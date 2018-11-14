 美第一夫人要求解雇白宫高官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.11.2018

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时政风云

美第一夫人要求解雇白宫高官

梅拉妮亚·特朗普公开要求解除国家安全事务副顾问里卡德尔的职务——对总统夫人而言，此举极不寻常。

USA Washington Melania Trump stellt Kampagne Be Best vor (Getty Images/W. McNamee)

我们是不是都低估了这位第一夫人的政治影响力？

（德国之声中文网）梅拉妮亚·特朗普的发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）周二（11月13日）表示，国家安全事务副顾问里卡德尔（Mira Ricardel）不再有资格替白宫工作。

《华盛顿邮报》报道说，里卡德尔已被炒鱿鱼，并被送出白宫。不过，一政府官员对记者否认了这一报道。

根据《华盛顿邮报》的报道，在梅拉妮亚·特朗普上月的非洲之行中，里卡德尔曾与第一夫人的助手们有过冲突；此外，她还被怀疑，曾散布不利于特朗普妻子的消息。

上周国会中期选举以来，一般已预期，特朗普总统将调整政府团队。他已迫使司法部长塞申斯（Jeff Sessions）辞职。国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）的位子亦摇摇欲坠。据称，特朗普对她不满，认为她应对美墨边界局势不力。

凝炼/达扬（法新社）

  • China: Jiang Qing (1914-1991), die zukünftige Madame Mao, in Shanghai, 1930 (picture-alliance/CPA Media Co./Pictures From History)

    国家领导人与他们的明星妻子

    演员蓝苹

    图中这位是1930年的江青。后来成为毛泽东的第四任妻子。江青此前艺名蓝苹，曾出演话剧、电影。

  • China - Mao Zedong mit vierter Frau Jiang Qing (picture-alliance/CPA Media Co. Ltd/Pictures From History)

    国家领导人与他们的明星妻子

    毛泽东的妻子

    从上海去延安，江青后来与毛泽东结婚。文革期间推动“样板戏”。

  • Chinesische Volkssängerin Peng Liyuan (picture-alliance/dpa/W. Wenlan/ChinaFotoPress)

    国家领导人与他们的明星妻子

    歌唱家彭丽媛

    图为1997年中国央视春晚上以民族唱法著称的彭丽媛表演。

  • APEC Bali Chinas Präsident Xi Jinping (Reuters)

    国家领导人与他们的明星妻子

    习近平的妻子

    据报道，1987年，彭丽媛与时任厦门市副市长的习近平结婚。

  • Asian Athletics Championships Ri Sol-ju Frau von Kim Jong-un (picture-alliance/dpa)

    国家领导人与他们的明星妻子

    拉拉队员李雪主

    有报道称，李雪主曾就读朝鲜的艺术学校。2005年曾作为朝鲜拉拉队员随团前往韩国仁川亚洲田径锦标赛。

  • Kim Jong-un mit Frau beim Konzert (picture-alliance/dpa/epa/KNCA)

    国家领导人与他们的明星妻子

    金正恩的妻子

    2012年，朝鲜官方确认李雪主为金正恩的妻子。

  • Familienfoto Nordkorea Kim Jong Il mit Frau Tochter und Söhnen 1981 (AP)

    国家领导人与他们的明星妻子

    金正日

    据外界流传的消息，金正日的几位妻子中也有演员，但难以找到她们的照片。这张照片据说是金正日与长子（下右）金正男，后排是金正日前妻成蕙琳的姐姐以及她自己的两个孩子。成蕙琳据说曾是一位电影明星。

  • Schauspieler Ronald Reagan und Frau Nancy Reagan (Getty Images/Hulton Archive)

    国家领导人与他们的明星妻子

    里根夫妇

    美国前总统里根夫妇二人都曾是演员，南希·里根被认为为丈夫提供了很大的支持。南希·里根于2016年逝世，享年94岁。

  • Fürst Rainier III. von Monaco und Grace Kelly (picture-alliance/dpa/UPI)

    国家领导人与他们的明星妻子

    王妃凯利

    格雷丝·凯利与摩纳哥亲王于1956年结婚。当时，凯利27岁。

  • Grace Kelly (AP)

    国家领导人与他们的明星妻子

    影后格雷丝·凯利

    婚前，凯利已经拿到了奥斯卡影后的奖项。1982年，她在一场车祸中香消玉殒，时年53岁。

  • First Lady Melania Trump in Italien (picture-alliance/AP Photo/D. Stinellis)

    国家领导人与他们的明星妻子

    模特梅兰妮娅

    梅兰妮娅·特朗普出生于斯洛文尼亚，后从事模特职业并入籍美国，随后嫁给美国富商唐纳德·特朗普。2017年特朗普出任美国总统，梅兰妮娅成为美国第一夫人。

  • Bildergalerie Carla Bruni wird 50 (picture-alliance/dpa/I. Langsdon)

    国家领导人与他们的明星妻子

    歌手布鲁尼

    曾是一位成功模特、歌手的卡拉·布鲁尼于2008年与时任法国总统萨科奇结婚。

    作者: 德国之声 中文网


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