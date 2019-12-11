美称对中出口将翻倍 贸协成败取决于北京

(德国之声中文网) 美国贸易代表莱特希泽（Robert Lighthizer）周日(12月15日)表示，美中签署第一阶段贸易协议后，明年，美国对中国的出口将增加1倍。若该协议执行顺利，则将在第2年增加近3倍。

他表示，中国承诺在未来两年内至少会购买2千亿美元美国商品，其中农产品的总价每年将增加到4百亿至5百亿美元。两国关税战前，美国在2017年向中国出口了约1200亿美元的商品，农产品占了其中约240亿美元。不过2018年7月开始，随着世界最大的两个经济体贸易战开打，这个数字也开始下降。

莱特希泽强调，虽然协议文本还需要进行翻译和修订，但已「全部谈妥」。他在接受美媒访问时说，按常规文本会有一些「修饰」，但是「绝对是全部都谈妥了」。

然而，这种说法还是引起贸易专家的质疑，因为至今文本和相关细节都没有公布。中国专家肯尼迪（Scott Kennedy）说，贸易战的代价「相当可观，且影响深远」。经济学家洛夫丽（Mary Lovely）表示，第一阶段协议带来的好处并不能完全弥补对美国农民和企业的损害。

莱特希泽表示，两国官员仍在确定正式签署协议的日期。他也申明，协议成功与否取决于北京官员。莱特希泽说:「到最后，整个协议是否有效取决中方而不是美方官员的决定。如果是强硬派做决定，会是一个结果;如果是改革派做决定，也是我们希望的，又是另一个结果。」

他重申，第一阶段贸易协议无法解决美中之间的所有问题，要把中国国家主导的经济体系与美国的私营部门主导的体系整合起来需要好几年的时间。

旧关税仍在

有报道称，美国谈判代表提出，会把对中国全部价值3600亿美元商品的关税税率降一半。美国贸易代表办公室和美国财政部周日出面否认。两个机关在声明中强调:「美国从未向中国提过这个提议。没有一个有知识的美国谈判代表会支持这种假言论」。

第一阶段后，美国仍对价值2500亿美元的中国进口商品继续徵收25％的关税。这也降低的市场乐观程度，导致周五的股市上涨有限。

夏立民/杨威廉 (路透社、法新社)