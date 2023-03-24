 美空军部长：不存在中国入侵台湾的紧迫威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2023

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时政风云

美空军部长：不存在中国入侵台湾的紧迫威胁

美国空军部长表示，虽然中国入侵台湾的威胁并非迫在眉睫，但是美国已经做好准备防卫台湾。中国军方称，美国一导弹驱逐舰周四“非法闯入中国西沙领海”被警告驱逐。

去年时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾之后，北京方面做出了极其愤怒的反应，举行了围台实弹军事演练。

去年时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾之后，北京方面做出了极其愤怒的反应，举行了围台实弹军事演练。

（德国之声中文网）美国空军部长弗兰克·肯德尔（Frank Kendall）周四（3月23日）在新加坡表示，美国不认为中国入侵台湾的威胁迫在眉睫，但是美国已做好准备防卫这个自治岛屿。

中国对台湾及南海主权声索的要求越来越强硬，美中两国间的紧张关系也不断升温。美国开始加强在亚太地区的盟友关系以对抗北京在这一地区的影响。 

肯德尔在新加坡出席国防科技会议期间表示：“我当然没有看到任何迫在眉睫的威胁。同时希望这是永远不会发生的事情。”

他说：“任何人如果考虑展开涉及美国的侵略行为，那都会犯下非常严重的错误。”

去年时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾之后，北京方面做出了极其愤怒的反应，举行了围台实弹军事演练。

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肯德尔说，中国做了“一些相当具有侵略性的事”，包括将南中国海“军事化”。

中国对几乎整个南中国海宣称拥有主权，并指责美国是该地区军事化的最大推动者。

解放军南部战区新闻发言人空军大校田军里周四表示，3月23日，美军“米利厄斯”号（Milius）导弹驱逐舰“未经中国政府批准，非法闯入中国西沙领海，破坏南海地区和平稳定，中国人民解放军南部战区组织海空兵力依法进行跟踪监视并予以警告驱离”。

他强调：“战区部队将时刻保持高度戒备状态，采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权安全和南海地区和平稳定。”

美国海军第七舰队回应时说，“米利厄斯”号驱逐舰在南中国海进行例行行动且没有被驱赶。

第七舰队在一封声明中强调，“美国将继续在国际法允许的地方飞行、航行或展开行动”。

（路透社）

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