「過去25年實際發生的情況是，中國變得更加專制、更加強大」，而美中關係也因中國盜竊知識產權、貿易傾銷、貨幣操縱和間諜活動等行為，而受到損害。

德桑蒂斯表示，他將藉減稅來「激勵美國資本回流」、將關鍵礦產的開採從中國轉移到美國，並大幅限制兩國之間的經濟聯繫。

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

德桑蒂斯：若當選將阻止中國侵台

同日，德桑蒂斯在接受福克斯新聞訪問時，被問及中國若入侵台灣、他會怎麼做，他表示若贏得2024年美國總統大選，他的目標將是阻止中國入侵台灣。

他說：「中國尊重硬實力。他們若認為（攻台）成本將超過任何潛在收益，就不會這樣做。」

路透社引述德桑蒂斯說法指，這種威懾包含美國在亞太地區的軍事「硬實力」，也涉及美國可以動用的經濟槓桿。

德桑蒂斯還批評了美國總統拜登（Joe Biden）政府。他表示，在拜登的領導下，北京可能「在未來5至10年成事」，但「如果我們改變路線，我認為我們可以阻止它（台海衝突）。」

今年2月的間諜氣球事件以來，美中關係因國安、貿易及台灣主權等議題而持續緊張，拜登政府近來也派出一系列美國高官訪華，試圖修復世界兩大經濟體之間的關係。

此外，德桑蒂斯也告訴《華爾街日報》，他若當選也將考慮在全美禁止中國短視頻應用 TikTok。

德桑蒂斯目前在美國共和黨內民調第2。根據路透社7月的數據，在共和黨幾位已宣布參選者之中，美國前總統川普（Donald Trump）的黨內民調領先，擁有47%的支持率；德桑蒂斯的支持率雖僅次於他，但僅有19%。

（路透社、福克斯新聞、《華爾街日報》等）

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