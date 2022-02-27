 美稱中國立場尷尬 華盛頓放話兼顧歐亞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美稱中國立場尷尬 華盛頓放話兼顧歐亞

美國官員持續關注中國對俄羅斯入侵烏克蘭曖昧不明的態度，並指出不會顧此失彼、失去對印太地區的關注，甚至會因此更堅定對盟友台灣的支持。

Symbolbild China Ukraine

中國目前仍未將俄羅斯攻擊烏克蘭定義為「侵略」，沒有對其表示譴責，但也未表示支持，只要求各方克制。

DW.COM

在聯合國緊急特別會議上，俄羅斯大使要求烏克蘭為俄羅斯入侵負責，並指責美國在背後煽動。中國則繼續保持微妙的曖昧態度，重申支持和談，反對冷戰。

俄羅斯與烏克蘭28日的談判未果，但雙方表示會持續溝通。與此同時，烏克蘭總統澤連斯基與俄羅斯總統普丁各自提出新的訴求，其中澤連斯基呼籲各國機場與港口禁止俄羅斯飛機與船隻進入。

据路透社报道，拜登政府将于周一派遣一个由前高级国防官员和安全官员组成的代表团前往台湾，在敏感的当下以示支持。消息人士没有透露这次的访问时机是否与俄罗斯入侵乌克兰有关。台政府周一表示，不应将台湾和乌克兰相提并论。

在新闻管制极其严格的中国网络媒体中，几乎只能看到亲俄的言论。而普京更是被塑造成了敢于挑战西方的英雄人物。不同的观点则会立即遭到删除。

（德國之聲中文網）白宮印太政策協調員坎貝爾（Kurt Campbell）和白宮國安委員會的美國印太戰略主任拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）週一（2月28日）在「美國德國馬歇爾基金」主辦的一個活動上表示，世界正密切關注中國對俄羅斯入侵烏克蘭的立場。白宮已經呼籲中國譴責俄羅斯的行動，這是第二次世界大戰以來對個別歐洲國家的最大攻擊。

坎貝爾說，中國處於一個尷尬的位置，但華盛頓希望與北京保持溝通渠道暢通。他說，相信中國領導人「一直關注」美國盟友和合作夥伴的團結，也關注俄羅斯入侵的「殘酷」。

坎貝爾提到，現在判斷中國會得出什麼結論還為時過早，但華盛頓已經提前向北京說明了與俄羅斯入侵有關的風險。

北京在很大程度上避開了對莫斯科的批評，但強調「尊重主權」和「領土完整」的一貫立場，並在上週聯合國譴責俄羅斯入侵的決議投票中投下了棄權票。

同一活動中，歐盟外交部門亞洲政策負責人維甘德（Gunnar Wiegand）也強調，有必要保持與中國的談判渠道暢通；歐盟印太地區特使加布里埃爾-維森廷則說，烏克蘭事件將鼓勵歐盟加強與亞洲的接觸。

美國哈佛大學「費正清中國研究中心」（Fairbank Research Insistute）博士後研究員南樂（Lev Nachman）告訴德國之聲，中國正小心地「走鋼絲」，不想完全認可俄羅斯在烏克蘭問題上的做法，但也不直接批評。

美稱兼顧歐亞局勢

坎貝爾表示，儘管當前有烏克蘭危機，但美國仍將保持對印太地區的關注。他補充，華盛頓在第二次世界大戰和冷戰期間都曾同時深入參與兩個戰場。他說：「這很困難、（成本）很高昂，但也是必不可少的。」

坎貝爾認為，這是這一代美國人的責任，並說：「在政府內部、在白宮，有一個深刻的認識和意圖，以維持我們在印太地區的每一個參與面向。」

他說，未來幾個月將顯示美國維持與該地區高層交往的「決心」。此前，美國總統拜登已宣布將印太地區作為政策和資源的重點，以抵制中國不斷擴大的影響力。

Ukraine-Konflikt | PK des US-Präsidenten Biden

拜登計劃在3月與東南亞領導人舉行峰會，並在5月出席由美國、澳大利亞、日本和印度組成的「四國集團」峰會。

白宮國家安全委員會的美國印太戰略主任拉普霍珀（Mira Rapp-Hooper）說，她相信俄羅斯對烏克蘭的入侵不會轉移美國的印太目標。

她說：「有一種方式是，我們現在派往烏克蘭的資源，實際上與我們在印太戰略上要做的事情截然不同。這並不意味著我們不會有資源匱乏的時刻，但確實意味著我們可以同時計劃這兩件事。」

