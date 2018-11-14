美第一夫人要求解雇白宫高官

（德国之声中文网）梅拉妮亚·特朗普的发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）周二（11月13日）表示，国家安全事务副顾问里卡德尔（Mira Ricardel）不再有资格替白宫工作。
《华盛顿邮报》报道说，里卡德尔已被炒鱿鱼，并被送出白宫。不过，一政府官员对记者否认了这一报道。
根据《华盛顿邮报》的报道，在梅拉妮亚·特朗普上月的非洲之行中，里卡德尔曾与第一夫人的助手们有过冲突；此外，她还被怀疑，曾散布不利于特朗普妻子的消息。
上周国会中期选举以来，一般已预期，特朗普总统将调整政府团队。他已迫使司法部长塞申斯（Jeff Sessions）辞职。国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）的位子亦摇摇欲坠。据称，特朗普对她不满，认为她应对美墨边界局势不力。
凝炼/达扬（法新社）
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国家领导人与他们的明星妻子
演员蓝苹
图中这位是1930年的江青。后来成为毛泽东的第四任妻子。江青此前艺名蓝苹，曾出演话剧、电影。
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毛泽东的妻子
从上海去延安，江青后来与毛泽东结婚。文革期间推动“样板戏”。
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歌唱家彭丽媛
图为1997年中国央视春晚上以民族唱法著称的彭丽媛表演。
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习近平的妻子
据报道，1987年，彭丽媛与时任厦门市副市长的习近平结婚。
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拉拉队员李雪主
有报道称，李雪主曾就读朝鲜的艺术学校。2005年曾作为朝鲜拉拉队员随团前往韩国仁川亚洲田径锦标赛。
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金正恩的妻子
2012年，朝鲜官方确认李雪主为金正恩的妻子。
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金正日
据外界流传的消息，金正日的几位妻子中也有演员，但难以找到她们的照片。这张照片据说是金正日与长子（下右）金正男，后排是金正日前妻成蕙琳的姐姐以及她自己的两个孩子。成蕙琳据说曾是一位电影明星。
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里根夫妇
美国前总统里根夫妇二人都曾是演员，南希·里根被认为为丈夫提供了很大的支持。南希·里根于2016年逝世，享年94岁。
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王妃凯利
格雷丝·凯利与摩纳哥亲王于1956年结婚。当时，凯利27岁。
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影后格雷丝·凯利
婚前，凯利已经拿到了奥斯卡影后的奖项。1982年，她在一场车祸中香消玉殒，时年53岁。
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模特梅兰妮娅
梅兰妮娅·特朗普出生于斯洛文尼亚，后从事模特职业并入籍美国，随后嫁给美国富商唐纳德·特朗普。2017年特朗普出任美国总统，梅兰妮娅成为美国第一夫人。
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歌手布鲁尼
曾是一位成功模特、歌手的卡拉·布鲁尼于2008年与时任法国总统萨科奇结婚。
作者: 德国之声 中文网