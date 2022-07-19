美稱俄欲併吞烏克蘭 伊朗大力支持普丁

（德國之聲中文網）美國國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）週二（7月19日）援引美國情報說，俄羅斯已經在為併吞烏克蘭做準備。他說，被佔領的烏克蘭地區可能最快在9月舉行關於加入俄羅斯的「假公投」。

2014年，俄羅斯在一次普遍被認為是非法的公投後從烏克蘭併吞了克里米亞。基輔的許多民眾抗議這次投票，認為其既不自由也不公平。

柯比說，俄羅斯總統普丁正在烏克蘭土地上，使用2014年的這套「劇本」，併吞的目標地區包括赫爾松、扎波羅熱、頓涅茨克和盧甘斯克。他指責俄羅斯安插非法的親俄官員管理烏克蘭被佔領地區，目的是組織投俄的公民投票。

目前俄羅斯已經在其占領的烏克蘭地區設置了自己的地區和地方官員。他說，這種投票結果將被俄羅斯用來「併吞烏克蘭的主權領土」。而在烏克蘭其他地區舉行的類似投票幾乎肯定會出現類似的情況，任何反對加入俄羅斯的聲音都會被壓制。

柯比強調，他揭露俄羅斯的計劃是為了讓世界知道，任何所謂的併吞都是有預謀和非法的，並承諾美國及其盟友將作出快速反應。

普丁找朋友

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）因其在烏克蘭的軍事行動，在19日贏得了伊朗的堅定支持，伊朗最高領哈梅內伊（Ali Khamenei）表示，西方反對「獨立和強大」的俄羅斯。同時，普丁也德黑蘭與土耳其總統埃爾多安（Recep Erdoğan）進行了磋商。



美聯社報導，哈梅內伊指出，如果俄羅斯不派兵進入烏克蘭，可能面臨來自北約的攻擊，這一聲明與普丁先前的言論相呼應，並反映出莫斯科和德黑蘭之間的關係日益密切，因為雙方都面臨著嚴重的西方制裁。

土耳其總統埃爾多安



哈梅內伊說，如果莫斯科沒有首先採取行動，西方聯盟「就會發動戰爭」，將俄羅斯在2014年從烏克蘭手中奪取的克里米亞半島交還給基輔。

普丁則在與伊朗領導人的會晤中讚揚了莫斯科和德黑蘭之間密切聯繫的重要性。

「我們的關係正在以良好的速度發展」，普丁在與伊朗總統賴西（Ebrahim Raisi）會晤開始時表示，並補充說，兩國一直致力於「加強在國際安全方面的合作，並為解決敘利亞問題作出重大貢獻」。

在閉幕詞中，普丁就陷入僵局的核協議向德黑蘭提供了強有力的支持，呼籲全面恢復對伊朗的制裁併徹底解除對伊朗的制裁，以允許「在任何領域自由發展合作，不受任何歧視」。

糧食危機可望解決？

在三邊會談中，兩位總統討論了敘利亞長達10年的衝突，伊朗和俄羅斯支持敘利亞總統阿薩德的政府，而土耳其則支持武裝反對派別。俄羅斯在2015年干預了這場衝突，與伊朗軍隊聯手，並利用其空中力量來支持阿薩德的軍隊。

自俄羅斯2月對烏克蘭採取軍事行動以來，普丁僅在這次，也是第二次出訪中就敘利亞衝突與賴西和埃爾多安進行了磋商，並利用這次訪問的機會，與兩國領袖討論了聯合國支持的恢復烏克蘭糧食出口的提議，利用烏克蘭的糧食來緩解全球糧食危機。



北約成員國土耳其在敘利亞和利比亞的俄烏衝突中，發現自己與俄羅斯對立。它甚至出售給烏克蘭軍隊用來攻擊俄羅斯軍隊的無人機。但土耳其尚未對俄羅斯實施制裁，使其成為莫斯科急需的合作夥伴，且由於通貨膨脹失控和貨幣迅速貶值，土耳其還需依賴俄羅斯市場。



埃爾多安讓普丁在進入會談室前等待了近一分鐘，然後在上週在伊斯坦布爾舉行的糧食會談中，稱讚了他所說的俄羅斯「非常、非常積極的做法」。他表示希望達成協議，「將出現的結果，將對整個世界產生積極影響。」



普丁在會議開始時對埃爾多安發表講話，感謝他為幫助「推進”烏克蘭糧食出口協議所做的調解。普丁補充說：「尚未解決所有問題，但取得了一些進展是件好事。」



聯合國、俄羅斯、烏克蘭和土耳其官員等各方，已就協議的某些方面達成初步協議，以確保出口因戰火困在烏克蘭黑海港口的2200萬噸的糧食和其他農產品。達成這項協議將標誌著全球朝著緩解糧食危機邁出重要的一步，戰爭後的糧食危機導致國際小麥和大麥等重要商品的價格飆升。

美方回應

路透社報導，這此出訪是普丁自2月24日俄羅斯軍隊入侵烏克蘭以來，首次與北約領導人的面對面會晤，這向西方發出了一個明確的信息：即俄羅斯計劃與伊朗、中國和印度等國建立更密切的戰略關係，以幫助抵消西方對俄國實施的制裁。



美國官方曾在上週表示，根據美國掌握的信息顯示，伊朗正準備向俄羅斯提供多達數百架無人機，其中包括一些具備武器能力的無人機，而德黑蘭正準備訓練俄羅斯軍隊使用這些無人機。伊朗外交部否認了這一點。

白宮也聲稱，作為軍事合作日益密切的跡象，俄羅斯官員最近幾周至少兩次訪問了伊朗中部的一個機場，以審查德黑蘭的武器無人機是否可能在烏克蘭使用。



但柯比在20日時表示，尚無跡象表明伊朗已向俄羅斯提供無人機。

戰爭仍在持續

報導稱，自俄羅斯上一次取得重大領土勝利，即佔領烏克蘭東部城市呂西昌斯克（Lysychansk）以來，已經過去了兩個多星期。烏克蘭總參謀部19日表示，俄國軍隊正忙於鞏固他們在最近佔領的領土上的陣地，並在許多不同地點進行有限，但不成功的地面攻擊。





烏克蘭空軍表示，它在19日用導彈擊落了一架俄羅斯戰鬥機，該戰鬥機在俄軍佔領的赫爾松市以東的新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）上空。烏克蘭空軍在臉書（Facebook）文章中表示，這架飛機很可能是蘇-35（Su-35）。



但俄羅斯導彈襲擊了烏克蘭各地的目標。該地區的州長說，在東部城市克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）中心的一次導彈襲擊中，至少有一人喪生。



烏克蘭哈爾科夫地區一個城鎮的建築物也遭到襲擊，影像顯示，挖掘機正在清理成堆的瓦礫。而來自敖德薩地區的影像顯示，受損嚴重的建築物在俄羅斯的攔河壩下冒著煙。

但俄羅斯國防部表示，其部隊已經摧毀了該地區儲存美國和歐洲國家向基輔供應的武器的彈藥庫。

但路透社也表示，無法核實烏克蘭和俄羅斯雙方的說法。

俄羅斯表示，它不會故意針對平民或民用基礎設施，只會使用精確武器來降低烏克蘭的軍事實力。

（綜合報導）

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