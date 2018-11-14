美第一夫人要求解雇白宫高官

（德国之声中文网）梅拉妮亚·特朗普的发言人格里沙姆（Stephanie Grisham）周二（11月13日）表示，国家安全事务副顾问里卡德尔（Mira Ricardel）不再有资格替白宫工作。

《华盛顿邮报》报道说，里卡德尔已被炒鱿鱼，并被送出白宫。不过，一政府官员对记者否认了这一报道。

根据《华盛顿邮报》的报道，在梅拉妮亚·特朗普上月的非洲之行中，里卡德尔曾与第一夫人的助手们有过冲突；此外，她还被怀疑，曾散布不利于特朗普妻子的消息。

上周国会中期选举以来，一般已预期，特朗普总统将调整政府团队。他已迫使司法部长塞申斯（Jeff Sessions）辞职。国土安全部长尼尔森（Kirstjen Nielsen）的位子亦摇摇欲坠。据称，特朗普对她不满，认为她应对美墨边界局势不力。

凝炼/达扬（法新社）