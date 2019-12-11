 美称对中出口将翻倍 贸协成败取决于北京 | 经济纵横 | DW | 16.12.2019

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经济纵横

美称对中出口将翻倍 贸协成败取决于北京

美中「谈妥」第一阶段协议后，华盛顿喊停原定于12月15日上路的关税。不过这个协议既没有像北京希望的撤销旧关税，美国农产品购买实际总量也只是单方放话。这一剂止痛针会有多少效果？

US Präsident Donald Trump in China (picture-alliance/dpa/TASS/A. Ivanov)

报导指出，习近平与特朗普皆有解决贸易战的压力。中国经济持续下行，美国则是总统大选在即。但是第一阶段协议至今虽说已经结束谈判，相关细节仍是个谜。

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继美方取消原定12月15日对部分中国商品加征关税计划后，中国政府周日也宣布，原定当天开征的针对美国汽车及汽车配件的报复性关税将暂停。一天前，中美双方宣布第一阶段贸易协议已经达成，持续了一年半的贸易战出现了明显缓和。 (15.12.2019)

中美两国就贸易争端达成第一阶段协议，德语报刊纷纷就此刊发评论。《商报》认为，两国都是在巨大经济压力之下才互相做出了让步。《法兰克福汇报》指出，双方虽然对立，但好在依然保持对话和交流。 (14.12.2019)

北京方面宣布中美两国就贸易争端达成第一阶段协议之后，美方表示，预计将在一月初正式签署协议。白宫经济顾问库德洛透露，协议不会由特朗普与习近平亲自签署，而是由美国贸易代表莱特希泽与中国副总理刘鹤签字。 (14.12.2019)

北京政府宣布中美两国就贸易争端达成“第一阶段协议”，其内容包括中国承诺从美国进口大量产品。随着协议达成，原定于周日开启的中美关税大战也暂时偃旗息鼓。 (13.12.2019)

(德国之声中文网) 美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）周日(12月15日)表示，美中签署第一阶段贸易协议后，明年，美国对中国的出口将增加1倍。若该协议执行顺利，则将在第2年增加近3倍。

他表示，中国承诺在未来两年内至少会购买2千亿美元美国商品，其中农产品的总价每年将增加到4百亿至5百亿美元。两国关税战前，美国在2017年向中国出口了约1200亿美元的商品，农产品占了其中约240亿美元。不过2018年7月开始，随着世界最大的两个经济体贸易战开打，这个数字也开始下降。

莱特希泽强调，虽然协议文本还需要进行翻译和修订，但已「全部谈妥」。他在接受美媒访问时说，按常规文本会有一些「修饰」，但是「绝对是全部都谈妥了」。

然而，这种说法还是引起贸易专家的质疑，因为至今文本和相关细节都没有公布。中国专家肯尼迪（Scott Kennedy）说，贸易战的代价「相当可观，且影响深远」。经济学家洛夫丽（Mary Lovely）表示，第一阶段协议带来的好处并不能完全弥补对美国农民和企业的损害。

莱特希泽表示，两国官员仍在确定正式签署协议的日期。他也申明，协议成功与否取决于北京官员。莱特希泽说:「到最后，整个协议是否有效取决中方而不是美方官员的决定。如果是强硬派做决定，会是一个结果;如果是改革派做决定，也是我们希望的，又是另一个结果。」

他重申，第一阶段贸易协议无法解决美中之间的所有问题，要把中国国家主导的经济体系与美国的私营部门主导的体系整合起来需要好几年的时间。

USA-China-Handel | US-Handelsbeauftragter Robert Lighthizer (Getty Images/AFP/N. Kamm)

图中为美国贸易谈判主要角色，由左至右是美国总统特朗普、美国贸易代表莱特西泽，以及美国财政部长姆努钦。

旧关税仍在

有报道称，美国谈判代表提出，会把对中国全部价值3600亿美元商品的关税税率降一半。美国贸易代表办公室和美国财政部周日出面否认。两个机关在声明中强调:「美国从未向中国提过这个提议。没有一个有知识的美国谈判代表会支持这种假言论」。

第一阶段后，美国仍对价值2500亿美元的中国进口商品继续徵收25％的关税。这也降低的市场乐观程度，导致周五的股市上涨有限。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社)

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