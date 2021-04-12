美称情报挑战严峻 中国成锁定焦点

(德国之声中文网) 数名美国情报机构领导人14日出席国会「全球威胁」公开听证会，这是2019年1月以来首次举行此类听证会。该国会委员会的主席丶民主党参议员华纳 (Mark Warner)表示，他对去年没有举行相关听证会感到「失望」。美国情报机构领导人在作证时表示，从情报单位的角度来看中国是必须处理的优先事项，并提到北京在亚洲地区的侵略性行为和网络能力。

美国国家情报局局长海因斯 (Avril Haines) 在听证会上说：「有鉴于中国对情报界来说有『无与伦比』的重要性，我将首先强调来自北京从某些层面带来的威胁。」她形容中国日益成为「一个在多个领域挑战美国的竞争对手」。

美国联邦调查局局长瑞伊 (Christopher Wray)则说，他的机构每10小时就会展开一项与中国有关的新调查。此外，海因斯也在听证过程中提到，对美国来说其他的重大威胁还包含俄罗斯破坏美国影响力的努力丶伊朗对中东局势不稳定的贡献丶全球恐怖主义以及朝鲜在损害华盛顿及其盟友之间关系的潜在努力。

来自技术领域的威胁

美国联邦调查局局长瑞伊 (Christopher Wray)则说，他的机构每10小时就会展开一项与中国有关的新调查。

听证会大部分的内容都集中在技术层面的威胁，其中包含黑客带来的威胁丶前沿发展的重要性以及社交媒体的恶性影响。国会小组的共和党副主席鲁比奥 (Marco Rubio) 说：「今天的技术环境让对手可以肆意进行破坏。」

华纳开始关注到北京为使中国公司华为成为先进5G系统的领导者所付出的努力，并表示他担心北京可能会在其他新兴技术方面做出类似的努力。此外，他也注意到近期一些国际黑客攻击带来的危险。他说：「我们可能还得制定新的国际规范，禁止某些类型的攻击，就像禁止使用化学武器或生物武器一样。」

美国中央情报局局长伯恩斯 (William Burns)丶国家安全局局长纳卡松将军 (General Paul Nakasone) 和国防情报局局长贝里尔中将 (Lieutenant General Scott Berrier) 也出席了国会听证会。

伯恩斯在听证会上说，中央情报局近三分之一的工作人员都专注在网络相关问题。纳卡松和瑞伊都表示，情报机构可以从公司提供的信息中，更了解网络威胁，但他们没有直接认可一些国会议员要求立法的呼吁，包含要求脸书和推特等公司提供更多信息。

瑞伊说，社交媒体已经成为国内暴力极端主义和国外恶意影响的「关键放大器」。他说：「原先吸引人们的正面原因，也能够造成各种危害。」

美国情报机构13日发布了一份关于全球威胁相关的报告，其称，疾病丶贫富差距丶气候变迁以及国家内部和国家之间的冲突将为美国带来更大的挑战。其中，新冠病毒已经使一些问题恶化。情报单位负责人将于15日在众议院情报委员会举行第二次全球威胁听证会。

William Yang/邹宗翰 (路透社、法新社)

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