美粮进口冲击中国？农业官员出面安抚

（德国之声中文网）路透社评述说，《财新》的这篇报道显示出，在美国政府要求中国进口更多农产品的压力下，中国想要保护其农民，尽管近年来，中国的实际粮食进口远低于配额允许的额度。

交易商及分析师认为，中国官员的这一表态似乎是为了平息各地方对于北京可能加大力度购买美国农产品的忧虑。

盛达期货谷物分析师孟锦辉（音译）表示："这是为了减缓市场紧张情绪。我认为，市场担心如果增加粮食进口可能带来的打击，而这一消息传达到了领导高层。"

美国总统特朗普12月表示，作为将于本月签署的第一阶段贸易协议的一部分内容，中国可能会在贸易战前从美国进口240亿美元农产品的基础上翻一番。

中美经贸谈判成员、中国农业农村部副部长韩俊上月曾表示，中国将"进口一部分美国小麦、大米和玉米"。这一表态引发猜测，认为北京可能会增加对小麦、玉米和大米的年度进口配额。配额内的关税为1%。

周二（1月7日），《财新》引述韩俊的表态称："这是全球配额。我们不会为了一个国家调整。"

2017年，贸易战开始前，中国从美国进口的这三种粮食仅为约5.34亿美元，因而在现存配额内仍有很大上升空间。

"尽管有一些特定种类的高质量小麦是中国想要进口的，但穷尽现有配额额度仍会给中国国内的农产品业者带来压力"，金融服务商福四通国际高级亚洲分析师弗里德里西斯（Darin Friedrichs）说道。

他说："中国将要走平衡木：一方面试图满足美国让其购买大量农产品的要求，另一方面也不能伤害农民。"

盛达期货的孟锦辉（音译）则表示，为了达到美国让中国进口农产品翻番的要求，增加肉类、酒精、酒糟和大豆进口可能会更重要。

美国贸易代表莱特希泽12月表示，北京承诺在2017年240亿美元的基础上，在两年内额外购买320亿美元的美国农产品，每年约160亿美元。

大豆并不在粮食进口配额内。贸易战之前，大豆占到中国从美国进口农产品的一半多。

中国每年的配额是：小麦964万吨，玉米720万吨，大米532万吨。

中国的配额制度受到美国的强烈批评。去年，美国赢得世贸组织一项仲裁，裁决认为中国违反了以公平为基础制定配额的义务。

苗子/达扬（路透社）