美加強與台灣合作

路透社報導，拜登在2月28日派出一個由美國前高級安全官員組成的特別代表團前往台灣，以示支持，因為人們擔心，中國可能試圖利用西方注意力分散的時機，對台灣採取行動。

坎貝爾說：「你將看到一系列（對台灣）全面的活動，外交上的、機構上的......投資上的，還有經濟和貿易上的。」

南樂對德國之聲表示，他認為美國與台灣的關係與烏克蘭的關係有實質上的不同，面對軍事威脅應對方式也有所不同。

他說：「美國在哪些條件下進行軍事介入是有明確規定的。如果要採取軍事行動，極有可能是由中國發起的。根據我的理解，如果中國無端攻擊台灣，美國會在軍事上保衛台灣。如果台灣單方面宣布獨立，基本上如果台灣給自己製造麻煩，美國就不會干預。」
 
南樂還提到，美國的《台灣關係法》還有日本在此區域的經濟命脈，以及台灣海峽對各方的價值存在，都是台海危機應該考慮進去的因素。

（路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Russian President Vladimir Putin, left, and China's President Xi Jinping shake hands prior to their talks on the sideline of the 11th edition of the BRICS Summit, in Brasilia, Brazil, Wednesday, Nov. 13, 2019.The BRICS Summit, gathering the leaders of Brazil, Russia, India, China and South Africa, will take place in Brasilia Nov. 13-14. (Ramil Sitdikov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP) |

墙外文摘：“联中制俄”的基辛格路线会不会复活？ 27.02.2022

有评论认为，乌克兰危机让半个世纪前基辛格的“联中制俄”思维在华府国安圈跃跃欲试。与此同时，北京不喜欢外界把台湾拿来和主权国家乌克兰类比。

TOPSHOT - People stand outside a destroyed building after bombings on the eastern Ukraine town of Chuguiv on February 24, 2022, as Russian armed forces are trying to invade Ukraine from several directions, using rocket systems and helicopters to attack Ukrainian position in the south, the border guard service said. - Russia's ground forces today crossed into Ukraine from several directions, Ukraine's border guard service said, hours after President Vladimir Putin announced the launch of a major offensive. Russian tanks and other heavy equipment crossed the frontier in several northern regions, as well as from the Kremlin-annexed peninsula of Crimea in the south, the agency said. (Photo by Aris Messinis / AFP) (Photo by ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images)

專訪: 今日烏克蘭，明日台灣? 25.02.2022

台灣總統蔡英文在全球輿論關注俄烏戰事時，重申會強化台海軍事因應整備。中國政府則批評這是「蹭熱點」。到底烏克蘭跟台灣有多少可比性，德國之聲請到美台兩位專家深入分析。

Chinese President Xi Jinping, right, and Russian President Vladimir Putin pose for a photo prior to their talks in Beijing, China, Friday, Feb. 4, 2022. Putin on Friday arrived in Beijing for the opening of the Winter Olympic Games and talks with his Chinese counterpart Xi Jinping, as the two leaders look to project themselves as a counterweight to the U.S. and its allies. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

为什么北京不支持俄罗斯入侵乌克兰？ 21.02.2022

因为北京方面对莫斯科支持的力度越大，普京就更无需担忧俄罗斯一旦入侵乌克兰，西方国家可能会对俄罗斯展开的制裁。不过在刚刚结束的慕尼黑安全会议上，北京也正在释放一些与莫斯科态度不一致的信号。

广告

媒体看中国

Eröffnungsfeier | Olympische Winterspiele 2022 | Peking, China

德语媒体：在中国被捧为英雄的普京

在新闻管制极其严格的中国网络媒体中，几乎只能看到亲俄的言论。而普京更是被塑造成了敢于挑战西方的英雄人物。不同的观点则会立即遭到删除。  